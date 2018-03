ONLINE Gašpar podáva trestné oznámenia, Fico sa rozohnil: Tvrdé odkazy premiérovi aj z koalície

Situácia sa po nedeli ešte viac vyostrila. S prejavmi vystúpila trojica Andrej Kiska, Andrej Danko a Robert Fico. Práve prezident a premiér si vymenili jednoznačné odkazy - Kiska vyhlásil, že musí prísť k zásadnej rekonštrukcii vlády alebo k predčasným voľbám, premiér reagoval tým, že podľa jeho slov prezident prečítal vyhlásenie, ktoré zjavne nebolo napísané na Slovensku.

Ráno mali tlačovku liberáli, na ktorej Richard Sulík vyhlásil, že SaS podporuje predčasné voľby. O jednej malo brífing OĽaNO, o druhej sa stretol minister kultúry Marek Maďarič s prezidentom, aby mu odovzdal svoju demisiu. Vedeniu svojej strany vyslal jasný odkaz. Na aktuálnu situáciu sa reagoval aj premiér Fico, odpoveď na politické otázky ale neposkytol.

Reakcia OĽaNO

21:40 Na situáciu na Slovensku reagoval pre Hospodárske noviny prostredníctvom svojho hovorcu Michaela Vachona aj samotný finančník George Soros. "Pokiaľ ide o pripomienky premiéra Fica, pán Soros nehrá žiadnu úlohu v nedávnom prejave prezidenta Kisku ani v nedávnych demonštráciách na Slovensku," píše sa v oficiálnom stanovisku. Predmetom septrembrového rozhovoru, za účasti niekoľkých Kiskových poradcov, bola integrácia rómskej komunity na Slovensku.

20:15 Dnešné absurdné vyjadrenie Fica ukazuje, že keď sa mu to hodí, dokáže povedať čokoľvek. Začal ako katolík, pokračoval ako komunista, chvíľu bol Európan a teraz je z neho kritik západu a konšpirátor. Fakt, že sa do jeho tesnej blízkosti dostali ľudia spájaní s organizovaným zločinom, robia zo Slovenska štát na okraji civilizovanej Európy, tvrdí strana Spolu.

19:55 Politický vývoj na Slovensku nie je nijako ovplyvňovaný zo zahraničia. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok.

19:40 Slovensko je v mimoriadne zložitej politickej situácii. Robert Fico ako odchovanec komunistickej strany vie, že komunisti sa moci nevzdávajú a budú sa brániť do poslednej chvíle. Pojmy ako demokracia a politická zodpovednosť v príručkách marxizmu a leninizmu absentovali, tvrdí KDH.

19:20 Tvrdý odkaz Kaliňákovi priamo zo Smeru: Skončiť mal už minulý rok

19:05 Hľadanie nepriateľa v zahraničí je neprijateľné a posúva nás to mimo slušnú spoločnosť. Uviedol to štátny tajomník ministerstva obrany za Most-Híd Róbert Ondrejcsák.

18:50 Prezident reaguje na Ficove vyhlásenie: Premiér ignoruje, že sa mu rúca vláda

18:35 Lucia Ďuriš Nicholsonová požiadala o policajnú ochranu. „Dôvodom je aktuálne dianie a informácie s ním súvisiace, ako aj zverejnené video, na ktorom aktivisti Martin Daňo a Rudolf Vasky s roxorovou tyčou v rukách hovoria, že Lucia Ďuriš Nicholsonová by mala byť zabitá. Žiadosť bola doručená námestníkovi generálneho prokurátora pre trestný úsek Petrovi Šufliarskemu," uvádza sa vo vyhlásení strany SaS.

18:20 Opozícia predvádza politický hyenizmus, povedal Gašpar: Podávam trestné oznámenia

18:10 Status Veroniky Remišovej:

18:00 Prezident Kiska prijme v stredu v Prezidentskom paláci členov hnutí Sme rodina a OĽaNO, vo štvrtok predstaviteľov strany SaS. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

17:40 Gašpar si stojí za svojimi vyjadreniami aj napriek tomu, čo povedal generálny prokurátor Čižnár. Tlačovka sa skončila.

17:36 „Áno, vyšetrovanie bude objektívne. Vyšetrovanie vykonávajú ľudia v tíme, nie Tibor Gašpar," odpovedá Gašpar na otázku, či bude vyšetrovanie objektívne aj napriek tomu, že je rodina s podnikateľom Bödörom.

17:31 Niekoľkých politikov vyzýva na to, aby policajtov nechali pracovať. O prípade však nemôže hovoriť viac.

17:28 Tibor Gašpar podáva trestné oznámenia za výroky, ktoré vyšli proti jeho osobe minulý týždeň a tento týždeň. „Verejne oznamujem, že podávam trestné oznámenia na ľudí, ktorí takéto výroky hovorili."

17:26 Odkaz Petra Pčolinského (Sme rodina):

17:25 „Prečo nereagoval pán Grendel na to, keď na miesto vraždy pána Valka prišiel minister vnútra? Prečo sa vtedy nezvolávali tlačovky?" pýta as Gašpar.

17:24 „Pán Krajmer tam išiel po desiatich hodinách a nevstúpil na miesto činu," povedal Gašpar. Bližšie však dôvody neobjasní.

17:22 Obvinenie z odpočúvania je vraj nezmysel. To sú podľa neho hrubé útoky, ktoré sa nedajú odôvodniť.

17:21 „Čím viac sme mali záujem vás informovať, tým viac sa politici snažili o to, aby ma umlčali," vysvetľuje Gašpar. „Myslím si, že ťažko sa im počúvali bohapusté klamstvá a domnienky, počul som ich dosť a vo velkom rozsahu."

17:19 Matovičove výroky vraj prekračujú elementárne hranice slušnosti a dôstojnosti. „Vačší politický hyenizmus som ešte nevidel," hovorí Gašpar. „Boli to výroky, ktoré sa dotýkajú činnosti prezidenta policajného zboru, ale aj ďalších 25-tisíc ľudí," dodáva.

17:13 „Je to potvrdené. Je nesvojprávny a veľmi, veľmi, veľmi vystrašený," píše Lucia Ďuriš Nicholsonová.

17:06 „Premiér sa rozhodol, že bude cieliť na najnižšie pudy, ktoré sú atakované konšpiračnými teóriami. V demokratickej krajine to považujem za absolútne neprípustný a neakceptovateľný prejav premiéra. Pre mňa osobne je to absolútne neprijateľné," reagovala Žitňanská na Fica.

17:02 „Začal ako katolík, pokračoval ako komunista, chvíľu bol Európan a teraz je z neho Kotleba. Nebudem predstierať, že som šokovaný. Vždy porozprával to, čo sa mu práve hodí," píše Miroslav Beblavý.

16:59 „On sa musel zblázniť," napísal na Facebooku Boris Kollár (Sme rodina).

16:55 „V tridsiatich rokoch Hitler zneužíval tie najnižšie pudy ľudí, aby moc získal. Dnes Fico zneužíva najnižšie pudy na to, aby si moc silou-mocou udržal. Obviniť maďarského Žida žijúceho v Amerike zo zosnovania plánu (áno - z objednávky vraždy!!!) je za hranicou vkusu kohokoľvek normálneho," odkazuje Matovič na Facebooku.

Vyjadrenie Roberta Fica

16:50 Policajný prezident Tibor Gašpar bude mať o 17:00 tlačovku.

16:45 „Robert Fico práve obvinil na tlačovej besede prezidenta z účasti na dvojnásobnej vražde a destabilizácii štátu. Ten chlap sa podľa mňa chce vyhnúť base tým, že sa dá zatvoriť do blázninca," napísal na Facebooku Ľubomír Galko.

16:42 „Ak niekto doteraz vytiahol meno George Soros na Slovensku, boli to buď fašisti, konšpirátori alebo ľudia s úmyslom zvrhnúť demokratický režim na Slovensku. Robert Fico sa dnes zaradil do tejto spoločnosti," odkazuje Progresívne Slovensko.

16:37 Fico vraj zajtra príde na koaličnú radu s hlavou Kaliňáka, hovorí Budaj.

16:36 „Je to absolútny nezmysel, som šokovaný. Teraz som začal rozmýšľať, ako sa s tým mám vysporiadať, viac odo mňa zatiaľ nečakajte,“ povedal podľa Denníka N o prejave Fica František Šebej z Mosta-Híd.

16:34 Matovič hovorí, že Ficove vyjadrenie bol „odporný grc". „Nie je mi ho ľúto. Čerti patria do pekla," hovorí šéf OĽaNO.

16:32 Pripomína, že Fico navštívil Kaddáfiho. „Poďme špekulovať, čo bol dohadovať," dodal Budaj.

16:30 „Fico sa tým, že sa poorbánil, sa stal novodobým Mečiarom," hovorí Ján Budaj. Medzi riadkami vraj Fico priznal, že Kaliňáka odvolá.

16:28 Fico vraj nastúpil na cestu konšpiračných teórií. „On by mal odstúpiť preto, lebo jeho vláda nie je schopná riadiť Slovensko," odkazuje Veronika Remišová. Vyzýva ho, aby nestrašil ľudí „zahraničnými bubákmi".

16:25 Igor Matovič o vyjadrení Roberta Fica: Ideálne vyjadrenie pre ľudí, ktorí to chcú zvaliť na niekoho v zahraničí, kto sa nemôže brániť. Fico vraj na Slovensku vytvoril mafiánsky štát.

16:20 Fico zároveň dnes spojil opozíciu so snahou o "prevrat". Kiska sa nedeľňajším vyhlásením podľa neho priklonil na stranu opozície.

16:11 Tlačovka sa skončila, premiér opäť odišiel bez toho, aby nechal novinárom priestor na otázky.

16:10 Prejav si vraj Kiska neprečítal predtým, ako ho predniesol. Fico sa pýta, prečo na stretnutie s Georgom Sorosom nešiel s nikým z ministerstva zahraničia.

16:06 „Včera sa pán prezident postavil na stranu opozície, ktorá tvrdí, že v tejto krajine je potrebný prevrat," myslí si premiér. Problémy si vraj vyriešia aj sami. „Pán prezident netuší, čo je písané v ústave," odkazuje.

16:04 Spávať Fico nedáva najmä jedna veta prezidenta. Hovorí aj o rozporoch v jeho vyjadreniach. „Sakra na tom záleží," hovorí premiér o možnom motíve.

16:03 Politické súvislosti budú podľa premiéra riešiť v krátkom čase. „Chcem odkázať koaličným partnerom, že to budeme riešiť. Sme pripravení na také rozhodnutia," odkazuje.

16:02 „Mrzí ma, že sa prestávame baviť o tom, kto spáchal tento brutálny čin, ale do popredia sa dostávajú témy, ktoré sú v tomto prípade irelevantné," hovorí. Na prípade vraj pracujú stovky policajtov od rána do noci.

16:00 Premiér prišiel s hodinovým meškaním. „Budem veľmi vážiť každé slovo, ktoré teraz poviem," vyjadril sa Fico. Hovorí vraj od srdca.

15:50 Robert Fico už mešká 50 minút. Na 16:00 pritom avizoval tlačovku aj Igor Matovič.

15:20 Šéf protikorupčnej jednotky vo Veľkej Mači: Nemal tam čo robiť, odpočúvali zavraždeného novinára?

15:05 Čaká sa na tlačovku premiéra Fica.

14:51 Premiérov poradca Erik Tomáš sa dnes vyjadril, že vláda vysvetlí, kto mal podľa nich písať prezidentov včerajší prejav, informuje Denník N.

14:40 „Musím s určitou ľútosťou povedať, že to, že bude poverený dočasným riadením ministerstva kultúry pán Pellegrini, som sa dozvedel od pána prezidenta, nie od mojej strany. Dúfam, že so mnou komunikujú, ale toto som sa dozvedel od prezidenta," priznal Maďarič.

14:35 Situácia na Slovensku podľa Maďariča nie je jednoduchá, ale rozjatrená. Otázku odchodu premiéra Fica ale nenastolil. Maďarič zároveň nie je za predčasné voľby, ale za rekonštrukciu vlády.

14:30 Vedením rezortu kultúry bude zatiaľ poverený Peter Pellegrini. Až do menovania nového ministra kultúry ministerstvo vedie Maďarič.

14:25 Odkaz Mareka Maďariča: Želá si, aby ľudia vo vedení Smeru našli cit pre realitu. „Ak cit pre realitu nájdu, môže koalícia pokračovať. Ja nie som zástancom opozície, ktorá sa mi javí byť veľmi dychtivá po predčasných voľbách, ale nie až natoľko pripravená," povedal.

14:11 Dva roky od parlamentných volieb je zrejmé, že premiér Robert Fico (Smer-SD) musí odísť z politiky. Akékoľvek iné riešenie by podľa Občianskej konzervatívnej strany (OKS), ktorej stanovisko poslal OKS Ondrej Dostál, bolo polovičaté a nič zásadné neriešiace.

14:03 Marek Maďarič podáva demisiu u prezidenta Kisku. Ten sa ho pýta, či nevie, čo bude o tretej na Úrade vlády SR. Maďarič s úsmevom odpovedá, že nevie.

13:56 Podľa europoslankyne Moniky Smolíkovej zo Smeru mal Kaliňák odstúpiť už minulý rok.

13:53 Tlačovka sa skončila.

13:51 OĽaNO sú radi, že protesty prebrala občianska spoločnosť.

Tlačovku OĽaNO ste mohli sledovať ONLINE

13:50 „Nemyslím si, že by si niekto o kotlebovcoch myslel, že sú demokratická strana," povedal Matovič o ĽSNS a ich možnej účasti pri demokratickom stole.

13:45 Je čas na zásadnú zmenu, odkazuje Remišová. A to vraj iba vtedy, ak sa zmení vláda.

13:43 „Minister vnútra povedal, že tam bol kvôli talianskej stope. Tak tam asi kvôli tej stope bol, keďže Robert Fico povedal, že je to najlepší minister vnútra v histórii," hovorí Matovič.

13:41 Bol by to vraj donebavolajúci hriech, ak by sme sa po desiatich dňoch dozvedeli, že Jána Kuciaka odpočúvali, myslí si líder OĽaNO.

13:38 „Chceme si sadnúť za jeden okrúhly stôl. Chceme si spoločne sadnúť a ukázať ľuďom, že nádej a alternatíva existuje," vysvetľuje a hovorí, že by tak chceli urobiť do konca týždňa.

13:37 „Nie my alebo ľudia, ktorí túžia po dobrom a spravodlivom Slovensku, ale Robert Kaliňák, Robert Fico, Robert Krajmer, Tibor Gašpar a podobní sú votrelcami. Pod rúškom budovania sociálneho štátu si spravili sociálny štát pre svoje potreby," tvrdo útočí šéf OĽaNO.

13:35 „Dovoľte na záver moj pocit z prejavu Roberta Fica, myslím, že vidí votrelcov," povedal Matovič. Útok, že prejav Andreja Kisku bol písaný v zahraničí, mu pripadal, že hlbšie sa už klesnúť nedá.

13:33 „Začalo sa odbúravanie pravidiel v NR SR, naháňanie poslanca Matoviča, máme televíziu, z ktorej zmizla investigatíávna relácia. Máme tu dôkazy, že máme najhoršiu vládu, aká vznikla," myslí si Ján Budaj.

13:30 „Vláda Roberta Fica nevie zabezpečiť ani stabilitu," hovorí a dodáva, že je čas, aby sa spojili ľudia a politici.

13:29 Podľa Remišovej sa nedá zmeniť kultúra v štáte tým, že vymeníme dvoch ministrov. Teraz je vraj čas na zmenu.

13:28 „Na rekonštrukciu vlády bol čas, keď sa riešila kauza Bašternák. Rekonštrukcia však už nie je teraz možnosťou," uviedla Remišová.

13:26 „Situácia ukazuje, že na Slovensku sú v rozvrate štátne inštitúcie. Je to krajina, kde si jedna strana budovala veľkú chobotnicu a túto chobotnicu symbolizujú články Jána Kuciaka," hovorí Veronika Remišová.

13:24 „Vládna koalícia od začiatku volebného obdobia sústavne blokuje vznik komisie kvôli pánovi Galkovi. Nie je trestne stíhaný ani obžalovaný. Bol zbavený obvinení, je bezúhonný," hovorí Gábor Grendel.

13:21 Títo ľudia, o ktorých Ján Kuciak písal, vraj Slovensko okradli o stovky miliónov eur. U nich vraj bol väčší motív, aby sa Kuciaka zbavili „ako nepohodlného červa, ktorý sa im hrabe v svedomí".

13:18 „Tento človek tam nemal čo robiť," odkazuje Matovič. Jediná možnosť mohla podľa šéfa OĽaNO byť, že odpočúval.

13:16 Kaliňáka mal podľa Matoviča z klamstva usvedčiť redaktor Aktualít, ktorý sa ho spýtal, ako mohol Krajmer vedieť o článkoch, keď sa o tom vedelo až pondelok poobede - hoci on bol na mieste činu už ráno.

13:14 Matoviča vraj kontaktovali dvaja policajti, ktorí tvrdia, že sa nikdy nestalo, že by bol ich šéf na obhliadke miesta činu s mŕtvolou.

13:12 Bödör sa vraj o šéfovi NAKA Krajmerovi vo svojej firme podľa Matoviča vyjadruje, že je to jeho otrok.

13:11 Igor Matovič spomína podnikateľa Bödöra. Ján Kuciak mal o ňom napísať niekoľko článkov. Bödörovej firme sa podľa Matoviča darí najmä počas doby, keď je šéfom polície jeho rodina Tibor Gašpar.

12:55 Pochody v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a jeho priateľky budú pokračovať. Organizátori ohlásili ďalší protest na piatok 9. marca. Pochod tentokrát nesie názov „Za slušné Slovensko".

12:45 Matečná žiada ospravedlnenie od Nicholsonovej i hlavu Kaliňáka: Vie, čo by mal urobiť

12:40 Smer ešte neodpovedal na požiadavky Mosta-Híd, aby odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák. Pre RTVS to povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

12:30 Jasný odkaz liberálov: Fico s Kaliňákom sú zločinci, toto je jediná možnosť

Zľava. Natália Blahová, Richard Sulík a Jana Kiššová - Foto: Vlado Anjel

Liberáli dnes na tlačovke oznámili, že podporujú predčasné voľby a žiadajú, aby do nich dovládol kabinet bez premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD). Ak neodstúpi Kaliňák a policajný prezident Tibor Gašpar, SaS bude iniciovať mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde.

„Prekonať krízu nie je možné kozmetickými úpravami, ale zmenou tejto vlády. SaS podporuje skrátenie volebného obdobia Národnej rady," povedal Sulík. „Nech občania povedia, akú vládu si želajú,“ dodal.