Suverénna Studenková si prešla peklom: Chúďa! Až vám bude Zdeny ľuto...

Zdena Studenková sa narodila 19. mája 1954 v Bratislave. Na obdobie svojho detstva a dospievania nespomína v najlepšom. Keď mala 9 rokov, jej otec skončil za mrežami. „Jedného dňa neprišiel z práce domov. Mama to vtedy so mnou neriešila. Sama nevedela, kde je. Až po nejakom čase sa dozvedela, že je vo vyšetrovačke. Dostal 8 rokov a bol zavretý ako politický väzeň,” prezradila v dokumente s názvom 13. komnata Studenková.

Ako malému dievčatku jej otec nepochybne chýbal. Hrozná však bola aj šikana, s ktorou sa musela v škole vyrovnať. „Riaditeľka dávala deťom inštrukcie, že by sa so mnou nemali baviť, leo som dcéra fašistu a podobné kraviny,” dodala Zdena. V inom rozhovore prezradila, že mala v kádrovom posudku odporučenie do pásovej výroby. Triedna učiteľka však jej mame povedala, že Zdenka by mala ísť na umeleckú školu. A tak napokon vyštudovala odbor fotografia na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave a neskôr aj herectvo na VŠMU.

Niet pochýb, že Studenková bola vždy pekným dievčaťom. Ona si to však o sebe vôbec nemyslela. „Každý chlapčenský pohľad ma znervózňoval. Za jedno dopoludnie som aj triktrát menila garderóbu. Ale čo ak sa im nepáči moja tvár? Prisahám, keby sme mal viac peňazí, dám si spraviť plastiku,” zverila sa v knihe Olda Hlaváčka úspešná herečka.

Zdena Studenková ako 20-ročná herečka.

Zdena Studenková sa ako mladé dievča vydala za svojho spolužiaka zo strednej školy - fotografa Ivana Kostroňa. Zhruba po roku sa však rozviedli. Kým on túžil po dieťati, blondínka mala iný názor. Herečkiným druhým manželom bol režisér Stanislav Párnický. Dokopy sa dali v čase, keď bol ešte ženatým otcom dvoch detí. Zdena sa však bráni tomu, že by bola príčinou jeho rozvodu. Spoločne majú dcéru Simonu.

Po 14 rokoch manželstva sa však Studenková rozhodla svojho muža opustiť. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom strašne rýchlo starnem a... Odišla som do iného vzťahu,” spomínala s odstupom času herečka, ktorá sa zahľadela do o 17 rokov mladšieho dirigenta Braňa Kostku. „Keď mala moja dcéra 13 rokov, tak som jej jasne povedala - milujem ťa, si moja najväčšia láska, krv mojej krvi, ale ja si život od nikoho, ani od teba, zničiť nenechám.... Niesla to ťažko, ale nakoniec sa s tým zmierila,” prezradila v rozhovore pre český časopis Reflex Studenková. Tú od vzťahu s výrazne mladším mužom mnohým odhovárali a nemali pre to pochopenia. „Cítila som, že ho milujem a že bez neho nedokážem žiť. A tak som všetko hodila za hlavu a bolo mi to úplne jedno,” dodala herečka, ktorá s Kostkom dodnes tvorí šťastný pár.