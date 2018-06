O post primátora Prešova zabojuje aj Miroslav Benko, podporuje ho aj Smer

PREŠOV – O post primátora mesta Prešov sa bude uchádzať i mestský a krajský poslanec Miroslav Benko (Smer-SD). Do volieb ide s podporou strany Smer-SD, ako však povedal, rokuje s ďalšími koaličnými stranami. Svoju kandidatúru oznámil v pondelok, v súčasnosti zatvorenom parku pri Čiernom moste.

"Verím, že urobím maximum, ak dostanem dôveru od občanov, od všetkých Prešovčanov. Skúsenosti mám, som tretie volebné obdobie v mestskom zastupiteľstve a tri volebné obdobia v Prešovskom samosprávnom kraji, takže viem, kde Prešovčanov 'tlačí topánka'. Prvá priorita, začínam tu, to znamená zelené oddychové plochy, zelené parky, aby mali ľudia kde relaxovať a oddychovať. Problém je s parkovaním, musím vyriešiť statickú dopravu, o ktorej dlhé roky rozprávame, potom povestné zápchy, doprava, no a samozrejme triedenie odpadu," uviedol na margo svojich plánov Benko.

Ako povedal, chce tiež sprístupniť park pri Čiernom moste, v ktorom ohlásil svoj zámer kandidovať. "Tento park je istý vestibul, keď vchádzame do nášho mesta. Pamätám si ho už z detstva, vlastne potrebuje ho Prešov, potrebujú ho obyvatelia, aby mali kde oddychovať a relaxovať. Som človek, ktorý sa rád dohodne, rád spolupracuje, tak aj tá myšlienka bola, aby som sa stretol s majiteľmi, dohodol sa s nimi a aby ten park už bol konečne otvorený. Vieme veľmi dobre, že nie je zavretý rok, ale už roky, by som povedal, možno aj 20," doplnil kandidát na primátora.

Náklady na predvolebnú kampaň Benko odhaduje na maximálne 40.000 eur. „Samozrejme, transparentný účet budem mať. Kampaň bude financovaná z finančných prostriedkov, aj z mojich, aj od priateľov, ale bude transparentný účet k dispozícii. Nepôjdem do kampane nejako mohutne, ale peniaze, ktoré do toho investujem, sa budem snažiť investovať do takých vecí, aby boli prospešné," skonštatoval Benko. V Prešove doteraz oficiálne ohlásili kandidatúru na post primátora súčasná primátorka Andrea Turčanová (KDH) a mestský poslanec Richard Drutarovský (nezávislý).