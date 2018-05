Filmový Gandalf a Magneto: Sobášil gayov, bojuje s rakovinou a plánuje vlastný pohreb

Ian McKellen sa v roku 1988 priznal k homosexuálnej orientácii. Keď v roku 2013 sobášil svojho kolegu Patricka Stewarta alias profesora Xaviera s jeho vyvolenou, vysvitlo, že to nerobil prvý raz. „Už som to raz urobil pre dvoch mužov, ktorí sa stali registrovanými partnermi. Išiel som si vtedy vyplakať oči," uviedol herec. On sám nielen patrí ku komunite gayov, ale je jedným zo zakladateľov istej organizácie za práva homosexuálov, lesieb a bisexuálov.

Patrick Stewart a Ian McKellen

Dnes umelec oslavuje 79 rokov a ako v týchto dňoch priznal, na smrť myslí každý deň. Zrejme za to môže aj rakovina, ktorú mu objavili približne pred 13 rokmi. „Keď to máte, sledujú vás a dávajú pozor, aby sa to nešírilo. Ak je tá rakovina iba v prostate, nie je to veľmi vážne. Mnoho mužov na to umiera, no je to úplne liečiteľné, takže u mňa sa to nazýva trpezlivé sledovanie,” povedal v roku 2012.

Dokonca už má naplánovaný aj pohreb a praje si rozlúčku v divadle. Herec nechce, aby do obradu bolo zakomponované akékoľvek náboženstvo. Chce, aby prišiel ktokoľvek, kto chce - doslova uviedol: Vstup voľný. A želá si na ceremónii veľa krásnych ľudí. „A keď som dokončil tieto úvahy, pomyslel som si: Oh, tak rád by som išiel na ten pohreb,” povedal pre Sunday Times. „Dúfam, že pred odchodom stihnem skúšku šiat,” dodal s vtipom sebe vlastným.