Desivé podozrenie o vražde Jána Kuciaka: Vrahovi mohli pomôcť informácie od štátnych úradníkov

Jedným z najcennejších nástrojov, ktoré majú novinári a novinárky k dispozícii, je na Slovensku zákon číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon hovorí o tom, že „osobami povinnými sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.”

Práve Ján Kuciak, aj napriek svojmu mladému veku, bol medzi svojimi kolegami považovaný za jedného z najskúsenejších novinárov, ktorí využívali verejne dostupné zdroje. Posledné mesiace pracoval Kuciak spolu s novinármi z Investigace.cz a sieťou medzinárodných investigatívnych novinárov OCCRP najmä na téme jednej z najmocnejších mafií sveta, talianskej ‘Ndranghety.

Okrem iného sa snažil zistiť aj to, či a do akej miery prenikli jej chápadlá do podnikateľských a politických štruktúr na Slovensku. Prešetroval aj podozrenia, či peniaze od európskych daňových poplatníkov mohli skončiť v rukách talianskej mafie. Ako už vieme, odhalil prepojenia strany SMER-SD a talianskej mafie. Pri tomto všetkom, práve na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Kuciak využíval verejne dostupné zdroje.

Unikli Kuciakove osobné údaje?

Tu však nastáva problém, pretože novinári sa musia často identifikovať, aby im úrady informácie poskytli. Kuciakov šéf z Aktuality.sk, Marek Vagovič, hovorí, že Ján narábal s citlivými informáciami veľmi opatrne. Preto má podozrenie, že jeho osobné údaje, ako aj adresa bydliska, unikli od polície, štátnych žalobcov, súdov a iných, ktorí jeho žiadosti spracovávali. “Pracovné verzie všetkých článkov, poznámky a dôkazy mal zašifrované,” tvrdí Vagovič.

Marek Vagovič je šéf investigatívneho tímu, do ktorého patril aj Ján Kuciak.

Okrem toho Kuciak často podával žiadosti o informácie pod svojím menom, nie pod menom redakcie. Často poskytol aj doplňujúce informácie, pretože veril, že keď vysvetlí kontext, zvýši svoju šancu na ich získanie. Preto sa Vagovič domnieva, že úradníci mohli týmto spôsobom prísť na to, čomu sa Kuciak venuje a informovať o tom osobu, ktorej sa to týkalo.

Ak prezradili osobné informácie novinára, pre vraha bolo jednoduché dostať sa ku Kuciakovi domov. Novinári z Investigace.cz kontaktovali aj inštitúcie, o ktorých vedeli, že od nich Kuciak požadoval informácie. Bola to napríklad Pôdohospodárska platobná gentúra, či kancelária štátneho zastupiteľstva v Trebišove. Všetky ale popreli, že by Kuciakove osobné informácie zdieľali s niekým iným.

Vyhrážky a odhováranie

Kuciak ale nie je jediný, ktorý pravdepodobne doplatil na to, že pri žiadostiach o informácie, ktoré sú verejne prístupné, musel uvádzať osobné údaje. Podľa českých investigatívcov sa s podobnými problémami stretávajú novinári naprieč celou Európou. Niektorým sa vyhrážajú alebo ich rovno úradníci odhovárajú od toho, aby v pátraní pokračovali.

Napríklad reportérom z čiernohorského protikorupčného centra MANS zavolal človek, ktorý sa pýtal, prečo sa vŕtajú v jeho biznise. Informácie údajne obdržal od ministerstva kultúry, ktoré mu oznámilo, že sa o jeho činnosť zaujímajú novinári. Podľa Helen Darbishire, zakladateľky a riaditeľky watchdogovej organizácie Acces Info Europe, požiadavky úradníkov na úplnú identifikáciu osoby, ktorá pýta informácie, odporuje základným ľudským právam.

A, navyše, ohrozuje aj život novinárov. Tvrdí, že Európska únia musí nastaviť jasné pravidlá, ktoré zaistia ochranu osobných údajov novinárov, ktorí využívajú informačný zákon. Či na nedostatočnú ochranu novinárov a ich osobných údajov doplatil aj Ján Kuciak so svojou snúbenicou, ukáže pravdepodobne až vyšetrovanie. Isté však je, že investigatívni novinári na Slovensku, ale aj v iných krajinách, sa vystavujú obrovskému riziku.

