Kočner o vyhrážkach zavraždenému novinárovi Kuciakovi: Iba som sa ho pýtal

BRATISLAVA - Brutálna vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zasiahla nielen novinársku obec, ale aj ostatných ľudí na Slovensku. Prípad desí o to viac, že najpravdepodobnejším motívom úkladnej vraždy bola práve investigatívna činnosť Kuciaka. Pracoval na veľkých témach a veľa času venoval aj podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi, ktorého meno sa objavilo aj v mafiánskych zoznamoch. Kočner sa mal Kuciakovi vyhrážať a Kuciak naňho podal aj trestné oznámenie. Kontroverzný podnikateľ však tvrdí, že to vyhrážky neboli a vraj sa o trestnom oznámení dozvedel až z médií.

Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner sa mal novinárovi vyhrážať cez telefón pre článok o predaji bytu v Bonaparte manažérovi Prvej stavebnej sporiteľne Erichovi Feixovi. Kuciak sa spýtal, či zbavovanie sa majetku súvisí s jeho rozsiahlym policajným preverovaním. Kuciak opísal rozhovor s Kočnerom na sociálnej sieti. "V telefóne sa mi vyhrážal okrem iného aj tým, že bude zbierať špinu na mňa a moju rodinu. Že dosiahne, aby som už nikdy nepísal," napísal novinár.

Deň po telefonáte, 6. septembra, vydal článok, v ktorom vyhrážky spomínal. V ten deň sa mu ozvala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová. "Bola veľmi milá a empatická, povedala, že ak chcem, mám prísť podať trestné oznámenie." Kuciak opísal aj konanie polície, ktorá si jeho trestné oznámenie pohadzovala ako horúci zemiak.

Vec si posúvali z Generálnej prokuratúry na krajskú, odtiaľ na okresnú. Po dvoch mesiacoch sa jeho prípad dostal pred policajtku, ktorá si ho predvolala. Položila mu však iba jednu otázku - kde prijal hovor od Kočnera. Keďže ho prijal v Ružinove, policajtka povedala, že prípad riešiť nemôže a posunula ho miestne príslušným kolegom. Vyšetrovanie skončilo tým, že ide o priestupok, nakoniec to nebol ani priestupok.

Kočner vyhrážky odmieta

Podnikateľ Marián Kočner však tvrdí, že sa novinárovi nevyhráža a špekulácie o tom, že by mal niečo spoločné s vraždou Kuciaka a jeho snúbenice, rázne odmieta. "Predovšetkým vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám. Je to nepochopiteľná tragédia, ktorá sa stala. Stretol som sa s ním raz v živote na tlačovke, kde mi položil 3 otázky a potom mi písal mail. Na otázky, na ktoré som vedel odpovedať, som mu odpovedal. Naposledy to bolo asi pred 4 mesiacmi. Potom mi raz telefonoval, ja som bol na dovolenke. Volal mi kvôli predaju nejakého bytu a začal sa vypytovať, prečo a za čo a ja som mu vtedy povedal, že nevidím dôvod na to, prečo by som mu mal odpovedať. Vtedy som mu povedal, že asi by sa ani jemu nepáčilo, keby som sa začal zaoberať jeho rodinou a hľadať naňho špinu. Až z tlačovky policajného prezidenta som sa dozvedel, že na mňa podal trestné oznámenie," povedal v telefonáte pre TA3.

Kočner tvrdí, že pri telefonáte bola aj jeho manželka a že sa nikdy v živote nevyhrážal žiadnemu novinárovi. Poprel aj to, že by sa "mal postarať o to, aby Ján Kuciak už nikdy nepísal." Polícia vraj Kočnera vôbec nekontaktovala, ani ho nepredvolala na výsluch.

Otázky, ktoré položil Ján Kuciak Kočnerovi na tlačovej konferencii: