KDH sa snažilo o spoločný postup v bratislavských voľbách: Opozícia išla po svojom

BRATISLAVA - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) deklaruje, že do poslednej chvíle malo snahu vytvoriť s ostatnými opozičnými stranami dohodu o spoločnom postupe v komunálnych voľbách v Bratislave. SaS, OĽaNO a Sme rodina sa rozhodli vo voľbách podporiť starostu bratislavských Vajnôr Jána Mrvu, KDH, naopak, Caroline Líškovú.

"SaS a OĽaNO, žiaľ, uprednostnilo pred nami dohodu so Sme rodina. Uprednostniť dohodu so Sme rodina, ktoré na celom Slovensku v nedávnych regionálnych voľbách nezískalo ani jedného jediného poslanca, pred dohodou s KDH, sa v zásade nedá racionálne zdôvodniť, ale očakávame, že niekto sa na to podujme," uviedli kresťanskí demokrati. Politické a stranícke záujmy podľa nich zvíťazili nad tým, čo Slovensko a Bratislava potrebujú. "Kandidatúra Caroline nás odhalí. Ukáže, akí skutočne sme. Kto sme. Odhalí možno i tvrdosť a dvojtvárnosť časti takzvanej bratislavskej kaviarne. Tvrdosť a nemilosrdnosť niektorých politických strán sa, žiaľ, už odhalila," skonštatovalo KDH. Svoju kandidátku Caroline Líškovú predstaví v pondelok (4.6.).

OĽaNO, SaS a Sme rodina v piatok ohlásili, že podporia v boji o post primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách starostu bratislavských Vajnôr a mestského poslanca Jána Mrvu. Líder OĽaNO Igor Matovič povedal, že hľadali poctivého a dobrého kandidáta, ktorý má skúsenosti s komunálnou politikou a dokáže byť dobrou voľbou pre moderné kozmopolitné mesto - Bratislavu. "Hľadali sme kandidáta, s ktorým nie sú spojené žiadne kauzy. Zároveň, ktorý je úplne slobodný od finančných skupín. Vybrali sme preto Jána Mrvu," skonštatoval Matovič.

Ako tvrdí, snažili sa nájsť kandidáta, za ktorého sa dokáže postaviť čo najviac demokratických opozičných strán. Komunálna politika je podľa neho súťaž ideí a v tomto prípade im viacej záležalo na skúsenosti. Predseda SaS Richard Sulík povedal, že sa zamýšľali nad všetkými menami, ktoré sú na "stole". "Výsledok je dohoda troch najsilnejších parlamentných opozičných strán na Jánovi Mrvovi," povedal.

Líder Sme rodina Boris Kollár uviedol, že nie sú v prípade komunálnych volieb signatármi dohody a rozhodujú sa slobodne. Podporiť môžu kandidáta, ktorý môže byť stranícky i nestranícky a môže byť z opozičného i koaličného spektra. "Sme schopní podporiť človeka, ktorý je slušný, transparentný, nekradne, nie sú za ním žiadne finančné skupiny. Preto sme sa rozhodli podporiť aj pána Mrvu," povedal Kollár.