Podnikateľa Vadalu zatkli, megarazie aj v Taliansku: Pašovanie kokaínu z Južnej Ameriky

Na základe spolupráce Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Eurojustu, ktorý intenzívne komunikoval a koordinoval spoluprácu medzi talianskymi a slovenskými orgánmi bol dňa 13. 3. 2018 v skorých ranných hodinách zadržaný Antonino V. v Michalovciach z dôvodu, že na túto osobu vydal Súd v Benátkach európsky zatýkací rozkaz. Európskym zatýkacím rozkazom žiada taliansky súd o vydanie Antonina V. na trestné stíhanie do Talianska pre drogový trestný čin spáchaný organizovanou zločineckou skupinou s nadnárodnou pôsobnosťou. Celý postup bol realizovaný v maximálnom utajení z dôvodu zabránenia úniku informácií a prípadného zmarenia tohto úkonu, informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Predbežné vyšetrovanie v tejto veci vykonáva podľa príslušných ustanovení zák. č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v platnom znení Krajská prokuratúra Košice. V rámci 48 hodinovej lehoty, ktorú má prokurátor po zadržaní osoby k dispozícii na rozhodnutie o ďalšom postupe, bude Krajskou prokuratúrou Košice podaný Krajskému súdu v Košiciach, návrh na vzatie zadržanej osoby do predbežnej väzby.

"Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár oceňuje v tejto súvislosti profesionálny prístup polície, ktorý sa v spolupráci s prokuratúrou na tejto akcii podieľali," citovala generálneho prokurátora Predajňová.

Špecializovaná súčasť boja proti mafii talianskej prokuratúry v Benátkach v tlačovej správe ocenila poskytnutú súčinnosť slovenskými orgánmi za rýchlu a efektívnu spoluprácu zo strany Eurojustu, slovenskej prokuratúry a polície.

V rámci medzinárodnej akcie bolo zadržaných 17 osôb, z ktorých 11 sa nachádza vo väzbe a 6 v domácom väzení. "Ďalšie informácie v tomto štádiu konania nie je možné poskytnúť," uzavrela hovorkyňa GP SR.

"Realizácia európskeho zatýkacieho rozkazu prebehla štandardným spôsobom. Vykonali ju policajné útvary, ktoré ju boli oprávnené vykonať. Viac informácií polícia poskytovať nebude," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.

Košická prokuratúra požiadala súd o vzatie Vadalu do predbežnej väzby

Krajskému súdu v Košiciach dnes krátko po 16:00 doručili z Krajskej prokuratúry Košice návrh na vzatie Antonina V. do predbežnej väzby na základe zatýkacieho rozkazu talianskeho súdu. Informovala o tom dnes hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová. Uviedla, že ide o konanie o európskom zatýkacom rozkaze. Službukonajúci sudca Krajského súdu v Košiciach rozhodne o vzatí Antonina V. do väzby, resp. o jeho prepustení na slobodu do 48 hodín od predvedenia.

Pašoval kokaín

Talianski vyšetrovatelia rozložili skupinu pašerákov drog. Po rokoch vyšetrovania úrad prokuratúry odhalil praktiky Ndranghety v Benátsku, a teda obchodovanie s kokaínom z Južnej Ameriky.

Finančná polícia Guardia di Finanza v Benátkach vykonala 17 razií u ľudí, ktorí boli obvinení z drogovej trestnej činnosti. Skupina kriminálnikov sa zameriavala na medzinárodné pašovanie drog. Gang odhalili vyšetrovatelia benátskej finančnej polície a okresnej prokuratúry proti mafii.

Talianky denník repubblica.it informuje, že niektoré osoby boli zadržané v zahraničí. Medzi nimi je Antonino Vadala, vyšetrovaný za členstvo v zločineckej skupine kvôli medzinárodnému obchodu s drogami, praniu špinavých peňazí a dovozu drog z Južnej Ameriky prostredníctvom riadeného individuálneho dovozu rôznymi spoločnosťami.

Domové prehliadky prebehli aj vo Venete, Lombardii a Kalábrii. Okrem Vadalu takto zatkli ďalších 16 ľudí. Zadržaných je dokopy 11 osôb a ďalších šesť osôb je v domácom väzení. Členovia Ndranghety sa v regióne Veneto (Benátsko) podieľali na pašovaní kokaínu z Južnej Ameriky.

Talianska polícia vykonáva razie proti Ndranghete celý týždeň. Podľa posledných infomácií bolo za ostatných dní zaknutých niekoľko osôb. V sobotu zadržali Antonina Pesceho.

Polícia vykonala v domoch Talianov žijúcich na východe Slovenska pred dvomi týžňami raziu. Zatkla vtedy 7 mužov, medzi nimi aj Antonina Vadalu, po necelých dvoch dňoch boli Taliani prepustení na slobodu.