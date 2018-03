ONLINE Dráma v koalícii skončila: Bugár zostáva, toto je stanovisko Most-Híd

Prípad brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí aj naďalej rezonuje Slovenskom. Včera sa doň poriadne obula opozícia, ktorú za to neskôr skritizoval Robert Fico. Vo svojich pozíciách dočasne skončili Mária Trošková a Viliam Jasaň. Policajný šéf Tibor Gašpar večer oznámil novinky z vyšetrovania, v Bratislave sa konal spomienkový pochod za obete činu.

V strehu je dnes koalícia, o desiatej zasadla koaličná rada. Tlačovky už mali Miroslav Beblavý a jeho strana SPOLU, SaS, KDH a OĽaNO. V Košiciach sa vyjadril k razii aj policajný šéf Tibor Gašpar. Most-Híd mal mimoriadne rokovanie strany, o výsledku informuje Béla Bugár.

19:45 Most-Híd by mal podľa prvého podpredsedu SNS Antona Hrnka predovšetkým rešpektovať koaličnú dohodu a dodatok podpísaný v septembri, podľa ktorého za svojich ministrov je zodpovedná nominujúca strana.

19:30 Ak Kaliňák do siedmich dní neodstúpi, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská odíde zo svojej funkcie, píšu Aktuality.sk. Informoval o tom DenníkN.

19:08 Podľa Bugára ak Kaliňák nebude odvolaný, v jeho strane to budú riešiť. Nemyslí si, že by bolo treba obetovať preto vládu. "Sme v tejto vláde. Riešime problémy v tejto vláde. Republikovú radu zvolám, keď to bude potrebné," dodal.

18:47 Status Lucie Nicholsonovej:

18:41 Janckulík v strane pravdepodobne skončí, ak sa nesplnia jeho požiadavky, uviedol Bugár. Tlačovka sa skončila.

18:39 „Nemyslím si, že by bolo potrebné obetovať vládu," hovorí Bugár. K veciam, ktoré sa rozoberali na koaličnej rade, sa nechcel vracať.

18:37 Pokiaľ nedôjde k odstúpeniu Kaliňáka, strana to vraj bude riešiť.

18:36 „Z tohto je jednoznačné, že vyriešenie situácie má v rukách strana Smer, na základe toho potom zaujmeme stanovisko," povedal na otázlku, či je potrebné odvolať Kaliňáka

18:35 Pretrváva názor, že minister vnútra Robert Kaliňák má odstúpiť. „Na upokojenie situácie spoločnosti musí konať strana Smer," hovorí predseda Mosta-Híd.

18:34 Je to vraj nebezpečné, ak sa hnev ľudí chceť použiť na zvyšovanie napätia. „Vyzývamé všetkých, teda každého, kto sa dotkne tejto témy, aby svojim konaním neprilieval olej do ohňa," povedal Bugár.

18:32 Most-Híd si myslí, že tím je potrebné rozšíriť o medzinárodných vyšetrovateľov. Sú ochotní prijať v skrátenom legislatívnom konaní zmeny, ak tomu niečo bude prekážať.

18:31 Tlačovka sa začala.

18:15 Brífing Bélu Bugára, predsedu strany Most-Híd a podpredsedu NR SR, bude o 18:30 vo foajé NR SR.

17:55 Takto sa čaká na Bélu Bugára:

17:35 Predstavenstvo Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) apeluje na zodpovedných v SR, aby v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prevzali politickú zodpovednosť.

17:27 VIDEO Novinári naháňajú Fedora Gála po skončení predsedníctva.

17:21 Predsedníctvo Mostu sa skončilo. Viacerí členovia pred novinármi utekajú. O výsledkoch by mal informovať Béla Bugár. Informoval Denník N.

17:20 Najvyšší súd SR popiera, že by v tejto inštitúcii dochádzalo k manipulácii pri prideľovaní spisov. Hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová tak reagovala na informácie o novej stope vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka, ktoré sa týkajú Najvyššieho súdu SR.

17:19 Fico by najradšej všetkých vybozkával a šiel medzi nich. „Verím, že situácia sa utíši a budeme sa môcť vrátiť k nášmu systému."

„Stretávame sa v čase, ktorý nie je najľahší. Ani pre mňa, ani pre moju stranu, ani pre celú krajinu,” povedal Fico na úvod osláv. Napriek tomu sa však podľa neho rozhodli, že oslávia tento sviatok, ktorý je pevne zakotvený v našom politickom kalendári.

Kvôli smrti novinára Jána Kuciaka Smer v pondelok zrušil oslavy MDŽ v Detve a dnes podľa neho z rovnakého dôvodu nebudú robiť „štandardný politický kabaret", teda diskusie s novinármi, počas ktorých žartovali a hovorili o svojom osobnom živote.

17:17 Fico všetkým poďakoval, že prišli. „Máme pre vás pripravenú zábavu. Bude to pekná muzika," povedal Fico. „Nikto nevie stále, aká je pravda," vyjadril sa na adresu vraždy.

16:50 Strana Smer dnes v Bratislave organizuje oslavy MDŽ. Vystúpi na nich aj Fico, potvrdila Patrícia Macíková z tlačového odboru úradu vlády. Informoval o tom Denník N. Začiatok je naplánovaný na 17:00, premiér by mal mať príhovor o 17:10.

16:15 Majú to na papieri. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vydal písomný pokyn, ktorým zakázal vyšetrovateľom informovať o prípade vraždy, pokiaľ s tým prokuratúra nebude súhlasiť, informuje Denník N.

15:54 V nedeľu o 17:00 sa na bratislavskom Hlavnom námestí uskutoční koncert, ktorý organizujú organizátori Pohody. Vystúpia napríklad David Koller, Vec, Bez ladu a skladu, Korben Dallas či Para.

15:45 Polícia počas dnešnej razie zaistila aj dve krátke guľové zbrane, ktoré sú v legálnej držbe, tiež telefóny, počítače a listinné dôkazy.

15:37 Pohreb Martiny bude v piatok v Gregorovciach pri Prešove o 15:00.

15:30 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) registruje správy o možnom zneužívaní európskych peňazí v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku, ktoré priniesol investigatívny reportér Ján Kuciak. „OLAF sa v súčasnosti nemôže bližšie vyjadriť. Ako vždy, keď OLAF identifikuje potenciálnu oblasť preverovania, ktorá sa môže týkať podvodu alebo nerovnomernosti v súvislosti s fondmi EÚ, posúdi takéto informácie v súlade so svojimi postupmi," uzavrel OLAF.

15:07 Europol podporuje Slovensko v prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka, reagoval pre SME Jan Op Gen Oorth, hovorca Europolu.

14:55 Gašpar vylúčil včerajšiu verziu o drogách.

14:45 Tlačovka sa skončila.

14:42 Status Roberta Kaliňáka:

14:40 „Raziu robia po štyroch dňoch, to je ako pri Bašternákovi. Popísalo sa o ňom a razia bola o niekoľko mesiacov," odpovedal Matovič na otázku, čo hovoria na ranné policajné razie.

14:38 Kuciak veľmi ležal v žalúdku Tiborovi Gašparovi, Fico je dnes Mugabe v Európe, tvrdí Matovič. „Ja sa obávam, že skutoční páchatelia za súčasnej polície ministerstva vnútra vypátraní nebudú," vysvetľuje šéf OĽaNO.

14:36 „Toto nie je ani v banánových republikách," hovorí Matovič o prepojení premiéra na taliansku mafiu.

14:35 Vyšetrovanie by podľa neho nemali viesť ľudia, o ktorých písal Ján Kuciak. „To, kto by to mal viesť, nám neprináleží povedať. No ktokoľvek iný by bol zrejme lepší," povedal.

14:32 Tvrdé slová Igora Matoviča: „Gašpar a Kaliňák sú páchatelia. Kuciaka nechali v štychu, vykašľali sa naňho. Nakoniec ho zabili."

14:30 „Každý článok, čo písal o Smere, sa ustáť nedá. Táto vražda sa ustáť nedá. Vládne nám tu cynik," hovorí šéf OĽaNO.

14:29 Fico sa podľa Matoviča bojí aj malého svetielka, hovorí o tom, že včera musel sfukovať sviečky na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

14:26 „Trošková dostala ochranu hneď na druhý deň, zavraždený novinár nedostal po 44 dňoch ani svojho policajta. Toto je bezprávny štát, ktorý ovládla mafia," pripomína Matovič.

14:25 Počas štvrtkovej razie v súvislosti s vraždou novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky polícia na Zemplíne zadržala sedem osôb. Na tlačovom brífingu v Košiciach to povedal policajný prezident Tibor Gašpar.

14:24 Čo robila polícia doteraz, pýta sa Gábor Grendela. Polícia vraj vedela o tom, na čom Ján Kuciak pracovať, už od pondelka, no razie robí až dnes.

14:22 „Poslednú vetu k pánovi Bugárovi. Je to politik, ktorý stál na strane demokracie, v rokoch o ktorých som hovoril," hovorí Budaj a tvrdí, že dnes by mal odísť z koalície. Ako skúsený politik by to vraj mal vedieť.

​14:20 „Aj prezident policajného zboru sa vyslovil, že nesmie dôjsť k unikaniu informácií, no sám ich prezradil," hovorí. Gašpar by kvôli porušeniu informačného embarga mal okamžite skončiť.

14:17 Jedna generácia je poznačená 90. rokmi a dodnes to poznačuje politiku, tvrdí Budaj. Podľa neho sa Fico sám tituloval za vedúceho vyšetrovania.

14:16 Ján Budaj začal opísaním divokých 90. rokov a únosu prezidentovho syna. „Slovensko sa vtedy dostalo do politickej izolácie," povedal poslanec.

14:15 Fico nám podľa OĽaNO robí hanbu v zahraničí, významné médiá píšu o prepojení medzi mafiou a ľuďmi vo vláde. „Tým, čo Robert Fico spravil, stratil akúkoľvek dôveryhodnosť. Pre Slovensko by bolo dobré, aby Robert Fico odstúpil. Ak mu záleží nba občanoch, mal by odísť," hovorí Remišová.

14:14 „Vyšetrovanie tejto kauzy nemôže viesť policajný prezident pán Gašpar. Chcem apelovať na všetkých čestných policajtov, aby sa nebáli a povedali pravdu. Aj v dobe Remiáša sa našli poctiví ľudia," hovorí politička.

14:12 Zavraždený novinár už pred rokom písal o kauze Babindol o prepojeniach na Smer a na Ľubomíra Jahnátka, upozorňuje Veronika Remišová.

14:10 „Robert Fico, je koniec. Toto, čo ste spôsobili, že píšu o nás médiá, toto je obrovská hanba pre Slovensko. Investori, ktorí tu investovať chceli, si to veľmi dobre rozmyslia," odkazuje Matovič.

14:06 „Oddnes môžeme hovoriť, že Robert Fico je usvedčený poskok najnebezpečnejšej mafie, talianskej mafie z Kalábrie," hovorí Igor Matovič na tlačovej konferencii.

14:00 Lucia Fecková tvrdí, že na dovolenke v Taliansku nebola s rodinou Vadalovcov, informuje Denník N.

13:55 Momentálne zasadá poslanecký klub Mosta-Híd.

„My sa musíme dohodnúť. Musíte mi prepáčiť, zatiaľ to nebudem komentovať," odpovedal František Šebej z Mostu-Híd. „Idem na predsedníctvo." Na otázku, či žiada odstúpenie Tibora Gašpara a Roberta Kaliňáka odpovedal jasne.

„Ja to najprv poviem svojím kolegom. Odo mňa sa skôr neprepracujete k odpovediam prv, než to poviem kolegom." Šebej dodal, že zdieľa názor Žitňanskej, že na úrade vlády nemôžu byť ľudia prepojený s mafiou.

13:38 Český portál priniesol nový motív Kuciakovej vraždy: Odhalil vraj justičnú mafiu.

13:29 Národniari sú trpezliví, nechcú destabilizovať situáciu, tvrdí Anton Hrnko.

13:25 O 14:00 bude mať v Košiciach tlačovú konferenciu policajný prezident Tibor Gašpar.

13:16 Šéf Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD) do tejto chvíle nerozmýšľal nad tým, že by mal záujem stať sa ministrom kultúry po odstupujúcom Marekovi Maďaričovi a nerozmýšľa nad tým ani ďalej.

13:13 Rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odoslalo vydavateľstvo Ringier Axel Springer finančnú pomoc - každej rodine poslali 20-tisíc eur.

13:10 Tlačová konferencia KDH sa skončila.

13:09 Generálna prokuratúra zanalyzovala posledný článok Jána Kuciaka. Našla v nich 73 trestných vecí. Vyžiadala si ich a bude ich prešetrovať.

13:06 „Nemôžeme predať Slovensko kalábrijskej mafii," dodáva.

13:02 „Vyzývame Roberta Fica ako premiéra tejto krajiny, nech odstúpi z tohto postu, nech sa stiahne zo slovenskej politiky, a, samozrejme, aj jeho verného súputníka Roberta Kaliňák," odkazuje Hlina.

13:00 Ide o česť našej krajiny, tvrdí predseda KDH Alojz Hlina.

12:50 „Situácia sa zneužíva na politické účely, posledná tlačovka SaS bola úplne za čiarou,“ povedal Andrej Hrnčiar (Most-Híd) podľa Denníka N.

12:35 MV SR k odstráneniu sviečok spred Úradu vlády SR

Ministerstvo vnútra (MV) SR a ani Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR nemajú s odstránením sviečok spred Úradu vlády SR nič spoločné. Na odstránení sviečok sa vzájomne dohodli organizátor spolu s mestskou časťou Staré Mesto pri plánovaní zhromaždenia.

Na odstránenie sviečok včera upozornil Igor Matovič. V stredu večer ešte okolo 21:00 sviečky horeli, dnes ráno tam už neboli. Hnutie OĽaNO ešte večer informovalo, že sviečky a kahance ohrozujú bezpečnosť úradu vlády a požiadali ich, aby ich odpratali.

„Je neuveriteľné, že podľa Roberta Fica bezpečnosť úradu vlády a štátu neohrozujú dvaja ľudia prepojení na taliansku mafiu, ktorých si zvolil za najbližších spolupracovníkov, ale pietne sviečky," napísal Matovič.

12:25 Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD a šéf školského parlamentného výboru Ľubomír Petrák nevidí v tejto chvíli dôvod na odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara.

12:23 Dušan Jarjabek do tejto chvíle nerozmýšľal nad tým, že by mal záujem stať sa ministrom kultúry po odstupujúcom Marekovi Maďaričovi a nerozmýšľa nad tým ani ďalej. "Moja parketa je v parlamente a ja mám túto robotu rád. Pred prácou ministra mám neuveriteľný rešpekt," povedal.

12:05 Igor Janckulík (Most-Híd) momentálne zvažuje svoje zotrvanie v koalícii.

12:01 Skutky a vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica a jeho najbližších spolupracovníkov ukazujú, že nie sú schopní sebareflexie. Povedal to dnes na brífingu nezaradený poslanec Miroslav Beblavý.

11:55 Hlavná radkyňa ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková odstupuje kvôli problémom s obhliadkami mŕtvych, informuje TV JOJ.

11:49 Tlačová konferencia sa skončila.

11:48 Postup, ktorý zvolil prezident Andrej Kiska, je vraj dobrý. „Počkajme si na tú nedeľu," hovorí politik. Nicholsonová čaká, že by mohol znovu ohlásiť kandidatúru.

11:47 „Oni sú v panike," myslí si Galko a poukazuje na to, ako fungujú tlačovky Smeru dnes. Budú sa pýtať aj na peňažnú odmenu milión eur.

11:45 Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ bude v utorok o 15:30 riešiť, v čom pochybil NBÚ.

11:43 „Už to je jasný signál k tomu, že táto vláda nemôže ísť ďalej," hovorí Nicholsonová o tom, čo ukázal článok Jána Kuciaka. Odchod Jasaňa a Troškovej je vraj to najnutnejšie, čo mal Fico urobiť.

11:41 Podľa Denníka N poslanec Ľubomír Petrák zo Smeru hovorí, že nepozná Antonina Vadalu a ani ho nikdy nevidel. Kaliňák aj Gašpar by podľa neho mali zotrvať vo svojich funkciách.

11:39 Teraz sú na rade ďalší ministri, hovorí liberál o včerajšej demisii Mareka Maďariča. Tlak verejnosti je podľa neho na Žitňanskej.

11:38 „Vyzývame ho, aby s tým okamžite prestal," odkazuje Galko Gašparovi ohľadom tlačovky.

11:37 Dnešnú akciu na východe považuje Galko za neskorú. Označil ich za hanebné kroky čistého marketingu, a za včerajšie vyjadrenie kritizuje aj Gašpara.

11:33 „Najčerstvejšie sa k nám dostala zatiaľ neoverená informácia, že v lete 2014 boli so spomenutými Talianmi dnešná štátna tajomnícka, nominantka SNS Dana Meager, Soňa Karabelli (riaditeľka osobného úradu, pozn. red.) a Lucia Felková (vedúca oddelenia boja proti podvodom sekcia daňová a colná odbor boja proti podvodom, pozn. red.). Chcem sa opýtať týchto dám, kde boli v lete 2014? Je pravda, že boli v Kalábrii s rodinou Vadalovcov? Nie sme si istí, ale v kontexte je to zaujímavá informácia," tvrdí Nicholsonová.

11:31 „Nedovolíme, aby policajný prezident alebo niekto iný zahmlieval vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," hovorí Nicholsonová.

11:30 Podľa SME sa členovia Mosta-Híd majú stretnúť na predsedníctve, aby prejednali ďalší postup v koalícii.

11:29 Nicholsonová sa pýta, aká relevantná je informácia o rozhovore dvoch narkomanov. „Máme dôvodné podozrenie, že z prostredia vyšetrovania tendenčne a účelovo unikajú informácie, aby sa odklonila pozornosť od toho, čo chcel Ján Kuciak povedať," hovorí.

11:28 „Odchodom pána Mareka Maďariča sa začal rozpad strany Smer. Sme pripravení aj na variant, že sa vláda pre vnútorné rozpory rozpadne," tvrdí Galko.

11:27 Hnutie Spolu vyzvalo vládu a poslancov, aby žiadali odchod Roberta Fica a pád vlády. Informuje Denník N.

11:25 Podmienkou úspešného vyšetrenia sú podľa Galka nezávislé osoby. „Žiaľ, stopy vedú aj k najvyšším miestam, dokonca k premiérovi. Je to jeho vlastná vina," hovorí politik. Dodáva, že namiesto toho, aby odišiel Gašpar a Kaliňák, Fico hystericky útočí.

11:23 „Po včerajšku sme nútení skonštatovať, že do policajných verzii treba zahrnúť aj Roberta Fica a jeho možné prepojenia na taliansku mafiu. Inak si nevieme vysvetliť jeho hysterické útoky na opozíciu," odkazuje Galko.

11:22 Tlačová konferencia SaS sa začala.

11:20 SNS sa k situácii a o podozreniach z prepojenia talianskej mafie a Smeru nevyjadruje. „Počkajme si na vyšetrenie a potom sa budeme vyjadrovať,“ povedala podľa Denníka N podpredsedníčka SNS Eva Smolíková.

11:15 OĽaNO chystá tlačovú konferenciu o 14:00.

11:09 Podľa TA3 zvažuje Most-Híd odchod z vlády.

11:02 Progresívne Slovensko vyzýva NR SR, aby vyhlásila predčasné parlamentné voľby.

10:56 Po vražde novinára chce Európska komisia (EK) preveriť, ako sa na Slovensku nakladá s európskymi dotáciami na poľnohospodárstvo a či nie sú zneužívané. V rozhovore poskytnutom dnešnému denníku Die Welt to povedal eurokomisár pre rozpočet Günther Oettinger.

10:50 Spôsob, akým bol zavraždený Ján Kuciak, mal byť varovaním pre ostatných novinárov, ktorí píšu o veciach, ktoré sa niekomu nepáčia. Je o tom presvedčený nemecký denník Die Welt, ktorý to dnes napísal v hlavnom článku na titulnej strane. Prípadu venuje niekoľko strán.

Titulka Die Welt - Foto: Twitter / WELT

10:45 Prezident Andrej Kiska vystúpi na Jednotke v nedeľu 4. marca po hlavných večerných správach. Ide o mimoriadne vystúpenie v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka.

10:35 Polícia podľa Gašparových slov pokračuje v ďalších preverovaniach niektorých verzií. „V tomto prípade sa robia zaisťovacie úkony, domové prehliadky na viacerých miestach, budú prehliadky iných priestorov a bude zaistených pravdepodobne do desať osôb," povedal Gašpar o razii.

10:20 Kahance, ktoré v stredu položili ľudia pred úrad vlády, zmizli. Stovky kahancov, sviečok, ale aj niekoľko odkazov priniesli ľudia, ktorí sa zúčastnili na tichom proteste. V stredu večer ešte okolo 21:00 sviečky horeli, dnes ráno tam už neboli.

10:11 Minútou ticha na pamiatku zavraždeného novinára a jeho snúbenice sa začalo štvrtkové rokovanie Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Tichú spomienku navrhol predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD).

10:08 Zaistených v súvislosti s raziami na Zemplíne bude pravdepodobne desať osôb, tvrdí Tibor Gašpar.

09:55 Bývalý člen Most-Híd Zsolt Simon vyzýva bývalý spolustranníkov na odchod z koalície.

09:50 Policajná razia na východe Slovenska. NAKA mala zadržať talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu a predviesť ho na výsluch.

09:45 Podľa štátneho tajomníka na ministerstve kultúry Konráda Rigá (Most-Híd) sa prípad pre našu spoločnosť nemôže uspokojivo uzavrieť, kým minister vnútra Robert Kaliňák a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar neodstúpia zo svojich funkcií.

09:40 O 10:00 sa uskutoční koaličná rada.

Polícia vykonala ráno v Michalovciach a v Trebišove policajnú raziu v dome talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu. Ako prvý o tom informoval portál Aktuality.sk. Podľa denníka Korzár NAKA zadržala Vadalu, ktorého predviedli na výsluch, jeho brata Bruna V. a bratranca Pietra C. Policajný prezident Tibor Gašpar sa v súčasnosti tiež nachádza na východe.

V spoločnosti aj medzi politikmi vládne napätá atmosféra. Ide o prvú vraždu novinára v strednej Európe za posledných 26 rokov. Pred smrťou pracoval Kuciak na článku o prepojení talianskej mafie so špičkami slovenskej politickej scény. Podľa Kuciaka fungujú na Slovensku zástupcovia štyroch rodín z talianskej Kalábrie, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve. Vadalovci sú jednou z týchto rodín.