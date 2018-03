VIDEO Najväčšie zhromaždenia od revolúcie: Silné okamihy, tvrdý odkaz ľudí politikom

Topky vysielali protest Za slušné Slovensko z bratislavského Námestia SNP.

22:10 Ďakujeme, že ste s nami situáciu sledovali ONLINE.

22:00 PRAHA Na pražskej demonštrácii vystúpil aj líder nežnej revolúcie a Verejnosti proti násiliu Fedor Gál, ktorý povedal, že o politike v dnešnom svete rozhodujú emócie. "Na Slovensku v tejto chvíli vidím jediného politika, ktorý dokáže generovať pozitívne emócie, a to je Andrej Kiska," povedal Gál.

21:50 PARÍŽ

21:21 BARDEJOV pohľadom Petra.

20:51 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Fotogafie nám poslala Miriam, pohľad na námestie o 18.00 h.

20:44 Masová účasť na piatkových zhromaždeniach na Slovensku ukazuje na veľmi napätú a vybičovanú situáciu v spoločnosti, zhodujú sa politológovia Juraj Marušiak a Michal Horský. Verejnosť tým podľa nich politikom rázne odkázala, že to "už takto ďalej nemôže fungovať". "Účasťou na zhromaždeniach sa zaraďujeme ku krajinám vo V4, kde svoj nesúhlas v uliciach vyjadrujú desaťtisíce ľudí," povedal Horský.

20:40 PRAHA

20:38 TRNAVA

20:31 BANSKÁ BYSTRICA Banskobystrické Námestie SNP zaplnilo viac ako 4000 ľudí. Je to minimálne raz toľko než uplynulý týždeň. Ako odznelo z tribúny, veci sa nikam nepohli, "dnes je zrejmé, že premiér a minister vnútra nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa v uplynulý piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete". Preto aktivisti pokračujú v občianskych zhromaždeniach a mienia tak robiť, kým nebudú splnené ich požiadavky.

20:24 BRUSEL Okolo dvesto Slovákov sa stretlo v Bruseli na Schumanovom námestí, v blízkostí inštitúcií EÚ, aby sa zapojili do protestov pod názvom Podporme slušné Slovensko. Účastníci vzdali úctu zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martiny Kušnírovej a zopakovali výzvu na zabezpečenie medzinárodného vyšetrovania tohto zločinu.

20:18 Zo spevu hymny na Námestí SNP v Bratislave behajú po chrbte zimomriavky. Atmosféra, ktorú Slovensko nezažilo od pádu komunizmu.

20:04 SKALICA Skalici sa na zhromaždení stretlo na Námestí Slobody približne 600 ľudí, ktorí si v pokoji uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.„Je rok 2018 a Slovensko sa ocitá na križovatke. Už nikto nepochybuje, že sa na Slovensku deje niečo zlé. Slovensko je ako dom. Je postavený dobre, ale chýba mu dobrý správca. Nájsť sa nám ho podarí iba vtedy, ak obnovíme dôveru jeden voči druhému. Až potom môžeme obnoviť dôveru v štát. Je preto nevyhnutné spolupracovať,“ prečítali vo vyhlásení organizátori podujatia.

19:59 Zhromaždenie v Bratislave bolo pokojné, bez narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej činnosti. Informovali o tom policajti na Facebooku."Ďakujeme organizátorom a všetkým účastníkom zhromaždenia za to, že zachovali pokoj," povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Polícia podľa neho situáciu v meste stále monitoruje.

19:58 PREŠOV Na prešovskom zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko vystúpila v piatok podvečer matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová z neďalekých Gregoroviec. Apelovala na vyšetrovateľov, aby našli skutočných vrahov dcéry Martiny Kušnírovej a jej snúbenca, novinára Jána Kuciaka. Aby vypátrali, kto za týmto ohavným činom stál. Poďakovala sa prítomným za spolupatričnosť v ich zármutku a požiadala verejnosť o ďalšiu podporu.

19:55 ŽIAR NAD HRONOM Žiarske Námestie Matice Slovenskej zaplnili odhadom viac ako štyri stovky ľudí. Zapálením sviec si zároveň uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku. Na potrebu rozoznávať znaky manipulácie a korupcie vo svojom okolí, či zodpovedné poukazovanie nešvárov v spoločnosti vo svojom príhovore vyzvala pedagogička Natália Novotná. "Dúfam, že všetci, čo dnes vyšli do ulíc, sú hrdí Slováci milujúci túto krajinu a naším spoločným znakom je túžba žiť v štáte, v ktorom sa dodržujú morálne princípy spravodlivosti a práva," prihovorila sa prítomným.

19:51 NITRA Približne 4000 ľudí všetkých vekových kategórií sa pripojilo v Nitre k iniciatíve Postavme sa za slušné Slovensko. Na zhromaždení pred budovou okresného úradu vystúpili so svojimi príhovormi zástupcovia spoločenského a kultúrneho života, priatelia i spolupracovníci zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podporu organizátorom vyslovili aj zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej absolventmi boli obidve obete vraždy.

19:49 POPRAD Približne tisícka Popradčanov vyšla v piatok podvečer do ulíc, aby sa zúčastnila na zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Na Námestie sv. Egídia prišli ľudia rôzneho veku, spoločenského postavenia, v uliciach bolo vidieť veľa rodín s malými deťmi. "Záleží nám hlavne na budúcnosti nášho malého syna, aby nemusel odtiaľto utekať a my s ním. Bojíme sa toho, v akej krajine bude vyrastať. Naša krajina ide momentálne veľmi zlým smerom, máme veľké obavy, čo to tu bude, keď na každom kroku sa stretnete s korupciou," konštatovala Popradčanka Ingrid Mlčochová.

19:43 Pred Úradom vlády SR v Bratislave už ostalo len niekoľko desiatok ľudí, ktorí skandujú invektívy na premiéra Roberta Fica, jeho asistentku Máriu Troškovú aj stranu Smer. Na mieste už funguje aj doprava. K žiadnym incidentom pred sídlom premiéra neprišlo.

19:42 MICHALOVCE V metropole Zemplína sa zišli na zhromaždení nielen domáci. Podľa organizátorov prišli túto myšlienku podporiť aj obyvatelia okolitých miest. Ich odhady sa pohybovali okolo tisícky ľudí. K mestskej radnici prichádzali postupne. Niektorí z nich mali v rukách aj transparenty s nápismi "do basy", "Slovensko ovláda politicko-komunistická finančná mafia" alebo "budíček". Organizátori hneď na začiatku vyzvali prítomných, aby bol pochod pokojný.

19:40 BARCELONA Fotografie poslal Tomáš.

19:38 KOŠICE Protest sa skončil niekoľko minút po 19.00 h. Ukončili ho hymnou a ľudia pokojne idú domov. Podľa mnohých sa vraj protestu zúčastnilo okolo 10-tisíc ľudí. Protest bol pokojný bez incidentov.

19:36 Aj v upršanom počasí sa v Londýne zišli 400 stovky Slovákov.

19:33 Fotografia z LEVÍC od Milana.

19:31 TRENČÍN Vyvodenie politickej zodpovednosti za súčasnú situáciu v krajine žiadali účastníci zhromaždenia na Mierovom námestí v Trenčíne. Podľa jeho organizátorky Klaudie Brázdilovej sa na námestí vystriedalo okolo 2500 ľudí. "Apelujeme na orgány činné v trestnom konaní, aby vyšetrili vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vyzývame politických predstaviteľov, aby rešpektovali médiá ako základný pilier demokracie. Teším sa z takejto účasti, nepredpokladali sme, že príde toľko ľudí. Ale aj keby ich prišlo iba 100, má to význam," doplnila Brázdilová.

19:28 PRIEVIDZA Dva odkazy smerom k verejnosti odzneli na Námestí slobody v Prievidzi, a to "žime čestne" a "bojujme s konšpiráciami". Do centra mesta si ich prišlo vypočuť viac ako 1500 ľudí všetkých vekových kategórií.

19:25 ŽILINA Tisíce ľudí prišli na zhromaždenie na Mariánske námestie v Žiline. Zhromaždenie sa krátko po 17. hodine presunulo z Mariánskeho námestia na Námestie Andreja Hlinku, kde vystúpil napríklad slovenský herec a zabávač Juraj „Šoko“ Tabaček či držiteľka ocenenia Biela vrana Zuzana Hlávková. Tá sa prihovorila najmä mladým ľuďom. „My sme ponovembrové deti a toto je náš boj. Ján Kuciak písal o najstrašnejších korupčných kauzách, ktoré rozkladajú našu spoločnosť. Nemusíme a nebudeme prikyvovať, keď nám budú tvrdiť, že tráva je fialová a voda suchá,“ povedala.

19:23 KOŠICE V Košiciach ľudia štrngajú kľúčmi a skandujú "Dosť bolo Fica!".

19:18 LONDÝN, KODAŇ Do ulíc vyšli aj Slováci v Londýne a Kodani. V Londýne sa pred veľvyslanectvom SR zhromaždilo približne 400 ľudí a protest sa začal čítaním listu od Jozefa Kuciaka, otca zavraždeného novinára Jána Kuciaka, vysvetlil spoluorganizátor tamojšieho pochodu Milan Urbaník. V Kodani sa do ulíc vybralo približne 250 Slovákov. Peter Šoka, jeden z organizátorov v dánskej metropole pri tejto príležitosti povedal, že ho "teší, ale zároveň mrzí takáto vysoká účasť, pretože to niečo vypovedá o našej krajine, ak z nej musia ľudia kvôli nevyhovujúcim podmienkam odchádzať do zahraničia".

19:16 Video z protestu v Bratislave. Podľa médií sa tu zišlo až 30-tisíc demonštrantov.

19:13 DUBLIN Takéto foto nám poslal Ján.

19:12 TRNAVA Zhruba 2500 Trnavčanov prišlo v piatok na Trojičné námestie podporiť zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko. Míting moderovali herci trnavského divadla, úlohy sa ujal zástupca mladšej generácie Tomáš Vravník. Vyzval všetkých, ktorí sa pohybujú vo verejnom priestore, aby sa správali zodpovedne a vážili každé slovo.

19:10 ROŽŇAVA Pamiatku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si na Námestí baníkov v Rožňave počas piatkového zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné Slovensko uctilo približne 400 ľudí. "Myslíme si, že vyjadrenie občianskeho postoja v demokratickej krajine v Európskej únii je niečo také samozrejmé v situácii, ktorá je dnes na Slovensku, že sme nezaváhali ani na sekundu a prišlo nám to prirodzené," uviedol spoluorganizátor zhromaždenia Radoslav Kovács.

19:07 KOŠICE Vystúpil aj teológ Michal Havran a na mítingu prečítali list brata Jána Kuciaka - Jozefa. Vyzval v ňom ľudí, aby sa vydali cestou pokojnej zmeny, lebo dobro sa dá dosiahnuť iba pokojom.

19:06 KRUPINA Vyše 200 ľudí prišlo v piatok podvečer na Svätotrojičné námestie v Krupine, aby zapálili sviečku za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu a vypočuli si príhovory niekoľkých ľudí, ktorí o to organizátorov požiadali. Na úvod miestny farár vyzval ľudí na zmierenie a pomodlil sa za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. Ľudia počas jeho príhovoru zapaľovali pri schodoch mestského úradu sviečky.

19:04 "Posielam fotku z dnešného pochodu Za slušné Slovensko v Prievidzi. Odhadom bolo pritomných cca 1000 ľudí," napísal nám Juraj.

18:54 ŠAĽA Svoj názor na vraždu novinára a súčasné spoločensko-politické dianie prišli vyjadriť aj ľudia v Šali.

18:50 Po skončení zhromaždenia na Námestí SNP sa pred Úradom vlády SR zoskupilo niekoľko stoviek účastníkov, ktorí protestujú pred sídlom premiéra Roberta Fica a kričia "Do basy!" a "Dosť bolo Fica". So sebou si priniesli transparenty, atmosféra je zatiaľ bez incidentov. Premiér Fico ešte dnes predpoludním po stretnutí Bezpečnostnej rady SR informoval, že majú informácie o možných útokoch na niektoré štátne budovy. Na bratislavskom Námestí slobody bolo zatiaľ počuť dva výbuchy, pravdepodobne delobuchy

UPOZORNENIE! Video obsahuje vulgarizmy

18:49 ŽILINA Túto fotografiu nám zaslal zo služobnej cesty v Žiline čitateľ Martin. Dodal, niejemitojedno.

18:45 SKALICA

18:44 KOŠICE Vystúpila spisovateľka Juliana Sokolová a ubezpečila, že na vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice nikdy nezabudnú a pravda musí vyjsť najavo.

18:41 MICHALOVCE

18:34 "Zasielam foto z BA pochodu, kedy na striebornej dodávke niekto rozbil aj predné aj zadné bočné okno. Stála na Kamennom pri hoteli Kyjev," napísal nám čitateľ.

18:19 KOŠICE “Pravda sa zabiť nedá,“ povedal v emotívnom prejave kňaz Peter Gombita a vyzval ľudí, aby boli pokojní.

18:09 ŽILINA

18:08 SKALICA

18:07 Organizátori zhodnotili, že zhromaždenie bolo pokojné. Poprosili zúčastnených, aby sa ani na konci nedali vyprovokovať a pokojne sa rozišli domov. Na záver zneli slová vďaky zo strany zúčastnených organizátorom. "Ďakujeme," skandoval dav.

18:05 Bratislavské zhromaždenie Za lepšie Slovensko ukončil spevák Juraj Benetin spievaním hymny. Ľudia počas spievania zapli telefóny a osvetlili celé Námestie SNP. Po hymne nasledoval potlesk, ľudia opäť štrngali kľúčmi a skandovali "Dosť bolo Fica!"

18.04 PRAHA Martin Poliačik zverejnil na FB foto z Prahy. Pred slovenskou ambasádou stálo asi 500 ľudí.

18:01 MICHALOVCE

18:00 Bývalý arcibiskup Róbert Bezák nevidí rozhnevaných, ale odhodlaných ľudí. Pozdravil Bélu Bugára, Luciu Žitňanskú, Petra Kresáka a Františka Šebeja, ktorým dal svoju dôveru. "Pozdravujem ich. Nech rozmýšľajú," povedal Bezák. Pýtal sa, či guľka do hlavy a srdca bolo posolstvo pre ostatných, aby sme sa nestarali. "Pýtal som sa študentov, či človek má nastaviť vlastný život pre právo, pravdu a spravodlivosť. Po chvíli mlčania mi povedali, že nie. Život potrebuje právo, pravdu a spravodlivosť," povedal Bezák. "Janko a Martinka ostanú navždy v našich srdciach. Je na tom niečo hrozivé, až biblické, že až smrť povzbudí k životu, že smrť v nás obnoví túžbu po pravde a spravodlivosti," dodal Bezák s tým, že Kuciak s Kušnírovou sú hrdinami Slovenska.

17:58 PREŠOV

17:57 Bratislavská polícia úplne uzavrela pre motorové vozidlá Špitálsku, Dunajskú a Štúrovu ulicu i Kamenné námestie. "K úplnému uzavretiu došlo pre veľký počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na zhromaždení," povedal bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Ľudia by podľa polície nemali na svoj presun využívať centrum mesta, radí zvoliť iné trasy. "Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie," uviedol Szeiff.

17:58 PRAHA, BRNO Pochodov za slušnosť sa zúčastnili stovky ľudí v aj v susednom Česku. V Prahe si demonštranti, ktorí sa zišli pred budovou veľvyslanectva SR, priniesli aj transparenty so slovami: "Za naše deti, ktoré hľadajú pravdu za mamy." V Brne sa pochoduje nielen za slušnosť na Slovensku, ale aj v Česku. "Atmosféra je plná nádeje. Zatiaľ je to pokojné, ale pokojné neznamená tiché. Je potrebné sa dôrazne ohradiť proti tomu, čo sa momentálne deje, či už ide o vraždu Jána Kuciaka na Slovensku alebo vyjadrenia určitých českých politikov voči novinárom," uviedol jeden z organizátorov brnianskeho pochodu Dominik Levíček a dodal, že pod sochou Masaryka na Komenského námestí sa doposiaľ zišlo približne 300 ľudí.

17:57 ŽIAR NAD HRONOM

17:55 KOŠICE V Košiciach je vyše 5000 ľudí, najprv dav protestujúcich išiel od Vedeckej knižnice k Tescu a potom späť k Dolnej bráne. Ľudia kričia: “Do basy, do basy!” a “Dosť bolo Fica!”. Ako prvý vystúpi katolícky kňaz Peter Gombita.

17:48 Silný okamih. Na pódiu sa objavila sestra zavraždeného Jána Kuciaka. "Chcem vám všetkým povedať jedno veľé ďakujem. Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate a za to, že vám to nie je jedno," hovorí mladá žena.

17:46 BANSKÁ BYSTRICA

17:45 Bratislavské Námestie SNP je preplnené ľudmi, ktorí prišli na zhromaždenie pod názvom Za slušné Slovensko. Na križovatke na Kamennom námestí vidieť, že stále prichádzajú noví ľudia zo všetkých strán. Najčastejšie počuť štrnganie kľúčov alebo pokrik "Odstúpiť". Zhromaždenie sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia. Na pokojný priebeh zhromaždenia vyzvali aj jeho organizátori.

17:44 Všetkým, ktorí stoja na námestiach, záleží na osude tejto krajiny. Preto Mária Jasenková z organizácie Plamienok dnes vyšla a vystúpila na pódiu na bratislavskom Námestí SNP. "Stojím tu ako občan tejto krajiny, ako lekár, ktorý sa stará o nevyliečiteľne choré deti. Pracujem v oblasti, ktorú štát nepokrýva," povedala. To, čo sa udialo v posledných týždňoch, keď zomreli dvaja nevinní a ona počula prejavy plné snahy zničiť iných, deštrukcie, tak sa rozhodla, že nemôže ostať ľahostajnou. "Myslím si, že táto krajina potrebuje zmenu a ja chcem a verím, že všetci chceme, aby ľudia túto krajinu viedli založenú na poctivosti, spravodlivosti, na hodnotách dôležitejších ako je moc a peniaze," pokračovala. Prisľúbila, že svoj život bude aj ďalej stavať na hodnotách čestnosti, pracovitosti a ak urobí chybu, skúsi sa z nej poučiť. "Ak to urobí väčšina z nás, verím, že život v našej krajine bude radostnejší," povedala. Ľud po jej prejave skandoval "Do basy!"

17:43 NOVÉ ZÁMKY

17:41 NITRA

17:37 KOŠICE

17:36 Počas prejavu Diany Majdákovej, ktorá prehovorila za nezávislé kultúrne centrá a inštitúcie, ľudia začali skandovať "Hanba!" Majdáková hovorila o tom, že na Slovensku je absencia politickej kultúry, štátu vyčítala selektívny prístup k odhaľovaniu organizovaného zločinu či nedostatočné konanie štátnych orgánov, keď sa na ne obrátili občania s prosbou o pomoc, keď sa báli o vlastný život. Robert Roth počas svojho vystúpenia citoval aj Shakespeara. "Pravda môže stáť aj na jednej nohe, ale na dvoch môže kráčať vpred," povedal Roth.

17:29 PEZINOK K celoslovenským zhromaždeniam Za slušné Slovensko sa pridal aj Pezinok. Na Radničnom námestí sa o 16:00 stretlo viac ako 800 ľudí. Mnohí z Pezinčanov následne odišli na veľký protestný míting do Bratislavy. Informoval o tom Peter Vlasák z referátu vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok.

17:25 Opatrovateľka dodala, že túto krajinu opustila, aby mohla žiť, a nie prežívať. Nízka nezamestnanosť nie je výsledkom vlády, ale toho, že ľudia z krajiny odišli. Kudziová taktiež povedala, že dúfala, že toto zhromaždenie nebude musieť byť, že vláda si uvedomí, v akom stave je Slovensko. Má strach z toho, že je normálne legálne držať zbraň a mať na krku 70 trestných oznámení a to, že o štátnych tajomstvách vie človek bez previerky. Takisto pripomenula, že smrť siedmich opatrovateliek nie je doteraz vyšetrená. "Dokedy to tak bude?" pýtala sa.

17:24 Slovo v Bratislave dostávajú zástupcovia zdravotných sestier, opatrovateliek a lekárov. "Koľko z vás migruje smerom cez Európu zo stredného Slovenska, aby prežil?" pýta sa opatrovateľka v Rakúsku Bibiana Kudziová.. "Čo si myslia o nás ľudia v Európe, to je vizitka našej vlády," dodala na margo toho, že zahraniční klienti si doteraz o nás myslia, že nemáme doma ani žiarovku.

17:23 TRNAVA

17:19 Vladimír Crmoman z Iniciatívy stredoškolských učiteľov hovoril za študentov aj učiteľov. "Dejú sa tu nesystémové veci, štrajkujeme, premiér sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Sme na križovatke a rozhodujeme sa, čo bude ďalej," povedal. Bol by rád, ak by to neskončilo iba pritom, že si ľudia zaprotestujú a nič sa nezmení. Ľudia začali skandovať "Chceme zmenu!" a "Odstúpiť!". "Na školstve vymenili ministra, lebo vedel povedať iba "ďakujem pekne za vaše otázky". Terajšia povedala, že za kauzu s eurofondmi môžu všetci, musela by vymeniť celú republiku," pokračoval Crmoman. Ľudí poprosil, aby to nevzdali, kým nebudú ministri slušní ľudia a odborníci na svojom mieste.

17:17 Nielen na pódiu, ale aj pod ním možno vidieť známe tváre.

17:13 Účastníci majú pri sebe vlajky a transparenty s nápismi Za lepšie Slovensko, Smerom k záhube, All for Jan. Dnes vystúpia aj rečníci vrátane exkňaza Róberta Bezáka či herca Roba Rotha.

17:10 Ľudia hromadne skandujú: Dosť bolo Fica. Na pódiu reční Štefan Hríb, ktorý povedal, že za dva týždne padlo veľa slov a Slovensko zistilo, že jediný extrémista nie je Marian Kotleba. Je podľa neho desivé, je to hanba, že konšpirácie začal šíriť aj jeden ústavný činiteľ. "Prišlo k vražde novinára? Vieme, čo bolo v jeho nedokončenom článku," pokračoval Hríb a pripomenul, že Kuciak hovoril o prepojení ľudí blízkych premiérovi Robertovi Ficovi na taliansku mafiu. Zmyslom štátu nie je rast HDP či nízke dane, ale spravodlivosť. Slovensko dnes spravodlivé nie je. "Slovensko je dnes unesený, znásilnený štát. O tom bol nedokončený článok Jána Kuciaka," pokračoval Hríb.

17.05 Oficiálny program na Námestí SNP sa začal. Ľudia spoločne štrngajú kľúčmi. Na pódiu sú organizátori a zástupcovia študentov. Vyzvali na vyhýbanie sa výtržnostiam a dodržiavanie pokynov.

17:03 Očakáva sa, že na Slovensku aj tentokrát zúčastní pochodov viac ako 50-tisíc ľudí.

16:56 TRNAVA - Pochod Za slušné Slovensko sa pomaly rozbieha aj v ďalších mestách. V Trnave sa zišli stovky ľudí.

16:52 Námestie SNP v Bratislave sa začína zapĺňať.

16:45 Študenti podporujú pochod.

16:40 Na dnešný anti-Sorosov pochod v Bratislave, ktorý organizuje strana Naj, prišlo zhruba desať ľudí. Majú tri transparenty s nápismi "Antisorosov pochod" a "Spomienkový pochod". Od organizátorov zaznelo, že si uvedomujú tragédiu, vedia, že strana Smer-SD stratila legitimitu, ale opozícia by bola horšia, lebo v prípade jej nástupu hrozí nekontrolovateľná migrácia či zrušenie minimálnej mzdy. Od Michalskej brány idú cez Obchodnú ulicu na Hviezdoslavovo námestie.

16:36 Za slušné Slovensko sa "postavilo" aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. Zhromaždení si uctili spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zároveň pochodovali za lepšie Slovensko. Pre TASR to uviedla spoluorganizátorka pochodu, študentka Lucia Straňáková.

16.30 Takto to vyzerá na Obchodnej ulici v Bratislave.

15:20 Študenti vyhlasujú koniec letargie na univerzitách. V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a preto založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) medzi študentmi, ktorí v dusivej atmosfére po tragickej udalosti vo Veľkej Mači nechceli sedieť so založenými rukami. Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné zhromaždenia pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno.

15:00 Na dnešnom zhromaždení Za slušné Slovensko v Bratislave okrem iných vystúpia: Šefan Hríb (šéfredaktor týždenníka .týždeň), Vlado Crmoman (Iniciatíva slovenských učiteľov), Bibiana Kudziová (opatrovateľka v Rakúsku), Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a občianskych kolektívov na Slovensku, Robert Roth (SND), Mária Jasenková (Plamienok), Robert Bezák (emeritný arcibiskup) a Juraj Benetin (spevák a architekt).

14:50 Opatrenia na pochode v Bratislave: Prehľad odklonených liniek MHD, čaj pre účastníkov.

14:17 Šéfredaktor jediného Ultras portálu informoval, že slovenské Ultras skupiny sa na dnešný protest nemobilizujú, teda "včerajšie vyjadrenie prezidenta PZ SR je výmysel a netušíme, odkiaľ k takejto informácii prišiel". "Prípadné nepokoje bude teda treba pripisovať inej komunite. Ktorá to podľa policajných zdrojov bude, to nemáme šancu ovplyvniť," napísal Andrej Zajaček.

Prvý dnešný pochod už prebehol v Sydney.

Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov "Za slušné Slovensko" a organizátori Katarína Nagy Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú "novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin". Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany.

"Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali," uviedli organizátori v tlačovej správe. "Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti," uzavreli.

Výzva organizátorov!

Dnes večer o 17:00 sa na Nám. SNP v Bratislave uskutoční zhomaždenie Za slušné Slovensko. Organizátori vyzávajú a prosia všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnia zhromaždení Za slušné Slovensko, aby rešpektovali pokyny organizátorov a polície. Celé zhromaždenie sa uskutoční na Nám. SNP, nebude žiadny pochod ani iní presun na akékoľvek iné miesto ako je Nám. SNP.

„Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať. Veríme, že sa slušne, pokojne a rozhodne postavíme Za slušné Slovensko.“ uviedli organizátori.

Študenti požiadali o voľno

Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie dekanského voľna v popoludňajších hodinách. "Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska," napísali v liste.

Všetky verejné vysoké školy udelili študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. Voľno svojim študentom dali aj niektoré súkromné vysoké školy, napríklad Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií a Paneurópska vysoká škola v Bratislave. "Teší nás aktivita akademického prostredia. Ak chceme žiť v krajine, ktorá je postavená na vzdelanostnej spoločnosti odmietajúcej konšpiračné teórie ako legitímnu súčasť politickej a spoločenskej diskusie, a ktorá dokáže nastaviť kritické zrkadlo politickej elite, je nevyhnutné, aby sa práve akademické prostredie a vzdelaní ľudia stali morálnym kompasom celospoločenských zmien," uviedol predseda ŠRVŠ Bálint Lovász.

BRATISLAVA

BANSKÁ BYSTRICA

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

BARDEJOV

BREZNO

KOMÁRNO

KOŠICE

KRUPINA

LEVICE

LEVOČA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

LUČENEC

MARTIN

NÁMESTOVO

NITRA

NOVÁ BAŇA

NOVÉ ZÁMKY

PARTIZÁNSKE

POPRAD

POVAŽSKÁ BYSTRICA

PREŠOV

PRIEVIDZA

REVÚCA

RIMAVSKÁ SOBOTA

RUŽOMBEROK

SENICA - Pochod v Senici sa uskutoční 12. marca.

SKALICA

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠAĽA

TOPOĽČANY

TRENČÍN

TRNAVA

VEĽKÝ KRTÍŠ

VRÁBLE

ZABUDIŠOVÁ-BOŠÁCA

ŽIAR NAD HRONOM

ŽILINA

Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete.

AALBORG, Dánsko

BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko

BARCELONA, Španielsko

BERLÍN, Nemecko

BERN, Švajčiarsko

BRNO, Česko

BRUSEL, Belgicko

EDINBURGH, Škótsko

HAAG, Holandsko

HELSINKI, Fínsko

HONGKONG, Hongkong (Čína)

KODAŇ, Dánsko

KRAKOV, Poľsko

LISABON, Portugalsko

LONDÝN, Anglicko

MNÍCHOV, Nemecko

NEW YORK, USA

OBERTAUERN, Rakúsko

ODENSE, Dánsko

PRAHA, Česko

REYKJAVÍK, Island

SYDNEY, Austrália

ŠTOKHOLM, Švédsko

TARTU, Estónsko

VANCOUVER, Kanada

WEYMOUTH, Anglicko

