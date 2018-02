MIMORIADNE Slovensko DEŇ po vražde novinára Kuciaka: Polícia vypočula Kočnera aj Bašternáka

VIDEO Tlačová beseda Tibora Gašpara Roberta Kaliňáka a Roberta Fica

15:29 Tlačová beseda sa skončila.

15:25 "Dôležitá vec pre Slovensko - objednávateľ a vykonávateľ vraždy sa nemôžu cítiť bezpečne," povedal Kaliňák.

Polícia vpočula Kočnera aj Bašternáka

"Určite áno. Ja som nepovedal, že títo ľudia nebudú vypočutí. Bol vypočutý Kočner, Bašternák a zrejme bude vypočutá aj Mária Trošková a všetci," odpovedal Gašpar na otázku, či bude vypočutá aj hlavná štátna radkyňa v rádiu Express.

"Činnosť sa preniesla na kriminalisticko-expertízny ústav. Postupne prichádzajú prvé výsledky, očakávame analýzy z mobilov a počítačov. Od včera rána prebiehali výsluchy najviac zainteresovaných osôb," povedal Gašpar na tlačovke, podľa ktorého vypočuli okolo 20 osôb - neiktoré súvisia aj s priateľkou zavraždeného. "Tieto osoby zatiaľ neboli neboli obmedzené na osobnej slobode," odpovedal Gašpar na otázku, či už vyšetrujú osoby Vadalu a Rodu.

15:20 "Nespájajte bez dôkazov ľudí s úkladnou vraždou," povedal Fico. "Jasaň prešiel všetkým bezpečnostnými previerkami."

15:17 "Máme dobrú komunikáciui s redakciou, v ktorej pracoval novinár.Všetky infromácie, ktoré zverejňujete nám sťažujú prácu. Verím, že vieme aj prekvapiť niektorých ľudí našou aktivitou. Už sme dostali 23 hlásení, ktoré sme zverejnili. Vyšetrovatelia potrebujú pokoj," povedal Gašpar.

15:11 Prípad má podľa Gašpara dosah aj do Českej republiky. "Komunikujeme aj s Talianskom a Europolom pri technických zariadeniach. Vyhodnocuje sa veľký objem kamerových záznamov. Chcem vyzvať osoby, ktoré sa na skutku podielali ako osoby, ak majú pocit, že sa k tomu majú vyjadriť, ich vyzývam, aby tak urobili čím skôr," povedal Gašpar s tým, že pre takýchto ľudí vedia nastaviť úľavy a dohody. "Určite majú na pamäti úľavy v zmysle trestného zákona."

15:07 K prípadu teraz hovorí policajný prezident Tibor Gašpar. "To, čo som si dnes vypočul je za hranicou, priživovať sa na vražde je hyenizmus."

15:05 K slovu sa dostal Kaliňák. "Našou úlohou je vytvoriť adekvátne podmienky pre prácu vyšetrovateľov, aby čo najskôr dolapili páchateľa. Chceme, aby v tíme bol aj šéfredaktor portálu aktuality.sk. To platí aj o medzinárodnej spolupráci - nadviazali sme spoluprácu s Českom, Talianskom a Europolom."

15:03 "V tomto okamihu ma zaujúma, kto je vrahom. Takúto mieru zneužívania dvojnásobnej vraždy som ešte nezažil," dodal Fico.

15:01 "Dámy a páni, predo mnou leží miliónm eur, ktoré dám človeku, ktorý podá relevantnú info o vrahovi. Dnes v noci zvonil telefón, každý jeden mejl, telefonát dôkladne preverujeme," ukázal Fico na kôpku peňazí pred sebou. Peniaze majú byť uložené na ministerstve financií.

14:59 Desiatky ľudí aktívne pracujú na prípade. Chcú využiť aj medzinárodnú spoluprácu. „Dnes už nikto nehovoril o vražde a potrebe jej vyjasnenia – iba sa politizuje,“ povedal Fico.

14:55 Fico hovorí o dvoch možnostiach. "Máme dve možnosti. Buď sa zomkneme, budeme spolupracovať, vládna koalícia, opozícia, média, aby sme vraždu vyšetrili a našli objednávateľov, ak to tak bolo, alebo budeme pokračovať v tom, čoho sme dnes boli svedkami. Hrubého zneužívania dvojnásobnej vraždy."

14:52 "Dovolil som si požiadať opozíciu, aby nezneužívali túto tragédiu na politické ciele. Neveril som, žeby to vedeli využiť na šírenie nenávisti."

14:50 Na Úrade vlády sa začala tlačová konferencia. "Ak by sa potvrdilo, že smrť má súvis s prácou, ide o útok na slobodu tlače," začal Fico.

Koniec dôvery znamená začiatok chaosu

„Keďže som sľúbil uvážlivosť, nebudem riešiť, kto je zodpovedný. Je dôležité čakať na výsledky,“ povedal na úvod tlačovky Miroslav Beblavý. „Čo dnes mám urobiť je venovať sa zrasteniu talianskej mafie do bezpečnostných štruktúr nášho štátu.“ Zároveň povedal, že najväčšia zodpovednosť bude v najbližších dňoch na Ficovi a Kaliňákovi. „Talianska mafia mala ľudí priamo na úrade vlády. Jasaň je tajomníkom bezpečnostnej rady tohto štátu, riaditeľom kancelárie. Toto je tá skutočná mafia a organizovaný zločin v najhoršej podobe,“ povedal Beblavý.

Preto je podľa neho na mieste sa pýtať, kto pozval blízkych ľudí do bezpečnostnej rady štátu, do vlády. „Nie je to šokujúca novinka pre predsedu vlády, avšak stále stojí za svojimi ľuďmi, ako za Kaliňákom a Bašternákom. Až keď budú Jasaň a Trošková odvolaní zo svojich funkcií, potom môžeme spolupracovať,“ uviedol Beblavý na Ficovu ponuku, aby vládna koalícia a opozícia spolupracovali.

Vyzývam Fica, aby odvolal Kaliňáka

„Fico sa odmietol vyjadriť k vzťahu svojich blízkych ľudí s talianskou mafiou. Súhlasím s ním, že netreba spájať ich dvoch (Jasaňa a Troškovú) s vraždou novinára. To je škandál prvej triedy. Nedôverujeme nikomu, ak sa taká chabá dôvera úplne rozpadne, začína chaos,“ uviedol.

Beblavý hovorí o nástupe síl, ktoré zatiaľ nikto nevidí. „Vyzývam Fica, aby odvolal Kaliňáka a aby odstúpili Jasaň a Trošková, aby sme mohli začať spoluprácu na prípade.“ Na otázku, či môže padnúť vláda, reagoval jasne. „Chcem zachovať uvážlivosť a dôslednosť, no táto otázka nemôže zostať nezodpovedaná, ak sa preukáže, že peniaze plynuli aj Smeru. Ak sa ukáže, že táto vláda je natoľko zamotaná do kriminálnych sietí, tak pád vlády je otvorená otázka, ale nechcem predbiehať.“

Fatálne zlyhanie polície

K tragickej udalosti sa vyjadrila aj strana OĽaNO a strana SaS. „Úmrtie týchto dvoch ľudí je tragédia, ale keďže išlo o politickú popravu, politici sa musia k takýmto veciam vyjadrovať,“ začal Matovič tlačovú besedu. Poukázal na to, že policajný prezident Tibor Gašpar a minister vnútra Robert Kaliňák si nerobia svoju prácu. „Miesto toho, aby si robili svoju prácu poriadne, aby odhaľovali, neprikladali žiadnu dôležitosť tomu, že najlepší investigatívny novinár bol zastrašovaný a Kaliňák sa mu vysmieval,“ povedal Matovič a spomenul Kuciakov status, pričom z neho citoval. Zopakoval, že Slovensko sa nachádza na konci rebríčka, čo sa dôvery v políciu týka.

Vyzývame Kaliňáka a Gašpara, aby odstúpili

„Toto je výsledok týchto dvoch ľudí, aj preto ich vyzývame, aby sa vzdali svojich postov. Desať rokov kryli zlodejov a zlodejiny, nerobili nič a robili si posmešky z novinárov,“ povedal Matovič. „Títo ľudia tu nemajú žiadne morálne právo povedať, že sa o niečo postarajú a dajú niečo vyšetriť. Skutočnými páchateľmi sú títo dvaja ľudia. Vyzývame policajného prezidenta Tibora Gašpara a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby odstúpili a od dnešného dňa spúšťame petíciu za ich odstúpenie.“

Poukázal na fakt, že si talianska mafia našla cestu na najvyššie miesta v politike. S podrobnosťami o talianskej mafii vystúpila Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Trestné stíhanie zastavili začiatkom roku 2015. Polícia vedela o rodine Vadala už v minulosti,“ povedala Nicholsonová. „Bruno Vadala sa so zbraňou v ruke vyhrážal nejakému Nemcovi kvôli pozemku, Nemec podal trestné oznámenie, polícia vypracovala návrh na podanie obžaloby pre nebezpečné vyhrážanie,“ povedala s tým, že nevie, ako prípad skončil.

Otvorenie bezpečnostných previerok

„Ak polícia celé tieto roky monitorovala túto skupinu, niekde to vyvrcholilo až návrhom na podanie obžaloby, v tom jednom prípade bolo trestné stíhanie zastavené, ako my môžeme mať dôveru v takúto políciu. Pokiaľ sa asi tak dostane vyšetrovací tím pod Gašparom a prokurátori pod Čižnárom? Ako máme v tejto krajine veriť polícii, prokuratúre? Čo by sa bolo stalo, keby si polícia dokončila svoju prácu?“ pýta sa podpredsedníčka. Gábor Grendel avizoval zasadnutie výbor na kontrolu SIS.

„Existujú svedkovia, ktorí budú vypovedať aj zadarmo, ale musia mať dôveru v orgány činné v trestnom konaní. Spoločnosť nepotrebuje sľuby o milióne, ale zrozumiteľné gesto na obnovu stratenej dôvery v spravodlivosť,“ vyjadril sa Galko na adresu odmeny v hodnote milióna eur, ktorú ponúkol premiér včera za informácie. Zároveň požiada o otvorenie bezpečnostných previerok asistentky premiéra Fica Márie Troškovej a tajomníka Bezpečnostnej rady Viliama Jasaňa. Dôvodom je možné prepojenie na údajné mafiánske skupiny.

Objednávateľ vraždy urobil najväčšiu chybu

Rovnako dôležité, ako objasniť samotnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, je, aby orgány činné v trestnom konaní dotiahli do konca vyšetrovanie káuz, na ktorých Kuciak pracoval. Povedal to na dnešnej tlačovej besede poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak zo strany Sme rodina. "Objednávateľ vraždy urobil najväčšiu chybu vo svojom živote. Jeho problémy sa len začali," povedal Krajniak s tým, že štát je vždy silnejší ako mafia, ak chce byť silnejší. "Chceme, aby bol naš štát silnejší ako mafia? Za seba odpovedám áno. Ak má byť silnejší, musí si vedieť zjednať rešpekt," uviedol a dodal, že v prípade vraždy novinára to neznamená iba nájdenie páchateľov.

Podľa neho by mali orgány činné v trestnom konaní vynaložiť všetky prostriedky na objasnenie a takisto na ukončenie prípadov, na ktorých Kuciak pracoval. "Ak je jeho práca motívom vraždy, potom sa objednávateľ nachádza v prípadoch, na ktorých Ján Kuciak pracoval. Žiadny prípad nesmie byť zabudnutý ani obídený, každý prípad sa pre orgány činné v trestnom konaní musí stať prioritou," vyhlásil.

Doteraz stáli len proti Kuciakovi, dnes stoja proti Slovensku

Dodal, že kým doposiaľ mal objednávateľ vraždy proti sebe len Kuciaka, dnes je proti nemu celé Slovensko. "Vyzývam políciu, prokuratúru, sudcov, politikov, štátnych úradníkov, aby konali s vedomím, že ide o vážnu situáciu," uviedol. "Dotiahnutie prípadov, na ktorých Kuciak pracoval, do konca, je pre Slovensko rovnako dôležité, ako objasnenie toho, kto vo Veľkej Mači stlačil spúšť," povedal Krajniak.

Jeho podporu má každý, kto bude na objasnení pracovať. "Slovensko musí vydať signál, že násilie voči ľudom konajúcim vo verejnom záujme je v tomto štáte neprípustné," vyhlásil. Priblížil, že podľa neho by bolo dobré, aby kompetentné orgány preverili, či talianske orgány nepožiadali SR o súčinnosť s nejakou kauzou. "Ak by to tak bolo, išiel by som po tej stope, či sa to preverovalo," povedal s tým, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár podľa neho chápe vážnosť situácie a verí, že nedopustí zametenie káuz pod koberec. Na mieste orgánov činných v trestnom konaní by Krajniak neopomenul preveriť si za tri mesiace všetky jeho žiadosti o odpovede od štátnych orgánov na základe infozákona.

"Podávam ruku každému politikovi vládnej koalície, ktorý má úprimnú snahu konať vo verejnom záujme a pri objasnení. Tu ide o Slovenskú republiku ako o štát. Viem, že aj vo vládnej koalícii sú politici, ktorí chcú veci objasniť a treba ich podporiť," uviedol. Podľa neho objasnením prípadov, na ktorých Kuciak pracoval, mu nedokážeme vrátiť život, ale dokážeme mu dať úctu a jeho životu zmysel.

KDH vyzýva Fica a Kaliňáka, aby odstúpili

KDH vyzýva premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby okamžite odstúpili zo svojich funkcií. KDH to žiada v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. "V súvislosti s brutálnym zločinom, ktorý sa stal na Slovensku a pri ktorom boli chladnokrvne popravení dvaja mladí ľudia, existuje dostatočné množstvo dôvodov na vyvodenie politickej zodpovednosti, ktoré nás oprávňujú k tejto výzve," uvádza KDH vo svojom stanovisku.

Kresťanskí demokrati dodávajú, že už v tomto štádiu poznania skutočností týkajúcich sa brutálneho činu úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je vyvodenie politickej zodpovednosti u týchto dvoch osôb "absolútne nevyhnutné". Opozícia dnes na tlačových besedách vyzýva k riadnemu vyšetreniu vraždy Jána Kuciaka, ktorý sa podľa včerajších informácií v posledných mesiacoch venoval aj pôsobeniu ľudí blízkych talianskej mafii a ich vzťahom z minulosti s hlavnou štátnou radkyňou premiéra Roberta Fica Máriou Troškovou.

Vražda novinára

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Podľa zatiaľ dostupných informácií má ísť o úkladnú vraždu, Kuciaka zabili jedným výstrelom do hrude, Kušnírovú do hlavy. Obaja sú pravdepodobne mŕtvi od štvrtka, polícia na základe žiadosti matky jednej z obetí dom prehľadala v noci z nedele na pondelok. Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara vraždy pravdepodobne súvisia s prácou novinára.

Premiér Robert Fico prisľúbil milión eur každému, kto poskytne relevantnú informáciu o prípade. Podľa ďalších informácií by vraždy mohli súvisieť s talianskou mafiou operujúcou na východe Slovenska. Na druhý prípad vraždy novinára v EÚ za posledných päť mesiacov reagovali aj v zahraničí, tragédia sa dostala na titulky českých novín, ale informovali o nej aj iné médiá ako Reuters, AP, The Washington Post či New York Times. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.