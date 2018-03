Neuveriteľné! Taliansky prokurátor odhalil detaily o Vadalovom gangu: Tajný agent a kokaín v ovocí

Podnikateľ Antonino Vadala žijúci na východe Slovenska sa dostal do povedomia verejnosti po brutálnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Nebohý novinár vo svojom poslednom ešte nedokončenom článku o mužovi z Talianska písal v súvislosti s prepojením talianskej mafie Ndrangheta s vládnymi špičkami. Niekoľkými vetami Vadalu spomenul aj v súvislosti s pašovaním drog.

Krátko po vražde novinára Vadalu zatkla slovenská polícia spolu s ďalšími šiestimi Talianmi z východného Slovenska. Do dvoch dní, čo boli v policajnej cele, ich sudca prepustil na slobodu. Včera Vadalu v Michalovcaich opäť zatkli na základe spolupráce Generálnej prokuratúry SR a Eurojustu, ktorý intenzívne komunikoval a koordinoval spoluprácu medzi talianskymi a slovenskými orgánmi. Zatýkací rozkaz vydal prokurátor v Benátkach.

Napojenie na Ndranghetu

Razie prebehli aj v Taliansku. Okrem Vadalu bolo v regiónoch Veneto, Lombardia a Kalábria zadržaných ďalších 16 mužov. Jedenásti skončili vo vyšetrovacej väzbe, šiesti v domácom väzení. Všetci sú obvinení z členstva v zločineckej skupine, ktorá obchodovala s drogami na medzinárodnej úrovni. Pri niektorých zo zadržaných sa vyskytli priťažujúce okolnosti, ktorými sú napomáhanie a navádzanie k mafii a na pranie špinavých peňazí. "Dôležitosť vyšetrovania spočíva aj v zapojení niektorých znakov, ktoré majú veľký význam v oblasti organizovaného zločinu. Ide najmä o Vadalu, ktorého zatkli v rámci vyšetrovania vraždy slovenského novinára a potom ho prepustili," povedal pre taliansky portál ilfattoquotidiano.it hlavný prokurátor Bruno Cherchi.

Vadalu vyšetrujú v rámci prepojenia so skupinou Ndrangheta, ktorá prostredníctvom legitímnych obchodných kanálov realizuje dovoz drog z Južnej Ameriky. Gang rovnako riadi operácie, ktorými sa financuje nákup a dovoz drog prostredníctvom rôznych spoločností.

Prokurátor o tajnej práci, Vadalu sledovali

Taliansky prokurátor prezradil, ako pracovali na rozložení skupiny. Finančná polícia Guardia di Finanza infiltrovala do skupiny pašerákov svojich ľudí - "tajnú organizáciu". "Okamžite informovali o pohyboch a metódach, ktorými sa narkotiká do Talianska dovážali a následne triedili. Umožnilo nám to dať okamžitú spätnú väzbu v rámci vyšetrovania," povedal Cherchi a vysvetlil: "Na to, aby gang dovážal drogy, založil spoločnosti na dovoz ovocia z Južnej Ameriky. Veľa nákladu bolo ukrytých v tovare. Prieskum sa týkal aj zahraničných krajín, napríklad Slovenska, kde bol sledovaný Vadala," povedal hlavný prokurátor.

Potvrdil, že išlo o koordinácia EuroJustu a slovenských orgánov. Finančnej polícii v Benátkach a prokuratúre sa podarilo vykonať komplexné vyšetrovanie bez toho, aby došlo k úniku informácií. "Inak by to bol problém pre bezpečnosť tajného agenta," uviedol Cherchi s tým, že celkovo išlo o 400 kíl kokaínu, ktoré putovali loďami a nákladnými autami. "Kalabrijská Ndrangheta sa pohybuje inak než v minulosti. Už nefunguje priamo, má korene, prostredníctvom ktorých sa pohybuje vo väčšej autonómii pri dodávkach a distribúcii narkotických látok," vysvetlil Cherchi.

Organizovaná skupina pašerákov

Ako ďalej taliansky portál informuje, Vadala bol zapojený v rozsiahlej skupine pašerákov drog. Hlavou boli Kalábrijčan Attilio Vittorio Violi (54), ktorý si aktuálne odpykáva 10-ročný trest odňatia slobody. Jeho rozkazy plnila Rumunka Mariana Dascalu (34). Oboch zatkli v decembri 2015 kvôli napojeniu na Ndranghetu. Obvinení sú z importu veľkého množstva drog pre oblasť Veneto, ktorá sa nachádza v provincii Benátky. Peniaze z nelegálnych výnosov boli opätovne investované do kasín.

Podľa talianskej finančnej polície gang pracoval aj po zadržaní hlavných členov. Vodcovskú funkciu prevzali rodinní príslušníci zatknutých. V organizovanom gangu pôsobilo dokopy 200 členov. Celkovo talianska polícia zrealizovala 33 razií, 13 vo Veneto, v Kalábrii 7 a 9 v Lombardii. Pri dovoze z Južnej Ameriky si firma Violi&C vymyslela trik. Drogy cestovali skryté medzi množstvom ovocia. Objednávateľmi ovocia boli spoločnosti pravidelne pôsobiace v tomto sektore. Podľa portálu je jedna z firiem Vadalova.