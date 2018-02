Ak Kuciaka zavraždili pre jeho prácu, rozpútam tu peklo, sľubuje Čižnár

BRATISLAVA - Ak sa potvrdí, že investigatívny novinár Ján Kuciak bol zavraždený pre svoju prácu, generálny prokurátor Jaromír Čižnár rozpúta peklo. Sľúbil to na mimoriadnom brífingu s tým, že ak bola motívom vraždy jeho práca, potom nie je možné, aby sme si hovorili, že sme právny a demokratický štát.

Novinárov zároveň Čižnár vyzval, že ak majú čo i len náznaky, že pre svoju prácu čelia vyhrážkam, majú na generálnej prokuratúre dvere otvorené. "Sme na Slovensku, kde sa toto, kým som tu ja, diať nesmie," uistil. Aktuálne je podľa jeho slov v riešení prípad novinárky, ktorá mala v rodinnom dome odkaz, ktorý "smrdí" zastrašovaním.

Podľa jeho slov došlo touto vraždou k udalosti, akú za 30 rokov praxe nezažil. "Bude vyvinuté maximálne a extrémne úsilie, aby sa čím skôr zadokumentovali dôkazy, ktoré túto vec objasnia. Bolo ustanovených viacero verzií, niektoré sú pravdepodobné viac, iné menej. Ale hovoriť o nich nemôžem," poznamenal s dôvetkom, že k vražde došlo pravdepodobne ešte vo štvrtok (22.2.) večer, a preto bude páchateľov ťažšie vypátrať. Pomôcť by však mohlo zistenie, na akom prípade Kuciak pracoval a o čom plánoval písať. "Tam by mohli byť informácie, kto mohol mať záujem na tom, čo sa stalo," povedal šéf prokurátorov.

Čižnárovi je ľúto, že niektorí politici už majú jasno, čo bolo motívom. "My v tom jasno nemáme. Nie som rád, keď sa to dopredu zneužíva a vykrikujú sa nepotvrdené veci," povedal.

Námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky doplnil, že skutok vraždy môže súvisieť s novinárskou integritou a nezávislosťou. "Bolo by zlé, keby sa to stávalo s určitou pravidelnosťou," myslí si.

Zároveň potvrdil, že prokuratúra preverí postup orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vyhodnotili údajné vyhrážanie sa podnikateľa Mariána Kočnera Jánovi Kuciakovi ako priestupok. Čižnár však odmieta spájať Kočnera s touto vraždou. Označil to za nezmysel. Podľa jeho slov ide o dve rozličné veci, pričom jedna z nich už bola skončená, a teraz bude preverený postup orgánov. Výsledok preverovania by mal byť známy do týždňa.