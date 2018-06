V 90. rokoch valcovala hitparády a dnes... Vyzerá pa-rád-ne!

Paula Abdul, Zdroj: SITA

KALIFORNIA - Do hudobného priemyslu vstúpila Paula Abdul účinkovaním vo videoklipoch iných spevákov. Na prelome 80. a 90. rokov však odštartovala vlastnú kariéru a bola dosť úspešná. Neskôr sa však stiahla do úzadia. Až kým nezačala byť súčasťou poroty súťaže American Idol. Aj v 56 rokoch je to stále kočka!