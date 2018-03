Fico bránil Troškovú pred europoslancami: Vadala ju chcel ešte vlani, FOTO ako dôkaz

BRATISLAVA – Po tom, čo vyplávalo na povrch, že Antonino Vadala, ktorý má byť napojený na najsilnejšiu taliansku mafiu 'Ndranghetu, mal v minulosti vzťah so štátnou radkyňou Máriou Troškovou, udalosti nabrali rýchly spád. Trošková dočasne odstúpila z funkcie a premiér ju obhajuje, čo mu sily stačia. Europoslancom dokonca tvrdil, že nie je zodpovedný za to, čo robila v minulosti.

Krásna a rozhodne cieľavedomá Mária Trošková upútala pozornosť okamžite, ako sa začala objavovať po boku premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Po vražde novinára Jána Kuciaka a po vydaní jeho posledného nedokončeného článku však na povrch vyplávali šokujúce informácie. Trošková mala nielen profesionálny, ale aj milenecký vzťah s Antoninom Vadalom, ktorý je spájaný s talianskou mafiou.

Antonino Vadala nemal s Ficovou radkyňou len pracovný vzťah.

Hlavná štátna radkyňa síce zo svojej funkcie do vyšetrenia vraždy odstúpila, no premiér ju aj naďalej bráni. A to až tak, že neváha klamať europoslancom rovno do očí. Ako sme zistili, nie je pravda, že Mária Trošková mala vzťah s Vadalom v dávnej minulosti. Jej mama síce tvrdila, že sa rozišli dávno predtým, ako si ju pod svoje ochranné krídla zobral Robert Fico, a že prerušili všetky kontakty.

Mária Trošková sa dostala na post hlavnej štátnej radkyne bez bezpečnostnej previerky a s pochybnou minulosťou.

No Antonino Vadala ešte minulý rok okomentoval Troškovú talianskym slovom „papera“. Opýtali sme sa aj ľudí, ktorí hovoria po taliansky, čo papera znamená. V hovorovej taliančine je to „mladá húska“ alebo „mladunká“ či „malinká“. Často sa tak hovorí aj mladým ženám. Komunikácia bola verejná na profile Troškovej mamy, ktorá pritom tvrdila, že s Vadalom už niekoľko rokov nie je v kontakte.

Mladá húska nemá čas

Trošková staršia zdieľala na Facebooku fotografiu, na ktorú reagoval práve Vadala. „Ha-ha-ha, to by si musel mať minimálne lambo, inak nezaujmeš. Možno nejakú 15-ku z Košíc,“ napísala mu mama Ficovej radkyne. „Nie, mne stačí papera,“ odpísal Vadala, načo Trošková staršia reagovala slovami „papera nemá čas“ a pridala aj smutného smajlíka.

Z komunikácie je očividné, že hovorili práve o Márii Troškovej, čo znamená, že mala nejaký vzťah s Vadalom aj v čase, keď už bola vo veľmi tesnej blízkosti premiéra našej krajiny Roberta Fica. Mária Trošková nielen, že neprešla bezpečnostnou previerkou, ale premiér ju dokonca obhajoval aj pred europoslancami.

Premiér Troškovú bráni, za jej minulosť vraj zodpovedný nie je.

„Pokiaľ ide o jeho asistentku, uviedol, že nie je zodpovedný za to, čo robila predtým, než sa pripojila k jeho kabinetu a že už odstúpila," stojí v správe. Premiér sa najnovšie novinárom opäť vyhýba, Trošková má policajnú ochranu a Vadalu zatkli pre drogy. Jej mama si profil, na ktorom často s Vadalom komunikovala, zrušila.