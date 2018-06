Najstaršia slovenská herečka: Stále je sexi a... Takto vyzerala ako šťavnatá 18-ka!

BRATISLAVA - Mária Kráľovičová nám všetkým môže byť úžasným vzorom. Dnes sa dožíva 91 rokov, no stále srší energiou a tento vek by jej hádal málokto. Udržiava sa však nielen v psychickej kondícii, ale aj tej fyzickej. Stále jej záleží na tom, ako vyzerá a nemá problém obliecť si do spoločnosti aj jemne sexi kúsky.

Herečka minulý rok oslávila 70 rokov strávených na doskách Slovenského národného divadla. No začínala ako 18-ročná v Komornom divadle v Martine. Celkovo teda už na doskách, ktoré znamenajú svet, strávila 73 rokov. Od 50. rokov sa objavovala aj vo filmoch.

K hereckej profesii patrí aj to, že sa umelci snažia udržiavať si mladistvý výzor a byť vo forme. O Maríne to platí snáď viac ako o hocikom inom. Stále chodí do spoločnosti a energiu by jej mohli závidieť nielen o polovicu mladší, ale aj tí oveľa oveľa neskôr narodení.

Herecká legenda si však udržiava nielen mladistvý vzhľad, ale aj šatník a je ozdobou mnohých spoločenských akcií. Pred rokom jej k okrúhlemu jubileu blahoželali aj na Úrade vlády a práve tam Kráľovičová prekvapila fantastickým výzorom a sexi šatami. Marína pochádza z dedinky Čáry a naozaj sa zdá, akoby si pomáhala nejakými čarami... Všetko najlepšie!