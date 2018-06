Kandidáta na primátora Košíc Polačeka podporili aj Sme rodina a NOVA

"Som rád, že ma podporili všetky parlamentné strany a hnutia z demokratickej opozície. Naďalej sa k nim pridávajú ďalšie osobnosti, nezaradení poslanci NR SR i občianski aktivisti, ktorých v našom meste zastupujú Henrich Burdiga, Ladislav Lörinc, Karol Labaš alebo Ladislav Rovinský. Vytvára sa tak silné zoskupenie ľudí, ktorí chcú spolu so mnou zabojovať o Fungujúce Košice, čo si veľmi cením," uviedol Polaček. V súčasnosti nezávislý mestský a krajský poslanec ďalej konštatoval, že spoločný prienik všetkých strán pritom predstavujú transparentnosť, boj proti korupcii a rodinkárstvu, a ďalšie témy, ktoré sa v budúcnosti chystá prezentovať.

Podľa predsedu hnutia NOVA a poslanca NR SR Gábora Grendela (OĽaNO) už minuloročné voľby do orgánov samosprávnych krajov ukázali, že v krajine existuje veľká túžba po zmene. "Košice sú jedným z najlepších príkladov. Som presvedčený, že tento trend potvrdia aj voľby primátorov a starostov. Slovensko potrebuje novú generáciu politikov v samospráve, o ktorú sa budúca vláda bude môcť oprieť," povedal.

Za Sme rodina vyjadril podporu kandidátovi podpredseda hnutia pre regióny Jozef Vašuta. "Sme radi, že sme sa dohodli s pánom Polačekom a rozšírili sme jeho základný predvolebný program Fungujúce Košice o náš program s názvom Vidiek živí mesto," uviedol. Podporovatelia Polačeka z pondelkovej tlačovej konferencie vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že v jednokolových voľbách komunálnych voľbách nie je priestor na experimenty. Zvýraznili pritom vytvorenie širokej koalície naprieč občianskym a politickým spektrom.

"Naša spoločná platforma chce priniesť do metropoly východu svieži politický vietor a najneskôr do konca mesiaca predstaviť aj spoločnú kandidátku na poslancov do mestského zastupiteľstva. My všetci chceme vrátiť mesto Košice späť občanom. Tí si zaslúžia kvalitnejšie fungovanie samosprávy vo všetkých oblastiach, než ho zažívali posledných takmer osem rokov," prečítala z vyhlásenia zástupkyňa KDH Lucia Gurbáľová. Kandidatúru na primátora Košíc dosiaľ okrem Polačeka ohlásili aj predseda mimoparlamentnej strany Šanca Viliam Novotný a nezávislý mestský poslanec Miroslav Špak.