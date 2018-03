Výrok Roberta Kaliňáka odštartoval nový projekt: Spočíta nedôveru vo vládu

"Tento projekt sme dali dokopy s niekoľkými kamarátmi, nie je za ním žiadna firma, politik ani strana. Je to naša reakcia ako občanov Slovenskej republiky na súčasnú politickú a spoločenskú situáciu a výrok Róberta Kaliňáka, že zatiaľ nikto nespočítal nedôveru v jeho osobu/vládu. Cieľom nášho projektu je zodpovedať pánovi Kaliňákovi túto otázku a spočítať vláde, koľkí ľudia jej nedôverujú. Zároveň tak chceme vytvoriť ešte väčší tlak na vládu do pondelkového zasadnutia strany Most Híd," uviedol Mikuláš Prokop.

Stránka nedoverujem.sk sa spustila dnes o 13:00. Návštevníci si na nej môžu nahrať fotografiu a získať badge (odznak) s textom “Nedôvera vláde sa počíta. Som číslo XXX”, ktorú následne môžu vyzdieľať na sociálnych sieťach.

Súčasťou kampane sú aj rôzni influenceri, ktorí nahrali na sociálne siete video, v ktorom vyslovili nedôveru vláde a pridali odkaz na stránku.

Ukážka videa s vyjadrením Jána Gorduliča