Vražda novinára Kuciaka: Slovenskí politici sa zľakli, poprava prekročila všetky hranice

Medzi oslovenými bol aj šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný, ktorý sa k udalostiam vyjadril ešte pred diskusiou v rámci reportáže, ktorú televízia odvysielala. K téme problematiky nátlaku na novinárov, ktorí riešia podobné kauzy ako Ján Kuciak sa vyjadrila redaktorka ČT Nora Fridrichová, moderátorka programu 168 hodín a Josef Šlerka z Nadačného fondu nezávislej žurnalistiky.

Obesíme vás a vaše deti sa na to budú pozerať

Podľa Fridrichovej sa dnešná doba, čo sa týka vyhrážok novinárov, nedá porovnať s dobou predtým. "V ČR je časť politikov, ktorí používajú veľmi agresívny slovník a vyhrážky, ktoré dostávame, obsahujú podobný slovník. A často, aspoň ja mám tú skúsenosť, ich dostávame, kedykoľvek sa dotýkame týchto politických mien," uviedla moderátorka.

Vyhrážky sú však podľa Fridrichovej čoraz tvrdšie. "Raz vám píšu, žeby ste si zaslúžili odťať hlavu, potom dostanete správu, že vás obesia, kým vaše deti sa na to budú pozerať. Tie správy nejdú cez kopirák, ale vždy obsahujú takéto veci. Keď to čítate, nie je vám pri tej predstave úplne dobre,“ dodala na adresu vyhrážok českým novinárom Fridrichová.

Investigatívna novinárčina je drahá

Podľa Šlerku je invesigatívna žurnalistika v Čechách dlhodobo pod veľkým ekonomickým tlakom. „Napríklad rozprášenie určitých nakladateľstiev alebo v tlači na stále nové a nové články a tým pádom je menej času. Napriek tomu zostáva celý rad kvalitných investigatívnych novinárov,“ povedal Šlerka s tým, že novinári často pracujú s informáciami, ktoré musia rýchlo tlmočiť. To škodí povesti investigatívnej novinárčiny. „Často sa potom môžu stať obeťou nejakej hry.“

Podľa Fridrichovej je problém investigatívnej novinárčiny v tom, že je drahá. „Musíte platiť novinára, ktorého výstup môže prísť raz za niekoľko mesiacov. Takto to robia napríklad v USA. Ekonomické tlaky sú jedna vec, mediálne domy totiž nechcú venovať toľko peňazí do práce s neistým výsledkom,“ spomenula pritom zrušenie investigatívnej relácie v konkurenčnej televízii s tým, že diváci to nekvitovali a zle sa predával reklamný blok.

Novinárov obviňujú, že klamú a sú skorumpovaní

„Tento druh novinárčiny je veľmi dôležitý a očistný pre kultúru politického prostredia u nás. Druhá vec je, ako sa v tomto prostredí pracuje. Ako sa zostril slovník verejnosti alebo politikov voči novinárom, už by som ani nepočítala koľkokrát som sa z úst nejakého politika dozvedela, že klamem, som skorumpovaná bez toho, aby aspoň raz predložili jediný dôkaz. To je tiež nová vec, predtým sa to nestávalo,“ dodala Fridrichová.

Česká novinárska obec stojí podľa nej pred momentom, aby si premyslela stratégiu reakcie, či je takýto výrok žalovateľný. „Samozrejme je žalovateľný, ale pre novinára je zložité, resp. sa pýta, či môže politika žalovať, keď o ňom píše,“ povedala Fridrichová s tým, že potom by mohol byť novinár v konflikte záujmov. „My novinári sa o tom bavíme a premýšľame, čo s tým. Lož je lož a bez trestu by uniknúť nemohla. My, novinári, musíme zvážiť každé slovo, ktoré pustíme do vysielania a musíme byť schopní ho zdôvodniť. To by malo platiť aj pre politikov, ktorí majú prístup do médií veľmi jednoduchý a ich slová majú veľký dopad.“

Poprava na Slovensku presahuje rámec politiky

Jedna sú vyhrážky a nadávky novinárom, keď píšu o politikoch. „Tam je psychológia jednoduchá. Časť ľudí si potrebuje schladiť záhu, časť ľudí si myslí, že vyhrážaním dosiahne zmenšenie tlaku. Ale to, čo sa stalo na Slovensko, pokiaľ platí verzia policajného prezidenta, je kvalitatívne niečo iné. Tam sme boli svedkami vraždy, až popravy, ktorá má byť výstrahou ostatným novinárom, čo presahuje rámec politiky,“ povedal Šlerka.

Podotkol, že žijeme v spoločnosti, kde sa počas niekoľkých rokov pohŕdanie médiami stalo neprávom štandardnou výbavou ústavných činiteľov. „Kuciakovi sa vyhrážali a polícia nebola schopná žiadnym spôsobom zasiahnuť,“ dodal. Fridrichová na adresu Tibora Gašpara povedala, že z neho cítila istú tieseň. „Novinári sú znepokojení tým, či polícia koná dostatočne. To platí do istej miery aj pre Česko, aj keď so slovenskou hrôzou je to neporovnateľné,“ dodala moderátorka.

Keby za to mohli politici, zaspávalo by sa nám ľahšie

Nejde opovrhovanie novinármi o kus ďalej? „Ja beriem útoky politikov ako súčasť ich rétorického arzenálu. OK. Takto hovoria o iných veciach, okrem toho aj o médiách. Nie je to správne, ale to je všetko, čo si môžeme povedať. Problém mám s klamlivými výrokmi. Politik takéto výroky hovorí, lebo môže. To je ten problém,“ dodala Fridrichová k otázke.

„Bolo by to niečo, po čom by sa asi lepšie zaspávalo, keby sme si povedali, že za to môžu politici. Tí sú len vyjadrením širšej nálady spoločnosti. Keby spoločnosť bola naladená inak, nemali by taký úspech,“ povedal Šlerka a vrátil sa k niektorým českým kauzám z minulosti. „Kolega zo Slovenska hovoril o tom, ako slovenskí politici zľahčovali prácu novinárov,“ uviedla Fridrichová, pričom spomenula fakt, že v prípade Kuciakovho trestného oznámenia polícia 44 dní nič nerobila.

„Táto tragédia na Slovensku prekolíkovala terén. Bohužiaľ, muselo to dôjsť až takto ďaleko,“ dodala. Dotkli sa aj témy, že ľudia začali útočiť na prezidenta Zemana kvôli jeho výrokom na novinárov. „Mňa výrok hradu prekvapil, neprišiel mi adekvátny k situácii. Čakala by som kondolenciu rodinám,“ povedala Fridrichová. Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček vo svojom statuse k udalostiam napísal, že je mimoriadne nechutné, že niektorí českí politici využívajú tragickú vraždu na Slovensku k politickému boju. Podľa Fridrichovej došlo k odvedeniu pozornosti od predchádzajúcich výrokov na novinárov v Česku.

Politici na Slovensku sa zľakli

Situácia na Slovensku a ich reakcie ukázali, že aj samotní politici sa zľakli toho, čo sa stalo. „Je vypísaná odmena milión eur za nové informácie. Ani v dobe Vladimíra Mečiara neumierali slovenskí novinári. Tá spiatočka, ktorá sa objavila, je dôkazom toho, že si sami politici uvedomujú, že prostredie, ktoré pomáhajú vytvoriť, nie je dobré,“ povedal Šlerka.

„Jedna vec je oprávnená kritika novinárov, druhá vec je mantra, že všetci kradnú. Táto mantra potom legalizuje závažnosť. Na Slovensku to došlo až k vražde,“ uviedol. „Investigatívni novinári sú dôležitou súčasťou kontroly mocných. Ich úloha je nezastupiteľná, pretože oni sú tí, ktorí poukazujú na miesta, do ktorých sa polícii ani politikom nechce, pretože to nie je výhodné," povedal Šlerka.

Prípad vraždy novinára má presah do ČR

Prípad vraždy slovenských novinárov Jána Kuciaka a jeho partnerky má istý presah do Česka, povedal novinárom slovenských policajný prezident Tibor Gašpar. Slovensko už nadviazalo spoluprácu s policajnými zbormi v Česku, Taliansku a tiež s Europolom. Portál Aktuality.sk, pre ktorý Kuciak pracoval, napísal, že investigatívny novinár sa naposledy venoval článku o tom, že slovenský premiér Robert Fico sa obklopil ľuďmi s väzbami na osoby blízke talianskej mafii 'Ndrangheta. Fico sa svojich spolupracovníkov zastal.

Slovenskí policajti sa podľa Gašpara najprv obrátili na svojich kolegov v Českej republike. Dôvody tohto kroku Gašpar odmietol upresniť, povedal len, že prípad "má istý dosah do Českej republiky". Gašpar tiež povedal, že slovenská polícia je s ohľadom na spomínané informácie o práci Kuciaka v kontakte aj s partnermi v Taliansku a dostala tiež ponuku Europolu ohľadom využitia jeho expertov na analýzu mobilných zariadení. "Nevedeli sme, či náš expertný ústav dokáže prelomiť niektoré ochranné prvky týchto zariadení," uviedol Gašpar.