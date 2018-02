MIMORIADNA SPRÁVA Vražda novinára Aktuality.sk a jeho snúbenice: Šokujúci odkaz z miesta činu

Mladý pár mal zastreliť zatiaľ neznámy páchateľ v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Ako informoval generálny prokurátor Jaromír Čižnár, udiať sa tak malo štvrtok večer. Ak sa potvrdí, že bol zavraždený pre svoju prácu, Čižnár rozpúta peklo. Ak bola motívom vraždy jeho práca, potom podľa neho nie je možné, aby sme si hovorili, že sme právny a demokratický štát.

Políciu privolala matka Kuciakovej priateľky v nedeľu krátko po pol desiatej po tom, čo sa s ňou nevedela skontaktovať. Keď muži zákona spoločne s hasičmi otvorili dvere, čakal ich najhorší pohľad. V kaluži krvi ležali dve bezvládne telá.

Na mieste sú kriminalisti a zaisťujú stopy, polícia sa prípadom zaoberá. Novinár bol zrejme zavraždený ranou do hrude, jeho priateľka strelou do hlavy. Zbraň sa podľa policajného riaditeľa Tibor Gašpara nenašla, viac informácií ale poskytnúť nevie. Mladý pár si nedávno kúpil dom a plánoval svadbu.

Mafiánsky odkaz?

Podľa zdrojov denníka Pravda z polície stopy z miesta činu ukazujú, že sa Martina usilovala skryť, no páchateľ ju chytil a zastrelil. „Páchateľ alebo páchatelia ju chytili a strelili do hlavy. O tom, že vraždy súvisia s prácou Jána Kuciaka má svedčiť to, že okolo tiel boli poukladané nábojnice. V prostredí vrážd na objednávku to býva varovanie, aby sa už nik ďalší v spornej veci neangažoval," napísal denník.

Ján Kuciak s priateľkou Martinou - Foto: Facebook

Premiér Robert Fico sa kvôli prípadu o 12:00 stretol generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, policajným prezidentom Tiborom Gašparom a riaditeľom SIS Antonom Šafárikom. Fico ostro odsúdil zločin a vyjadril úprimnú sustrasť.

„Je to bezprecedentná udalosť. Ak sa dokaže, že išlo o vraždu kvôli práci novinára, ide o útok na demokraciu a slobodu tlače," povedal premiér. Chystá sa vytvoriť špeciálny tím na vyšetrovanie - budú v ňom predstavitelia Generálnej prokuratúry, Úradu špeciálnej prokuratúry, Ministerstva vnútra, Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a Slovenskej informačnej služby.

Video z miesta činu - Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

Odmena milión eur

Fico sľúbil odmenu milión eur, ktorá povedie k objasneniu prípadu úkladnej vraždy. Ako dodáva premiér, občania sa môžu ozvať buď na políciu na telefónnom čísle 158, alebo na telefónnom čísle +421 915 967 793, ak majú relevantné informácie o prípade.

Kaliňák sa pridal k Ficovi a dodal, že boli šokovaní. Už od rána vraj organizujú všetky sily a prostriedky, aby sa zapojili do vyšetrovania mimoriadne brutálneho činu. Nasadené majú byť všetky tímy, aby čo najrýchlejšie dolapili páchateľov.

Vyjadrenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka

Generálny prokurátor Čižnár zároveň dodal, že sa rieši aj prípad ďalšej novinárky. Tá mala mať v rodinnom dome „divný odkaz", ktorý podľa neho „smrdí“ zastrašovaním. Ako sa vyjadril, novinárka je na výsluchu.

Námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky doplnil, že skutok vraždy môže súvisieť s novinárskou integritou a nezávislosťou. „Bolo by zlé, keby sa to stávalo s určitou pravidelnosťou," myslí si.

Zároveň potvrdil, že prokuratúra preverí postup orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vyhodnotili údajné vyhrážanie sa podnikateľa Mariána Kočnera Jánovi Kuciakovi ako priestupok. Čižnár však odmieta spájať Kočnera s touto vraždou. Označil to za nezmysel. Podľa jeho slov ide o dve rozličné veci, pričom jedna z nich už bola skončená, a teraz bude preverený postup orgánov. Výsledok preverovania by mal byť známy do týždňa.

Gašpar po stretnutí s Ficom

Policajný šéf Gašpar tvrdí, že polícia Kočnerové vyhrážky voči Kuciakovi posúdila tak, že nejde o trestný čin. Pôvodne to riešili ako priestupok, nakoniec to však nie je ani tým. Postup polície teraz má preveriť dozorujúca prokuratúra.

Tlačová konferencia KDH

Tlačová konferencia OĽaNO: Doba mečiarizmu je definitívne späť!

13:25 Igor Matovič odkazuje Tiborovi Gašparovi aj Robertovi Kaliňákovi, aby skončili vo svojich funkciách.

Vyhrážali sa mu

Kuciak sa venoval najmä daňovým podvodom a naposledy riešil kauzu podnikateľa Mariána Kočnera. Po tom, čo písal o Kočnerovi, sa mu podnikateľ mal vyhrážať. Kuciak preto podal trestné oznámenie. „Ubehlo 44 dní, odkedy som podal na MK trestné oznámenie za vyhrážanie. A prípad zrejme ešte ani nemá konkrétny policajt,“ napísal na Facebooku v novembri.

Robert Fico dorazil na generálnu prokuratúru. Bez slova prešiel okolo novinárov.

Prvé reakcie na vraždu novinára v jeho dome: Poprava súvisí s jeho prácou

Tlačová konferencia SaS:

12:20 Najbeštiálnejšie zastrašovanie tých, čo bojujú proti organizovanému zločinu, odkazuje Richard Sulík.

12:16 Situáciou sa chce zaoberať na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť.

12:14 Podľa Galka je čas, aby Kaliňák a Gašpar skončili. S Nicholsonovou kritizujú vládnu koalíciu. Galko hovorí o zlyhaní polície v súčinnosti s novinármi.

12:10 K situácii sa vyjadrujú aj Ľubomír Galko a Lucia ĎurIš Nicholsonová z SaS.

Brífing policajného prezidenta Tibora Gašpara:

11:20 Tlačová konferencia sa skončila.

11:13 Gašpar poskytne ďalšie informácie počas dňa.

11:10 „Som nešťastný a zdrvený z toho, že bol zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica. Ruším celý svoj plánovaný program a vraciam sa do Bratislavy. Ministerstvo vnútra SR a bezpečnostné zložky krajiny urobia všetko preto, aby boli páchatelia tohto otrasného činu čo najskôr odhalení," napísal Kaliňák.

11:09 Nežijeme v mafiánskom štáte, myslí si Tibor Gašpar.

11:07 Gašpar si nemyslí, že tu máme profesionálov, ktorí každý týždeň vraždia ľudí. Páchateľ ale vraj nebol amatér.

11:06 „Nemôžem vám popísať, čo všetko sme našli," odkazuje policajný šéf.

11:04 Z ohliadky su podľa Gašpara známe informácie, podľa ktorých ide zrejme o úkladnú vraždu, nie o vraždu v afekte alebo po hádke. Najpravdepodobnejšou verziou je to, že to súvisí s policajnou prácou.

11:00 Na prípade sa intenzívne pracuje, ubezpečuje Gašpar. Momentálne vypočúvajú šéfredaktora portálu Aktuality.sk.

Vydavateľ je šokovaný

Napriek tomu, že celkové pozadie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky ešte nie je úplne objasnené, existuje dôvod domnievať sa, že tento zločin súvisí so súčasnou investigatívou nášho kolegu. Uvádza sa to vo vyjadrení spoločností Ringier Axel Springer Slowakia, Ringier Axel Springer Media, Ringier a Axel Springer SE.

„Sme šokovaní a zhrození správou, že Ján Kuciak a jeho partnerka sa pravdepodobne stali obeťami krutej popravy. Napriek tomu, že celkové pozadie ešte nie je úplne objasnené, existuje dôvod domnievať sa, že tento zločin súvisí so súčasnou investigatívou nášho kolegu. Ján Kuciak pracoval pre Ringier Axel Springer Slovakia tri roky," píše sa vo vyjadrení, ktoré poskytol Peter Porubský z Ringier Axel Springer Slovakia.

10:54 Podľa Gašpara žijeme bezpečnejší život, útok na novinára označil za bezprecedentný. Bol to podľa neho nejaký exces z bezpečnostného prostredia a rád by povedal, že nič podobné nehrozí.

10:52 Zbraň sa doteraz nenašla.

10:50 Gašpar odkazuje aj iným novinárom, nech sa priamo ozvú polícii, ak budú cítiť ohrozenie v podobnom prípade.

10:48 Polícia poskytne viditeľnú ochranu najmä počas večerných hodín u vybraných redaktorov. Potenciálne vraj treba uvažovať, že ohrození môžu byť aj ďalší novinári.

10:46 Polícia bude kontaktovať redakciu a bude sa pýtať, na ktorých kauzách Kuciak pracoval. Rozprával sa aj so šéfredaktorom portálu Aktuality.sk, isté osoby vraj dostanú policajnú ochranu, nebude ju však špecifikovať.

10:45 Gašpar nevie povedať viac o tom, aké kroky podniknú - nechce ich totiž zmariť.

10:43 „Ak zistím, že som v niečom pochybil, odstúpim, nemusíte sa o to obávať," odkazuje Gašpar.

10:42 Gašpar dnes nechce a nemá náladu hovoriť o tom, či urobili všetko, aby sa táto udalosť nestala. Ani jeden novinár vraj za ním zatiaľ neprišiel s tým, že by mu niečo hrozilo.

10:41 Policajný šéf tvrdí, že budú vypočuté všetky osoby, ktoré môžu priniesť informácie o prípade. Niektoré informácie budú pred verejnosťou utajené.

10:40 Polícia podľa Gašpara nasadí všetky možné kapacity na to, aby vec čo najlepšie objasnili. Slovensko podľa jeho slov ešte nečelilo takému utoku na novinára. Čin ostro odsudzuje.

10:39 Posledný kontakt s Martinou bol podľa policajného šéfa vo štvrtok. Čas smrti sa predpokladá na štvrtok až nedeľu.

10:38 Pitva bola nariadená v Nitre, obhliadka miesta činu stále pokračuje. Podľa Gašpara sa rozbehli aj operatívne previerky, ktoré nie je možné bližšie identifikovať.

10:37 Priateľka bola zavraždená pravdepodobne strelou do hlavy, novinár strelou do hrude.

10:36 Po príchode na miesto hliadka našla nehybné telá - osoby usmrtené strelným poranením. Následne volali ako záchranku, ako aj kriminalistov.

10:35 V nedeľu o 22:30 bola vykonaná previerka vo veľkej mači 558 - policiu volala matka poškodenej. Žiadala o preverenie miesta, kde bývali.

10:33 Čin podľa Gašpara pravdepodobne súvisí s jeho investigatívnou pracovnou minulosťou.

10:30 Došlo pravdepodobne k dvojnásobnej úkladnej vražde, tvrdí Gašpar. Vyjadril ľútosť.

Podľa medializovaných informácií generálny prokurátor Jaromír Čižnár vyslal na miesto činu aj trnavského krajského prokurátora. Prípad by mala prevziať Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Na Facebooku sa organizuje pochod za zavraždeného novinára a priateľku, účasť zatiaľ potvrdilo viac ako tisíc ľudí.

Kiska: Ide o otrasný čin

„Chladnokrvná vražda mladých ľudí je otrasným činom, ktorý musí byť potrestaný. Musíme čo najrýchlejšie nájsť tých, čo to urobili, a zaistiť bezpečnosť všetkých novinárov. Využitím všetkých prostriedkov, ktoré na to máme,“ vyjadril sa prezident Andrej Kiska.

Páchateľov treba odhaliť a potrestať, vyzval Fico

Vražda dvoch mladých ľudí je ohavným činom za akýchkoľvek okolností a nesmie mať v našej spoločnosti miesto. Ak by sa ukázalo, že smrť investigatívneho reportéra súvisela s neho novinárskou prácou, išlo by o bezprecedentný útok na slobodu tlače a demokraciu na Slovensku.

Všetky slovenské vlády od roku 1998 rešpektovali úlohu médií v slovenskej spoločnosti a vnímali slobodu tlače ako nezastupiteľnú súčasť demokratického zriadenia. Svedčia o tom aj trvalé popredné miesta Slovenska v rešpektovanom rebríčku slobody tlače na svete, zostavovanom organizáciou Reportéri bez hraníc, kde sme napríklad vlani obsadili 17. priečku. Ani strana Smer počas svojej jednofarebnej vlády, napriek vecným výhradám ku kvalite žurnalistickej práce, neurobila žiadne opatrenia, ktoré by slobodu médií na Slovensku obmedzili.

Vraždu dvoch mladých ľudí, tak ako všetky podobné prípady, je potrebné čo najskôr vyšetriť, odhaliť jej páchateľov a potrestať ich. Vláda Slovenskej republiky bude v rámci svojich právomocí maximálne nápomocná, aby orgány činné v trestnom konaní i ďalšie bezpečnostné zložky mohli v tomto prípade čo najefektívnejšie konať. Odmietame však politické zneužívanie tejto tragédie, ktoré takmer okamžite spustila slovenská opozícia.

Fico aj Kaliňák na výjazdové rokovanie vlády SR v Hnúšti nevycestovali a zúčastnili sa na mimoriadnom stretnutí v súvislosti s vraždou Kuciaka na generálnej prokuratúre.

Beštiálne, píše Mitrík

Hlbokú sústrasť vyjadril aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík. „26. február 2018 sa zapísal do slovenskej histórie tým najsmutnejším odkazom. Priam beštiálnym spôsobom vyhasol život mladého človeka len preto, že poukazoval na nespravodlivosť, hľadal pravdu a nebál sa pomenovávať čierne ovce politického, hospodárskeho života. K. Mitrík v tento čierny deň demokracie vyjadruje úprimnú solidaritu s novinárkami, novinármi a verí, že sloboda slova, ochrana tých, ktorí poukazujú na citlivé spoločenské témy, bude pre štátne inštitúcie jednou z najvyšších priorít," píše sa vo vyjadrení.

Šialené, myslí si Krajcer

Som v šoku, hovorí Babiš

K smrti Kuciaka a jeho partnerky sa vyjadril aj český premiér Andrej Babiš. „Čítam si o vražde 27-ročného slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Som v šoku. Ak sa potvrdí, že to súvisí s jeho prácou, je to šialené. V živote by mi nenapadlo, že sa niečo podobné môže v roku 2018 na Slovensku. Násilie proti novinárom úplne odsudzujem," napísal Babiš na twitteri.

Prekročená hranica, tvrdí Žitný

Bezpečnostný analytik Milan Žitný tvrdí, že bola prekročená hranica. „Doteraz sa nikdy nič podobné nestalo. Bola prekročená hrania, kde bol novinár zavraždený pre svoju prácu. Spáchal sa čin, ktorý v slobodnom demokratickom štáte nemá miesto. Teraz je veľkou výzvou, aby v záujme celej slovenskej spoločnosti kriminalisti prípad podrobne vyšetrili. Na tlačovej konferencii bolo zjavné, že prezident policajného zboru, Tibor Gašpar si vážnosť prípadu uvedomuje," povedal pre Topky.

Zhrozený Ondrejcsák

Aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák je zhrozený. „Strašné. Vražda je vo všeobecnosti tragická, ale keď bol zavraždený novinár kvôli svojej práci, je to útok na slobodu slova a základy demokracie. Chcel by som vyjadriť solidaritu novinárskej obci a úprimnú sústrasť rodine. Chcem veriť, že sa táto tragická vražda čím skôr vyšetrí a páchatelia budú potrestaní. Pre pokoj spoločnosti, spravodlivosť a základné princípy demokracie," napísal na Facebooku.

Čin odsúdil aj vládny Most-Híd

„Predstavitelia strany Most-Híd ostro odsudzujú vraždu investigatívneho reportéra Jána Kuciaka a vyzývajú orgány činné v trestnom konaní, aby sa prípadu, akému sme na Slovensku doteraz nečelili, venovali s maximálnym nasadením. Ak by závery vyšetrovania vraždy potvrdili mediálne úvahy o spojitosti smrti mladého novinára s jeho investigatívnou činnosťou, bol by to útok proti slobode slova a prejavu, ktorú musí odsúdiť celá spoločnosť. Objasnenie prípadu v čo najkratšom čase a potrestanie páchateľov je preto v záujme celej spoločnosti, rovnako je dôležité nezneužívať túto tragickú udalosť na politický boj. Zároveň chceme vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým oboch obetí," píše v oficiálnom stanovisku.

Slovensko nemôže byť krajinou, kde vraždia novinárov, vyhlásila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská „Nemôžeme byť krajinou, kde vraždia novinárov. Každú vraždu považujem za obrovskú tragédiu, ľudskú aj spoločenskú. O okolnostiach vraždy nič neviem. Sama čakám na prvé slová, ktoré k tomu povie policajný prezident, aby sme sa vôbec dozvedeli viac," uviedla.

Mafiánsky štát, odkázal Matovič

Správa šokoval aj Igora Matoviča, ktorý napísal, že žijeme v mafiánskom štáte. „Nebál sa hrýzť do najmocnejších tohto nášho malého skorumpovaného sveta - Kaliňáka, Kočnera, Brhela, Počiatka..." uviedol na svojom Facebooku.

„Ak táto vražda neprebudí a nezomkne všetkých čestných ľudí na Slovensku, nezaslúžime si lepšiu budúcnosť.Janko, obdivoval som Vás a vždy zostanete v mojom srdci," dodal líder OĽaNO.

Vražda na úrovni Remiáša?

Udalosť zaznamenala aj Matovičova kolegyňa Veronika Remišová. Spomenula, že Kuciak písal najmä o podozreniach, ako sú podnikatelia napojení na vysokých predstaviteľov Smeru. „Naposledy a veľmi často písal o Mariánovi Kočnerovi, ale aj o Bašternákovi a o firmách napojených na obrovské IT zákazky štátu," uviedla na sociálnej sieti.

„Vždy keď som s ním prišla do kontaktu, bol to vysoko profesionálny novinár, ktorý sa snažil hľadať pravdu. Ak sa ukáže, že vražda súvisí s jeho prácou, je to vražda na úrovni Roberta Remiáša a minister vnútra musí odísť z politiky," napísala.

Nicholsonová útočila na Kaliňáka aj Fica

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vo svojom statuse zaútočila na ministra vnútra Roberta Kaliňáka aj premiéra Roberta Fica.

„Nepoznáme motív, ale aj tak sa chcem spýtať: Čo urobila polícia s trestným oznámením novinára Kuciaka, ktoré podal hneď po tom, ako sa mu ten fúzatý skrblik Kočner vyhrážal? Čo ste urobili, minister Kaliňák, vy a vaše komando, aby sa ten novinár cítil v bezpečí a mohol sa venovať svojej práci investigatívneho novinára? Nič? Kočner je váš človek, tak ako aj Laci B. Že vraj predajné slovenské prostitútky.... tak ste to povedali, premiér Fico... nie?" napísala na Facebooku.