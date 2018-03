MIMORIADNE Občania stratili dôveru v štát, vyhlásil Kiska: Okamžitá reakcia Danka s Ficom

Prezidentovo vyhlásenie v Prezidentskom paláci k aktuálnej politickej situácii.

Na úvod svojho prejavu prezident povedal, že sa rozprával s premiérom Robertom Ficom a nedospeli k spoločnému záveru. Preto sa rozhodol zrušiť svoj ohlásený prejav dnes večer v RTVS a urobil vyhlásenie o 16-tej hodine v Prezidentskom paláci. Prinášame kompletný prepis prezidentových slov.

Prezidentovo vyhlásenie:

Hovoril som s premiérom o politickom dianí. Žiaľ, ukázalo sa, že naše postoje sú rozdielne, a preto som sa rozhodol svoj príhovor zrušiť a stanovisko povedať teraz. V piatok si pamiatku dvoch mladých ľudí uctili desiatky tisíc ľudí na Slovensku a vo svete. Vyslovili sme želanie, aby boli páchatelia tohto činu dolapení, ale cítil som z ľudí, aby sa začal proces zmeny, aby sme mohli veriť v štát. Aby sme sa po tejto rane mohli znova postaviť na nohy. Dnes je nedôvera ľudí voči štátu obrovská. Táto nedôvera je odôvodnená, prekročili sme hranice a niet cesty späť.

Som presvedčený, že tento prípad riešia najlepší vyšetrovatelia a verím, že vraždu mladých ľudí sa im podarí vyriešiť. Chcel by som ako prezident SR poprosiť, dôverujme im.

Nemôžeme odľahčiť túto situáciu. Aj keby sa motív vraždy dvoch ľudí ukázal akýkoľvek, veľké množstvo ľudí vníma, že táto tragédia odráža slovenskú realitu. Táto vizitka je veľmi zlá. Niečo zlé je v samých základoch nášho štátu. Čakal som týždeň na to, aké kroky politici urobia. Zdá sa, že žiadne riešenie sa nečrtá a nevidím žiaden plán vyviesť krajinu z nedôvery. Žiadam o odpovede na otázku, ako ľudí presvedčíme v dôveru vo vlastný štát.

Nateraz vidím dve možnosti. Rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nerozdeľovala spoločnosť a získala opäť dôveru vlády alebo predčasné voľby, ktoré by boli v mnohých krajinách najlogickejším riešením. Je možné to urobiť rýchlo a efektívne spolu s komunálnymi voľbami. Rokovania s lídrami začnú v najbližších dňoch. Som pripravený túto krajinu toutu zložitou situáciu previesť.

Vyhlásenie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka k aktuálnej politickej situácii.

Ohlásený prejav v RTVS zrušil aj Danko. Vystúpil v nedeľu 4. marca o 17.30 hodine v Koženom salóne Národnej rady SR na Námestí A. Dubčeka 1 v Bratislave. Prejav sme prenášali naživo.

Dankovo vyhlásenie:

Keďže som sa dozvedel o rozhodnutí pána prezidenta nevystúpiť v RTVS, nevystúpim ani ja. Nedokážem si predstaviť obrovský smútok rodičov, ktorých deti niekto zavraždil. Želám si, aby vrah a objednávateľ skončil v pekle. Ešte raz chcem vyjadriť úprimnú sústrasť obom pozostalým rodinám.

Prvé informácie od prezidenta PZ boli, že vražda súvisí s prácou novinára. Skúsme oddeliť vraždu od politiky a štát od mafie. Nerobme skôr závery, lebo to vedie k anarchii. Rešpektujme proces vyšetrovania, proces práce polície, prokuratúry a súdov. Unáhlené rozhodnutia, ktoré sú podporené emóciami, nič nevyriešia. Podporujme políciu vo vyšetrovaní. Vyzývam najmä politikov, aby sa zdržali zneužívania tejto udalosti na osobné ciele. Pre mňa je netvor, kto spáchal túto vraždu, ale zlým človekom je aj ten, kto túto vraždu zneužíva. Zlo plodí zlo.

Nebudem mať zľutovanie s nikým, ak sa preukáže súvislosť. Vražda musí byť vyšetrená a vinníci potrestaní. To je postoj, ktorý nás má spájať. Musíme medzinárodne chrániť meno našej krajiny, musíme spojiť sily, aby sme zlo zastavili. Sme mladý štát, ale dokázali sme veľa. Históriu máme stáročia, ale štátom sme krátko, no v zahraničí nás rešpektujú. Dnes sa musíme spojiť, nesmieme ubližovať druhým. Sme právny a suverénny štát. Nedovolím, aby ho označili za mafiánsky. Rovnako nedovolím konšpirácie, ktoré prilievajú olej do ohňa. Som pripravený viesť dialóg s premiérom aj prezidentom. Som pripravený zvolať a viesť mimoriadny snem. Ukameňujme spolu tých netvorov, ale až vtedy, keď budeme vedieť, kto sú.

Vyhlásenie predsedu vlády SR Roberta Fica k aktuálnej politickej situácii

Vystúpil v nedeľu 4. marca o 18-tej hodine v Žltom salóniku Úradu vlády SR na Námestí slobody 1 v Bratislave. Prejav sme priniesli naživo.

Ficovo vyhlásenie:

Vítam, že mám možnosť reagovať na prejav prezidenta. Odmietam návrh prezidenta na rekonštrukciu vlády či predčasné voľby. Pán prezident prečítal vyhlásenie, ktoré zjavne nebolo napísané na Slovensku. Má rukopis, ktorý nie je typický pre nás. Autorom sú ľudia, ktorí nepoznajú ústavno-právne pravidlá krajiny a nejde im o stabilitu Slovenska.

Šokovali ma slová prezidenta, že aj keby išlo o náhodný motív, je to odraz spoločnosti. Návrhy pána prezidenta sú popretím demokratických princípov a volieb. Hlási sa k opozícii, ktorá hovorí o potrebe predčasných volieb. V tomto procese nevidím žiadnu úlohu prezidenta SR. Ak má dôjsť k zmenám vo vláde, bude to výsledkom dohody. A predčasné voľby môžu nastať len vtedy, ak sa za ne rozhodne hlasovať minimálne 90 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Našim cieľom je vyšetrenie tohto brutálneho činu a nebudeme tancovať na hrobe dvoch mladých ľudí, ako to robí opozícia a dnes aj prezident SR.

Kuciak písal o napojení talianskej mafie na vysokú politiku

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka našli zavraždeného v dome vo Veľkej Mači v pondelok 26.februára aj so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou. Polícia prípad vyšetruje ako úkladnú dvojnásobnú vraždu. Vo štvrtok vykonala razie u Talianov žijúcich na Slovensku a mužov pozatýkala. V noci na dnes sedem zadržaných Talianov prepustila na slobodu. Vo svojej poslednej nedopísanej reportáži Kuciak hovoril o prepojení talianskej mafie so slovenskými politikmi a im blízkymi ľuďmi.

