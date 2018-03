Priatelia zo Smeru: Oslovili sme, ako sa k nim dostal muž z kauzy talianskej mafie

Meno Antonina Vadalu sa po udalostiach posledných dní a najmä po zverejnení posledného článku zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka spája s niektorými ľuďmi vrcholovej politiky. Medzi nimi je aj niekoľko ľudí zo Smeru. Medzi menami, ktoré rezonovali aj medzi Vadalovými priateľmi na Facebooku, boli Róbert Madej, Ľubomír Petrák, Miroslav Číž, Renáta Zmajkovičová či Otto Brixi.

Nikdy som ho nevidel, Facebook mám na pracovné účely

Ľubomír Petrák na otázky Topiek odpovedal jasne. "Na facebooku mám cca 1500 „priateľov“. Facebook používam ako pracovný nástroj na komunikáciu s občanmi. Na mojom facebooku nenájdete žiadne rodinné fotky a ani fotky so skutočnými priateľmi," povedal poslanec parlamentu za Smer. Vadalu si pridal na Facebook jednoduchým odkliknutím rovnako, ako mnoho ďalších. "Následne ruším ľudí, ktorí majú rasistické, xenofóbne a iné pre mňa neprijateľné statusy, ak ich zaznamenám, lebo nesedím 24 hodín denne na sieti."

Vadalu nikdy nevidel a ani s ním žiadnym spôsobom nekomunikoval. "Nemám s ním rovnako žiadny vzťah ako s ďalšími cca 1450 „priateľmi“ na facebooku," povedal Petrák s tým, že o jeho činnosti nevedel a nikdy ani nemal dôvod na to, aby sa jeho činnosťou zaoberal. O prepojeniach na strenu Smer nevie. "Dokonca ani teraz neviem o žiadnych prepojeniach na stranu SMER, a to som členom predsedníctva tejto strany." Nikdy s ním nemal žiadne podnikateľské, obchodné a ani osobné aktivity. "Menovaného pána som nikdy nevidel, nikdy som s ním žiadnym spôsobom nekomunikoval," dodal pre Topky Petrák.

Kým včera ráno ešte figuroval medzi jeho priateľmi, večer už medzi nimi nebol.

Netuším, kto je pán Vadala

Podpredseda Smeru Miroslav Číž má medzi svojimi priateľmi na Facebooku vyše 1780 ľudí, medzi ktorými je aj Vadala. "Nie, nepoznám ho, nikdy v živote som ho nevidel, neviem, kto to je," povedal pre Topky. Na Facebooku mu gratulovalo k narodeninám vyše 300 ľudí, z ktorých 90% nepozná. "Niektoré politické osobnosti majú aj 30-tisíc osobností," povedal Číž s tým, že je normálne, ak tám má nejakých užívateľov, ktorí sa vyjadrujú k politickej scéne.

"Netuším, kto je pán Vadala, v živote som sa s takouto osobou nestretol, nemal som s ním žiadny kontakt. Ak je jedným zo 1786 ľudí na Facebooku, ktorých tam mám, tak tam je a neviem, čo by som vám mal k tomu povedať," dodal Číž. Uviedol, že politici, herci či iné osobnosti odklikávajú ľudí na Facebooku a nemajú odkiaľ zistiť, kto to je. "Používať to za indíciu, na základe ktorej sa niečo zistí, nie je správne. Spájať Smer s akoukoľvek mafiou je hanebnosť."

Neexistujúce stanovisko?

Bývalá poslankyňa strany Smer-SD bola takisto medzi jeho priateľmi. Na naše otázky neodpovedala s tým, že svoje stanovisko už poskytla iným médiám. "Tým akékoľvek otázky považujem už za uzavreté," napísala Topkám Zmajkovičová. Na stránkach týchto médií sme však jej vyjadrenie nenašli, rovnako sme ho nenašli ani v ďalších článkoch. Požiadali sme ju preto o opätovné zaslanie vyjadrenia.

Napriek tomu sa vyjadrila v komentároch k svojmu statusu o vražde Jána Kuciaka na svojom Facebooku po výzve jedného z používateľov. "Mňa, pani Zmajkovičová ešte viac zasiahol Antonino Vadala medzi Vašimi priateľmi." Zmajkovičová odpovedala viacerým. "Niekto má na fcb 4924 priateľov, niekto 7, niekto 462. Sedem možno poznať asi aj osobne ako vo Vašom prípade a asi preto ste na fcb bez tváre. ...Relácia Inkognito," odpovedala.

Ľudia na Facebooku ju napriek tomu vyzývali ďalej, a otázka prečo má Vadalu medzi priateľmi ich zaujímala aj naďalej. "Vy ste z Trnavy, teraz som pozrela Váš profil. I ja som z Trnavy. Nepoznám Vás. Musíme to asi napraviť. A všetci by sme sa mali osobne stretnúť sa naživo s ľuďmi z fcb. Ani vy ste nie môj priateľ, ani ja Váš, ako tisíce iných a sledujete ma na fcb a nie preto, že ste priateľ...," reagovala na istého používateľa Zmajkovičová.

Brixi o talianskych podnikateľoch počul

Aj poslanec Otto Brixi uviedol, že sa opakované k téme vyjadril a považuje ju za uzavretú. "Tohto pána osobne nepoznám, nikdy som s ním neprišiel do žiadneho osobného styku, pridal si ma ako väčšinu politikov na fb on sám, konkrétne v decembri 2015," napísal pre Topky Brixi. "Po medializovaných informáciách som s týmto človekom prerušil fb priateľstvo rovnako, ako mnohé iné osoby, ktoré vo virtuálnom priestore vyhľadal," dodal.

Brixi s Vadalom podľa jeho slov nikdy nekomunikoval a zdôraznil, že s ním nebol v kontakte. V čase, kedy si ho Vadala pridal k priateľom, bol Brixi aktívny v politike, a preto podľa vlastných slov prijímal po žiadosti o priateľstvo všetkých ľudí. V minulosti však o talianskych podnikateľoch počul. "Samozrejme, počul som o ňom od známych z Trebišova a Michaloviec, nie je veľa takých výstredných podnikateľov na východe, ktorí jazdia na Ferrari,” povedal pre aktuality.sk Brixi a narážal na ďalšieho podozrivého Taliana Diega Rodu.