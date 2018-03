Posledná rozlúčka s partnerkou novinára, Martinkou: FOTO Drsný odkaz premiérovi!

Pohreb Martinky Kušnírovej

AKTUALIZOVANÉ

GREGOROVCE - Slovensko zahalil obrovský smútok. Dnes sa milujúca mama navždy rozlúči so svojou dcérou. Krajina so slzami v očiach sleduje pohreb mladej archeologičky Martiny Kušnírovej (†27), ktorá zomrela rukou chladnokrvného vraha v pokoji domova vo Veľkej Mači, kde žila so svojím snúbencom, investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom (†27).