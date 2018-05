Z filmovej krásky plastiková príšera: Preboha, toto nemala robiť!

LOS ANGELES - Chcela zastaviť čas! Vdova po legendárnom Elvisovi dnes oslavuje 73 rokov. Svoju krásu sa rozhodla zakonzervovať a podstúpila viacero zákrokov. Bohužiaľ, celkovo jej to veľmi nepomohlo...

Priscilla Presely sa zviditeľnila koncom 60. rokov ako manželka legendárneho Elvisa Presleyho, ktorému porodila dcéru Lisu Mariu. Neskôr sa preslávila ako herečka.

Pamätníci si môžu zaspomínať na takmer nekonečný seriál Dallas, kde stvárňovala Jennu Wadeovú. Neskôr sa objavila v trilógii Bláznivé strely.

Priscilla na mnohých záberoch z minulosti pôsobí dosť prísne, ale nedá sa jej uprieť pôvab. Najmä so svetlejšími vlasmi vyzerala veľmi nežne. Je nepochybné, že mala množstvo obdivovateľov a zrejme aj preto sa jej akosi ťažšie vyrovnávalo so starnutím.

Herečka sa preto rozhodla pre „večnú mladosť”, no zákroky jej ju nezaručili. Jej tvár je teraz takmer nehybná a črty sú trochu zdeformované. Jej zábery často až ľakajú. Bohužiaľ to dospelo do takého štádia, že ju mnohí označujú za voskovú figurínu či Frankensteina.