Tenisová rekordérka: Tento muž ju stalkoval... Nakoniec sa za neho vydala!

LAS VEGAS - V mnohých ohľadoch patrí Steffi Graf k rekordérkam na tenisových dvorcoch. V niektorých smeroch vynikala bez ohľadu na to, či sa hovorilo o ženách alebo mužoch. Niet teda divu, že si našla obdivovateľa aj medzi kolegami. Ako Andre Agassi kedysi priznal, doslova blondínku stalkoval. A ona mu rázne dávala najavo, že nemá záujem. No dnes sú z nich už takmer 18 rokov manželia.

Stefi Graf sa narodila 14. júna 1969. Tenisovú kariéru začala v októbri 1982. Bývalá tenisová jednotka za svoju kariéru získala 22 grandslamových titulov, čo ju v celkovom rebríčku radí za Margaret Court (24 titulov) and Serenu Williams (23 titulov).

Zdroj: TASR

V roku 1988 sa stala prvou a jedinou tenistkou medzi mužmi aj ženami, ktorá dosiahla takzvaný Golden Slam - vyhrala všetky štyri Grand Slamy a tiež zlato na olympiáde v rovnakom kalendárnom roku. Navyše je jedinou hráčkou, ktorá každý grandslamový turnaj vyhrala minimálne štyrikrát.

Nemecká hráčka celkovo vyhrala 107 titulov a radí sa tak na tretie miesto po Martine Navrátilovej (167 titulov) a Chrisovi Evertovi (157 titulov). Steffi a Margaret Court sú jedinými hráčkami – medzi mužmi aj ženami – ktoré päťkrát vyhrali tri grandslamové turnaje v kalendárnom roku (1988, 1989, 1993, 1995 a 1996). Kariéru ukončila v auguste 1999.

Zdroj: Facebook AA

V tom čase sa aj rozišla s pretekárom Michaelom Bartelsom. Niektorí z ich rozchodu vinia Andreho Agassiho. Ten sa mnoho rokov snažil, aby si ho Steffi všimla. Hoci bol obletovaný ženami, priťahovala ho práve tá, ktorá sa mu do náručia nevrhala a pôsobila, že má na rozdiel od neho svoj život pod kontrolou.

„Bol som niečo ako jej stalker,” priznal po rokoch. Podľa casopislamour.cz jeho priatelia potom zverejnili historku, ako sa raz na Fisher Island ubytoval oproti jej apartmánu a stále ju vyhliadal. Poslal jej aj kvety a pozoroval ju, ako ich vkladá do vázy. Dúfal, že mu kolegyňa zavolá a aj sa tak stalo. Ale mu iba oznámila, že má so sebou priateľa a Andre by sa k nej teda nemal približovať. „Vtedy u mňa hral úlohu testosterón. Pripadala mi krásna a ja som ju strašne chcel...” prezradil.

Zdroj: Facebook AA

Po neúspešných pokusoch o zblíženie sa Agassi v roku 1997 oženil s herečkou Brooke Shields, no nebola to tá pravá. A tak ju nechal a v roku 1999 sa začal opäť intenzívne snažiť o Steffi. Ako so smiechom spomína jeho tréner, na jednom turnaji ju doslova prenasledovali – keď trénovala vonku, boli vonku, keď trénovala dnu, boli dnu aj oni. Neustále ich mala za chrbtom. A vyplatilo sa. Steffi a Andre sa vzali v roku 2001 a dnes majú spolu dve deti.