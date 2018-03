Mama zavraždenej Martiny Kušnírovej predstúpi pred verejnosť: Prvý pohľad do domu smrti

Pani Zlatica sa rozhodla verejne prehovoriť, aj napriek tomu, že pociťuje veľký tlak. "Mnohým ľuďom, hlavne na internete, prekáža, že nie som ticho. Podľa nich na seba pútam zbytočnú pozornosť. Preto ma od môjho zámeru vystúpiť verejne odhovárali aj moji blízki. Nikto však nevie, čo prežívam po tejto tragédii. Cítim, že to musím dohrať až do konca. Viem, že Martina s Jankom by si to takto priali. Oni to začali a položili za to aj svoje životy a ja nedovolím, aby bola ich krv vyliata nadarmo," povedala milujúca Martinina mama Zlatica Kušnírová pre presov.korzar.sme.sk.

Myslí si, že posledný nedopísaný Kuciakov článok má nejaký smer. Materiál, ktorý nestihol dokončiť, podľa nej hovorí za všetko. "Nenapísal to nadarmo," povedala.

Ficovi a Kaliňákovi neverí

Martinina mama netuší, kto mohol ohavný skutok spáchať, no premiérovi Robertovi Ficovi a ministrovi vnútra neverí a zaspomínala si na príhodu: "Keď prišli Martina a Janko ku nám domov na východ a ja som pozerala, ako títo politici vystupujú v telke, tak mi vraveli, aby som ich nepočúvala. Tiež som bola minulý rok na akcii Smeru k MDŽ v Sabinove s kamarátkami, aby som na chvíľu vypadla z domu. Martina sa to dozvedela a pýtala sa ma, či som dostala ružu a či ju ešte mám. Povedala som jej, že áno. Potom mi navrhla, aby som ju hneď vyhodila, že keď prídu s Jankom na východ, kúpia mi celú náruč ruží. Janko vedel prísť na veci, ktoré nik iný nedokázal objaviť. Preto verím, že keď oni mali taký názor na týchto politikov, bolo to správne.

Z aktuálnej situácie na politickej scéne je pani Kušnírovej podľa jej slov na zvracanie. Politici využívajú smrť dvoch mladých ľudí na svoje politické ciele. "Padli už aj také obvinenia, že mňa platí OĽaNO, aby som mu robila kampaň. Ja pritom nechcem nič iné ako to, aby sa to všetko vyšetrilo a aby som mala konečne pokoj v duši," povedala.

Pohľad do domu, kde pár zomrel

Mamu čakal najhorší pohľad v živote. Do domu vo Veľkej Mači, kde nebohý pár žil, rodičov pustili až tri dni po tom, čo bolo známe, že ho niekto zavraždil. "Najprv nás, rodičov, nechceli dovnútra ani pustiť, ale ja som to musela vidieť, musela som ísť dnu. Hneď na schodíkoch bola Jankova krv, asi z toho, ako padol na chrbát. Dcéra zomrela v kuchyni. Bol tam kuchynský stôl a veľká kaluž krvi. Bolo to strašné," opísala mama s tým, že podľa nej Martinu brutálne popravili, pretože bola strelená zhora, asi dva centimetre od miesta, ako jej rástli vlasy. Zronená mama si myslí, že buď ju musel ešte niekto držať, alebo sa snažila skryť pred vrahom po tom, ako niečo začula. "Bola to brutálna poprava. Nechcem ani pomyslieť na to, čo moja dcéra prežívala. Stopy po zápase som nevidela," dodala.

Ďalej uviedla, že v dome bolo všetko rozhádzané, no pripisuje to kriminalistom, ktorí boli obhliadať miesto činu, zaisťovali stopy a hľadali dokumenty, na ktorých Janko pracoval. Pani Zlatica povedala, že nevie, ako prebieha aktuálne vyšetrovanie. V dome mali kriminalisti nájsť obal z knihy o talianskej mafii. Knihu neskôr našli v práci novinára.

Pani Kušnírová sa domnieva, že vrah alebo viacerí páchatelia čakali skrytí vo dvore, kým Martina s Jankom neprídu z Galanty. Martina tam bola svojho snúbenca vyzdvihnúť. "Do domu sa potom mohli dostať jednoducho, pretože Janko aj Martina mali takú tendenciu nezamykať dvere. V médiách bolo spomenuté, že mali mať návštevu, pretože tam boli pripravené viaceré poháre. No oni mali taký zvyk pripraviť si čaj a kávu naraz. V živote by si nepustili k sebe človeka, ktorého dobre nepoznali," dodala.

Martininej mame sa nepáči, že bezvládne telá na mieste neobhliadal súdny lekár. Doteraz nepozná presný čas smrti. "Nerozumiem, ako sa môže stať, že sa niekto môže pomýliť o dva dni. Aj keď tam tie telá ležali dlhšie. Na chodbe, kde bolo Jankovo telo, nie je radiátor a je tam chladnejšie. Na základe toho by sa malo dať určiť aspoň približne, kedy zomreli," uzavrela pani Kušnírová.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku.