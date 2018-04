Nesrovnal sa kandidatúrou na primátora Bratislavy nezaoberá: Oznámim to v správny čas

BRATISLAVA - Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa ešte stále nezaoberá svojou kandidatúrou v tohtoročných komunálnych voľbách. Povedal to s tým, že sa k tomu vyjadrí, až keď na to príde vhodný čas. Naďalej je tak otázne, či bude obhajovať svoje víťazstvo z roku 2014.

"Nezaoberám sa tým, vidíte, koľko máme pred sebou práce. Venovať sa tomu budem, keď príde na to vhodná doba," dodal Nesrovnal. Medzi možnými kandidátmi na primátora hlavného mesta sa spomína aj starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý, ten to však odmietol. "Neuvažoval som a ani neuvažujem nad tým," povedal. Potvrdil však, že chce vo voľbách obhájiť post starostu. V Novom Meste je podľa jeho slov totiž množstvo projektov, ktoré by rád dokončil alebo začal pracovať na nových.

Prvým oficiálnym kandidátom na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách je architekt, mestský aktivista a hudobník Matúš Vallo. Primátorský post zvažuje bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. Rovnako aj starostovia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa zo Záhorskej Bystrice a Ján Mrva z Vajnôr. O tom, akým spôsobom sa zapojiť do komunálnych volieb, uvažuje tiež bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Medzi možnými kandidátmi sa spomína aj poslanec Národnej rady SR a bratislavský mestský poslanec Ján Budaj.