MIMORIADNY ONLINE Demisia Maďariča, koniec Troškovej a Jasaňa: Gašpar prezradil nové stopy

BRATISLAVA - Smrť investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny aj naďalej rezonuje Slovenskom. Opozícia reaguje obvineniami na adresu premiéra Fica, žiadajú, aby Kaliňák a Gašpar najneskôr do utorka skončili. Minister kultúry Marek Maďarič oznámil svoju demisiu, dočasne končí aj kontroverzná dvojica Mária Trošková a Viliam Jasaň. Náhlu tlačovú konferenciu ohlásil aj Robert Fico, ktorý po pár vetách odišiel bez reakcií na otázky novinárov. V rovnakom čas ohlásil tlačovku aj policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý prehovoril o nových stopách vo vyšetrovaní.

Novinára a jeho priateľku Martinu zavraždili v jeho dome vo Veľkej Mači minulý týždeň pravdepodobne vo štvrtok. Telá objavili až v nedeľu po tom, čo policajtov zalarmovala rodina Martiny, ktorej sa dlho neozývali.

Premiér Robert Fico za informácie o čine sľúbil odmenu milión eur, čo opätovne potvrdil aj na včerajšej tlačovke na Úrade vlády SR. Čeliť musel aj nepríjemným otázkam - Kuciak totiž pred smrťou dlhodobo pracoval na téme talianskej mafie na Slovensku, ktorej chápadlá mali cez talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu siahať až k nemu a jeho asistentke Márii Troškovej. Článok bol po polnoci zverejnený vo viacerých médiách.

Opozícia žiada odchody Roberta Kaliňáka z pozície ministra vnútra a Tibora Gašpara z pozície policajného šéfa. Smerácky minister kultúry Marek Maďarič dnes ohlásil svoju demisiu, do vyšetrenia prípadu opustili svoje pozície aj Jasaňa a Trošková.

18:45 Bugár nevidí dôvod sa vyjadriť

Demisiu ministra kultúry Mareka Maďariča vníma predseda Mosta-Híd Béla Bugár ako jeho osobné rozhodnutie, ktorého dôvody bližšie vysvetlil na svojej tlačovej besede, preto nevidí dôvod sa k tomu vyjadrovať. Reakciu poskytla hovorkyňa strany Klára Debnár.

18:40 Tlačová beseda Tibora Gašpara sa skončila.

18:39 "Jeden z tých, ktorý sedí vo výbore pre obranu a bezpečnosť mal šesť rokov na to, aby sa pýtal na hocičo a neurobil to. Každý by sa mal pozrieť do zrkadla a presvedčiť sa, či sa nestretol s kontorverzným človekom," povedal Gašpar.

18:38 Gašpar hovorí o prípadoch Talianov, na ktorých pracovali a skončili návrhom na podanie obžaloby - včera na tlačovke jednu osobu spomenul. Povedal aj, že keď príde čas, bude médiá informovať o všetkých prípadoch, ktoré s tým súvisia a ktoré dotiahli do konca.

18:33 "Fico je informovaný len tak, ako vaši šéfredaktori," odpovedal na otázku, či napriek Čižnárovmu vyhláseniu, že politici nemajú byť informovaní, podávajú informácie politikom aj naďalej. Rovnako padla otázka, prečo zvolal tlačovku, keď generálny prokurátor dal pokyn, aby nikto o priebehu vyšetrovania nehovoril. "Na to som vám už odpovedal." Fico na svojej tlačovke vyhlásil, že vie veľa o prípade.

18:31 Gašpar odmietol tvrdenia, žeby niekto zasahoval do vyšetrovania. "Vyšetrovanie je intenzívne a nie je nikým manipulované. Odmietam tvrdenie, že vyšetrovanie koordinuje premiér alebo niekto z politického prostredia. Vaši šéfredaktora dostali presne také informácie o prípade, ako predstavitelia vlády."

18:29 Preverujeme ľudí talianskej národnosti

"Intenzívne sa venujeme tej najpravdepodobnejšej verzii, preverujeme ľudí talianskej národnosti, ktorí žijú a pracujú na území Slovenska," odpovedal Gašpar na otázku, či už vypočul Antonina Vadalu.

18:28 Zabíjala jedna zbraň

"Výsledky expertízy: zatiaľ nie je nutné osloviť špeciálne pracoviská, zabíjala jedna zbraň, no zatiaľ nie je zaistená. Konštatovať súvislosť medzi zaistenou zbraňou sa nedá."

18:26 "Nebudeme špekulovať o iných otázkach, ktoré sa týkajú politiky. Všetko, čo zverejňujete v domnienkach a nad rámec, nám sťažujú prácu. Na mená, ktoré sa pýtate ohľadom mien vám neviem ako odpovedať."

18:24 Verzia, že vražda mala súvis s prácou, je stále najpravdepodobnejšia

Aktuálne sa zisťujú a verifikujú informácie, zisťuje sa k čomu boli zbrane a a prečo stretnutie vo Veľkej Mači. "Verzia, že vražda mala súvis s prácou je stále aktuálna, najpravdepodobnejšia a stále sa jej venujeme."

18:22 "Popri tom sa iná osoba dohadovala o nastúpení do auta. Boli vykonané tri domové prehliadky a dve prehliadky iných priestorov. Bolo vypočutých viacero osôb," uviedol Gašpar s tým, že na mieste bolo nájdených 160 g pervitínu, nejaké náboje, množstvo chladných zbraní a jedna krátka zbraň. "Obvinená už je jedna osoba, okruh sa bude zväčšovať."

18:21 "Pri dokumentovaní inej trestnej činnosti sa zistili infromácie, že v piatok sa dohodli dve osoby páchajúce drogovú trestnú činnosť, že sa dohadujú o zbraní."

18:20 "Včera v noci sa vykonávali v okolí obce zaisťovacie úkony," povedal Gašpar, ktorý hovorí o udalosti viažuce sa na piatok minulého týždňa.

18:19 Na základe viacerých požiadaviek sa Gašpar rozhodol, že poskytne aktuálne informácie. "Som presvedčený, že vám treba poskytnúť informácie, lebo jediným cieľom polície je objasniť trestný čin."

18:13 Ficova tlačová beseda sa skončila. Nasleduje tlačová beseda prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara.

18:13 "Ešte raz sa pýtam. V koho prospech? V koho prospech sú kroky vlády a v koho prospech kroky opozície?" dodal Fico a odišiel bez toho,aby odpovedal na akúkoľvek otázku novinárov.

18:12 "Uisťujem občanov, že robíme maximum pre usvedčenie páchateľov."

18:11 "Nevdia to dosiahnuť v slobodných parlamentných voľbách. Od roku 2006 nebola opozícia schopná vyhrať žiadne parlamentné voľby."

O spravodlivosti nám káže daňový podvodník a užívateľ drog

O spravodlivosti kážu ľudia, ktorí podľa jeho slov nemajú žiadny morálny kredit na to, aby hodnotili prácu vyšetrovateľov. "O spravodlivosti nám tu káže človek, ktorý odpočúval novinárov, usvedčený daňový podvodník a užívateľ drog. Ich cieľom je destabilizácia tejto krajiny rôznymi protestnými akciami, pretože v legitímnych voľbách nedokázali od roku 2006 zvíťaziť," uviedol Fico.

Svojimi slovami narážal na poslanca Ľubomíra Galka (SaS), Igora Matoviča (OĽaNO) a Richarda Sulíka (SaS). Podľa premiéra títo politici vynášajú súdy bez relevantných informácií.

18:10 "Chcem, aby si verejnosť vážne postavila otázku komu vo svetle udalostí pomáha táto tragédia. Vláde alebo opozícii. Pre opozíciu sa smrť dvoch mladých ľudí stala obyčajným politickým nástrojom," začal Fico.

18:09 Začala sa tlačová konferencia.

18:08 Pre Úradom vlády sa nachádzajú demonštranti

17:53 Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) upozornil, že vražda novinára predstavuje priamy útok na slobodu slova a má presah aj mimo hranice Slovenska.

17:52 Prezident sa prihovorí k občanom

Prezident Andrej Kiska v súvislosti s aktuálnym dianím na Slovensku dnes požiadal o mimoriadne vystúpenie vo verejnoprávnom telerozhlase (RTVS) v nedeľu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca prezidenta Roman Krpelan s tým, že prezident je v kontakte s ústavnými činiteľmi a v pondelok prevezme od ministra kultúry Mareka Maďariča jeho abdikáciu.

17:45 S dôverou ľudí nemožno hazardovať

Americká obchodná komora v SR vyjadruje hlboké znepokojenie nad aktuálnou situáciou na Slovensku. Kompetentné orgány preto vyzýva k maximálnemu úsiliu o urýchlené vyšetrenie prípadu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a upozorňuje, že s dôverou verejnosti v štátne inštitúcie nemožno hazardovať.

17:34 Mimoriadne tlačovky

Dnes na 18:00 hodinu oznámili mimoriadne tlačové konferencie Robert Fico aj prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Každý zvlásť.

Pochod „Nechceme žiť v mafiánskom štáte" NAŽIVO

17:20 Status Roberta Kaliňáka:

17:15 Prezident SR Andrej Kiska prevezme v pondelok (5.3.) od ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD) jeho abdikáciu. V súvislosti s aktuálnym dianím zároveň požiadal o mimoriadne vystúpenie v RTVS v nedeľu (4.3.). Informoval o tom hovorca prezidenta Roman Krpelan.

17:00 Ľudia opäť vyšli do ulíc: Nechceme žiť v mafiánskom štáte, odkazujú

16:50 Koaliční poslanci chápu rozhodnutie ministra kultúry Mareka Maďariča odstúpiť z funkcie po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

16:35 Maďaričova demisia je „v normálnej demokratickej spoločnosti zodpovedným krokom politika,“ povedala dnes filmová producentka Zuzana Mistríková.

16:30 Aktuality.sk majú technické problémy.

16:20 Robert Fico o Maďaričovej demisii:

„Vnímam to ako prejav politickej kultúry a gesto solidarity so žurnalistickou obcou. Chcem sa poďakovať Marekovi Maďaričovi za jeho dlhoročnú prácu na Ministerstve kultúry SR a pevne verím, že ako poslanec Smeru-SD prispeje k napĺňaniu Programového vyhlásenia vlády SR.“

Tlačovku Mareka Maďariča ste mohli sledovať naživo

16:00 Trošková a Jasaň skončili

„Chceme vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Ich smrť nami otriasla rovnako ako celou slovenskou verejnosťou. Spájanie našich mien s týmto ohavným činom niektorými politikmi či médiami je absolútne za čiarou. Kategoricky odmietame akúkoľvek súvislosť s touto tragédiou. Keďže však sú naše mená zneužívané v politickom boji proti predsedovi vlády Robertovi Ficovi, rozhodli sme sa až do vyšetrenia tohto prípadu opustiť svoje pracovné pozície na Úrade vlády SR," píšu vo vyjadrení.

15:50 V Moste-Híd zaznievajú názory, podľa ktorých akýkoľvek výsledok vyšetrovaní bude spochybňovaný, kým neodídu z funkcií Kaliňák a Gašpar. Uviedol to zdroj z vnútra strany. Podľa informácií sa to týka napojení na taliansku mafiu, ale aj vraždy novinára a jeho priateľky.

15:30 Stránka Aktuality.sk momentálne nefunguje.

15:15 „Marek Maďarič ide v rámci politickej kultúry vyspelého sveta, aj keď nenesie priamu zodpovednosť, lebo nie je ministrom silového rezortu. Ako minister kultúry nemôže mať z titulu nezávislosti médií priamy dopad a vplyv na médiá,“ hovorí Ján Baránek.

14:55 Opozícia reaguje na koniec Maďariča.

14:52 Maďaričova demisia v súvislosti s tak závažnou kauzou, ako je vražda novinára, je gestom pre iných politikov aj úradníkov, tvrdí politológ Ján Baránek.

14:45 Marek Maďarič: Od dramaturga po ministra kultúry.

Marek Maďarič - Foto: Ján Zemiar

14:42 „Takúto mediálnu radu by som mu nikdy nedal," povedal Maďarič o Ficovom kroku s peniazmi.

14:40 Maďarič sa necíti byť kompetentný vyjadrovať sa k spoločným tlačovkám policajného šéfa a predstaviteľov vlády.

14:37 „Keď nevedia odstúpiť tí, čo majú, musia odstúpiť tí ostatní," napísal na Facebooku nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý.

14:34 Vražda mení pohľad na našu krajinu, myslí si Maďarič. Nie je to však podľa neho príznačná vec pre náš región.

14:33 „Demisiou Mareka Maďariča sa začal faktický rozpad Ficovej vlády. Predpokladám, že pani Žitňanská bude len ešte viac znepokojená," uvádza sa v tlačovom vyhlásení Richarda Sulíka.

Marek Maďarič - Foto: TASR/Pavol Zachar

14:30 „Marek Maďarič desať rokov kryl zločiny vládneho Smeru. Preto jeho dnešný krok považujeme za síce neskorý, ale predsa len ohlas svedomia,“ tvrdí podľa Denníka N Igor Matovič.

14:27 S Jasaňom sa rozprával veľakrát, ale viac o ňom nevie povedať. Ani sa vyjadriť k tomu, prečo sa stal šéfom krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády SR.

14:24 „Neviem vám na to odpovedať. Ja som to spravil, pretože som ministrom kultúry. Nedokážem posúdiť, ako sa stavajú k tejto téme moji kolegovia. Netrúfam si ich posudzovať. Moje rozhodnutie nesúvisí s inými politikmi," odpovedal Maďarič na otázku, či môžeme očakávať odstúpenie iných ministrov.

14:15 „Nechcem kádrovať svojich kolegov, je to len o mojej osobe. Nie je to pre mňa ľahká chvíľa," odpovedal Maďarič na otázku, čo by sa muselo stať, aby odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák.

Marek Maďarič podáva demisiu - Foto: SITA/Diana Černáková

14:10 „Chcem, aby na Slovensku bola sociálna demokracia. Chcel by som naďalej pôsobiť v strane Smer," hovorí Maďarič.

14:08 „Prezidentovi to doručím predpokladám v pondelok," pokračuje minister. Členom Smeru zostáva, bude si uplatňovať poslanecký mandát.

14:07 „Je to moje osobné rozhodnutie, nechcem ním smerovať nikoho k ničomu. NIkoho nevyzývam, ničím to nepodmieňujem. Berte to ľudsky, že sa s tým ako minister kultúry neviem vyrovnať," odpovedal na otázku, či plánuje podať demisiu aj niekto ďalší z ministrov.

14:06 Maďarič hovorí, že z faktického hľadiska to nerieši nič. Ide o jeho osobné rozhodnutie. Premiérovi Ficovi to oznámil dnes ráno.

14:05 „Mňa však ako ministra kultúry bez ohľadu na motív vraždy to stavia pred fakt, že práve ministerstvo kultúry má k médiám z vlády najbližšie," hovorí Maďarič. „Po tom, čo sa stalo si neviem predstaviť, že budem pokojne sedieť v kresle ministra," dodáva.

14:03 Špekulácie sa ukázali ako pravdivé. „Chcem vám oznámiť, že som sa rozhodol podať demisiu, odstúpiť z funkcie ministra kultúry," povedal Marek Maďarič.

Tlačovku SaS a OĽaNO k novým skutočnostiam vraždy ste mohli sledovať NAŽIVO

13:55 Je absolútne neprijateľné, aby na Úrade vlády (ÚV) SR pôsobili ľudia, ktorí môžu byť v kontakte s mafiou. To je absolútne zásadná otázka. Vyhlásila to v stredu ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vládnej strany Most-Híd Lucia Žitňanská.

13:40 „V každej civilizovanej krajine, v ktorej by vysvitlo prepojenie talianskej mafie na vládnucu stranu, by mal predseda vlády automaticky podať demisiu. Obzvlášť ak tieto prepojenia pracujú priamo na Úrade vlády," píše Tomáš Meravý, poradca Bélu Bugára.

13:13 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sú súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní a s Národnou kriminálnou agentúrou. Uviedla to v stredu šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS) pred rokovaním parlamentného pôdohospodárskeho výboru.

13:05 Nevystrelené náboje a nábojnice, ktoré polícia našla na mieste činu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, neboli žiadnym odkazom mafie. V rozhovore pre Mladú frontu Dnes to povedal šéfredaktor portálu Aktuality.sk a Kuciakov šéf Peter Bárdy, ktorý sa odvolal na informácie od polície.

12:35 Most-Híd požaduje, aby Fico pozastavil výkon funkcie tým osobám, ktoré sú podozrivé kontaktmi s talianskou mafiou pôsobiacou na Slovensku.

12:20 Tlačovka sa skončila.

12:16 Minister kultúry Marek Maďarič sa podľa zdroja blízkeho ministrovi chystá podať demisiu.

12:14 Sulík opakuje svoje žiadosti. Jednou z možností je to, že to budú riešiť v parlamente - nechcú to vraj ale zatiaľ spolitizovať. Dôležité je podľa neho vyšetrenie vraždy.

12:12 „Keď je v Lucii Žitňanskej kúsok svedomia, tak bude žiadať demisiu svojej celej vlády," odkazuje Matovič.

12:09 „My sme krajina neudianého skutku," hovorí Sulík a tvrdí, že toto je posledný budíček. „Keď toto nezmeníme, tak dovidenia s našou krajinou."

12:07 „Po desiatich rokoch prichádzame na to, že Robert Fico odovzdal našu krajinu mafiánom. To, aké sú tie prepojenia, je strašné," vysvetľuje Sulík.

12:06 „Títo páni sa správajú ako teflón, stečie to po nich a nedotkne sa ich nič. Dúfame, že si Fico uvedomí, že je koniec, lebo toto je jeho morálny koniec. Ak má ešte kúsok svedomia, tak odstúpi," odkazuje Matovič.

12:03 Aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár by mal zhodnotiť svoje pôsobenie vo funkcii, myslí si Nicholsonová.

12:02 O previerke Jasaňa: „Podľa mojich informácii bola táto previerka otvorená včera. NBÚ má právo konať ex offo. Očakávam, že to prebehne rýchlo. Aj náš výbor bude o zlyhaní orgánov, ktoré pripravovali podklady," hovorí Ľubomír Galko.

12:01 „Dúfajme, že sa nestane, že nájdu niekoho pohodeného s listom, že sa priznáva k dvojitej vražde," hovorí Nicholsonová.

11:59 „Viete si to predstaviť, že by sa toto stalo v nejakej demokratickej krajine?" pýta sa Matovič a hovorí, že išlo o politickú popravu s výstrahou.

11:57 Ak to vraj Fico nespraví, opozícia je pripravená konať. „Budeme sa veľmi hlasne ozývať a mobilizovať všetkých slušných ľudí v našej krajine. Toto zašlo priďaleko," uzatvára Sulik.

11:56 „Žiadame ho, toto nie je výzva, že myslíme si. Žiadame Roberta Fica, aby najneskôr do utorka zabezpečil, že Tibor Gašpar a jeho nadriadený Robert Kaliňák nebudú viac vo funkcii. Je absolútne neprijateľné, aby títo dvaja ľudia boli tam, kde sú. Takisto žiadame Roberta Fica, aby prestal koordinovať vyšetrovanie. Toto je neprípustné, že človek, ktorý je preukázateľne namočený do týchto väzieb, bude koordinovať toto vyšetrovanie," povedal Sulík.

11:54 „Nikdy nebola mafia bližšie k premiérovi ako dnes," hovorí líder SaS Richard Sulík a tvrdí, že za to v slušných krajinách odstupujú vlády. „Máme tu desať rokov Roberta Fica, ktorý dopustil toto konanie," myslí si.

11:53 Fico je podľa slov Matoviča zodpovedný za to, čo tu vzniklo. Tvrdí, že je členom mafiánskeho štátu a preto vyzýva Čižnára, aby ho odstrihol od vyšetrovania. Šéf OĽaNO zároveň pozval ľudí na dnešný tichý protest.

11:51 „Ak by sme mali na Slovensku nezávislú prokuratúru a políciu, nemohol by prezident policajného zboru po boku premiéra povedať, že spolu spravodlivo vyšetria vraždu," hovorí Matovič.

11:50 Podľa Matoviča musia odstúpiť dvaja najbližší členovia Fica a mafie - Trošková a Jasaň, a musia odstúpiť aj Tibor Gašpar a Robert Kaliňák.

11:49 „Robert Fico umožnil, aby dnes priamo jeho najbližší ľudia boli ľuďmi, ktorí najbližšie spolupracovali s týmito ľuďmi, aj keď to popierajú," hovorí šéf OĽaNO. Fico podľa Matoviča dokonal prerod Slovenska z demokratického štátu na mafiánsky štát.

11:48 „Neviem ako vy, ale ja som si ešte v nedeľu nevedel presdstaviť, že také niečo existuje," hovorí Matovič. Fico vraj umožnil, aby talianska mafia ovládla politiku v cudzom štáte.

11:47 „Z prípadu pána Jasaňa vieme, že bezpečnostné previerky nie sú udeľované ľuďom zákonne, ale tým, ktorí ich potrebujú," uzavrel.

11:46 „Pán Jasaň nemôže robiť v bezpečnostnej rade ani vrátnika, nieto ešte riaditeľa," odkazuje Galko. Masívne vraj zlyhali bezpečnostné orgány štátu, ktoré udeľujú bezpečnostné previerky.

11:45 Mária Trošková nedisponuje žiadnou bezpečnostnou previerkou NBÚ, hovorí poslanec. Je to vraj škandál.

11:44 Bezpečnostná previérka Jasaňa je vraj už otvorená a vytvárajú sa potrebné kroky, aby bolo posúdené, či a kde sa zlyhalo, tvrdí Ľubomír Galko.

11:42 Úrad vlády sa javí ako orgán, ktorý sa dostal do vzťahu s organizovanou skupinou, uviedol Ján Budaj (OĽaNO).

11:41 Taliansky klan mal vo veľkom podnikať v realitách a poľnohospodárstva, kde skupoval vo veľkom pôdu. Trošková vraj previedla podiel, ktorý mala vo firme s Talianom Vadalom, na Petrovského.

11:39 S Antoninom Vadalom má podľa informácií Nicholsonovej podnikať syn trebišovského prokurátora František Bicko. „Ako syn podniká s pánom Vadalom v rámci niečoho, čo sa volá Vadala Group," hovorí poslankyňa.

11:38 V účtovníctve sa našli fiktívne faktúry z Hornonitrianskych baní. Trošková sa vraj pohybovala v spoločnosti organizovanej skupiny, ktorá robila vo veľkom podvody na DPH. Nicholsonová má k dispozícii aj uznesenie proti spomínanej skupine.

11:37 Nicholsonová spomína meno Jána Petrovského, ktorý je vo väzení a je stíhaný za podvody s DPH. Spájaný je práve s Talianmi z východu.

11:35 Príchod tejto organizovanej skupiny podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) nemal vraj uniknúť pozornosti SIS.

Podľa Gašpara strážcovia zákona tvrdo pracujú na vyšetrení prípadu. Vypočuli už okolo 20 osôb, pričom medzi nimi je aj Marián Kočner či Ladislav Bašternák. Vypočúvanie čaka zrejme aj Troškovú. Prípad má podľa Gašpara dosah aj do Českej republiky. „Komunikujeme aj s Talianskom a Europolom pri technických zariadeniach," povedal.

Most-Híd požaduje, aby Fico pozastavil výkon funkcie tým osobám, ktoré sú podozrivé kontaktmi s talianskou mafiou pôsobiacou na Slovensku. Má ísť predovšetkým o bývalého poslanca NR SR za Smer-SD Viliama Jasaňa, ktorý je dnes šéfom krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády SR. „Pre Most je do zásadná požiadavka,“ povedal zdroj z prostredia Most.

Chystá sa rokovanie výboru

S premiérom Ficom sa po tlačovke stretli aj šéfredaktori najvýznamnejších slovenských médií. Predseda parlamentného výboru na obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) navyše zvolal na utorok 6. marca zasadnutie výboru kvôli tejto vražde.

„Rozhodol som sa na najbližšie rokovanie Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR pozvať ministra vnútra a ďalších zodpovedných funkcionárov, ktorí majú na starosti našu bezpečnosť, aby odpovedali na naše otázky, či sa niečo nezanedbalo, či vyhodnotili správne všetky indície, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že sa blíži táto - z hľadiska našich pomerov - bezprecedentná katastrofa,“ uviedol Hrnko s tým, že Robert Kaliňák účasť na rokovaní výboru už prisľúbil.

Ján Kuciak s priateľkou Martinou - Foto: Facebook

Reakcia na Slovensku aj v zahraničí

Hnutie Igora Matoviča OĽaNO na dnes zvolalo v Bratislave pochod s názvom „Nechceme žiť v Mafiánskom štáte!“. V piatok sa chystajú aj ďalšie akcie, a to po celom Slovensku, ale aj v Česku.

Na druhý prípad vraždy novinára v EÚ za posledných päť mesiacov reagovali aj v zahraničí, tragédia sa dostala na titulky českých novín, ale informovali o nej aj iné médiá ako Reuters, AP, The Washington Post či New York Times. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.