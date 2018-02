Kolégium pamäti národa odsudzuje vraždu novinára Kuciaka: Vyzýva štát aj políciu

Kolégium pamäti národa vyzýva štát, políciu, orgány činné v trestnom konaní aj súdy, aby skutok čo najrýchlejšie vyšetrili a páchateľov odsúdili, a to bez ohľadu na to, ako vysoko sú postavení tí, čo stoja za touto odpudzujúcou vraždou.

Ďalej Kolégium vyzýva čelných politikov štátu, aby nedehonestovali prácu novinárov a nepoužívali voči nim osobné útoky a obvinenia. Zároveň žiadajú, aby boli vytvorené podmienky pre bezpečnú prácu novinárov. "Vražda nezávislého investigatívneho novinára a jeho priateľky posúva Slovenskú republiku späť do čias mečiarovskej éry a mentálne do blízkosti autoritatívnych režimov, do čias, keď sa verbálne násilie mení na fyzický vražedný čin. Vraždou novinára sa zločin obracia proti jednému z najdôležitejších pilierov právneho štátu: slobode slova a právu občanov kontrolovať mocných a tých, ktorí prekračujú zákon," uvádza Kolégium vo svojom vyhlásení.

Vyhlásenie Kolégia pamäti národa podpísali perzekvovaní pamätníci nedemokratických režimov Rudolf Dobiáš, Anton Tomík, Lýdia Piovarcsyová a Eva Mosnáková, ako aj osobnosti verejného a kultúrneho života Milan Lasica, Emília Vášáryová, Roman Polák, Lucia Štasselová, Robert Kirchhoff, Peter Zajac či František Mikloško. Vyhlásenie podporili aj členovia českého Post Bellum.

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Podľa zatiaľ dostupných informácií má ísť o úkladnú vraždu. Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara vraždy pravdepodobne súvisia s prácou novinára. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.

Vraždu novinára a jeho snúbenice ostro odsudzuje aj Spolok slovenských spisovateľov

Vedenie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a redakcia Literárneho týždenníka ostro odsudzujú vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spáchanú vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Konštatuje sa to v stanovisku zaslanom do redakcie TASR.

"Zároveň vyjadrujú vieru, že polícia, aj s prisľúbenou maximálnou podporou vlády SR a prokuratúry, urobí všetko pre dostihnutie a exemplárne potrestanie vraha či vrahov, ako aj objednávateľov tohto bezprecedentného zločinu, ktorý navyše, ak bol motivovaný zámerom navždy umlčať mladého novinára, ako aj zastrašiť iných investigatívnych novinárov, predstavuje hrubý útok na slobodu slova i demokratické princípy nášho štátu," konštatuje sa vo vyhlásení. Vedenie SSS a redakcia Literárneho týždenníka súcitia s pozostalými a vyjadrujú hlbokú úprimnú sústrasť rodinám oboch mladých ľudí.