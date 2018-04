Novinári odhalili pravú matku oscarového herca: Doma mu to tajili 40 rokov!

Jack Nicholson v podstate polovicu svojho života netušil, že je synom tanečnice June. Tá sa vydala za kolegu Donalda, ktorý však už bol ženatý, a tak manželstvo neplatilo. Autor biografie Jackov život si navyše myslí, že jeho biologickým otcom bol skôr Junin manažér Eddie. Ďalšie zdroje tvrdia, že si mladá showgirl nebola istá, kto je otcom.

1989 - Batman

Keďže June mala len 18 a v konečnom dôsledku nebola vydatá, Jacka sa ujali jej rodičia a vydávali ho za svojho syna. V roku 1974 redaktori Time magazínu zistili, že sestra June je vlastne Nicholsonovou matkou a ďalšia sestra Lorraine jeho tetou.

O svojom objave informovali aj herca. „Bola to naozaj dramatická udalosť, ale neoznačoval by som ju za traumatickú,” komentoval to Jack. V tom čase už jeho matka June ani skutočná stará mama nežili. V roku 2004 sa na školskú stretávku po 50 rokoch dostavil v sprievode tety Lorraine.

Jack Nicholson sa narodil 22. apríla 1937. Do Hollywoodu prvý raz prišiel ako 17-ročný, kedy dostal pracovnú ponuku ako animátor od dua Hanna – Barbera. On ju však odmietol s tým, že túži byť hercom.

1980 - Osvietenie

Jeho sen sa mu splnil a dokázal zahrať naozaj všetko – účinkoval v starických komédiách aj romantických filmoch, stvárňoval temné charaktery, psychopatov aj rebelov. K jeho najznámejším filmom patria Prelet nad kukučím hniezdom, Osvietenie, Poštár zvoní vždy dvakrát, Čarodejnice z Eastwicku, Batman, Tak dobre, ako sa len dá či Lepšie neskoro ako nikdy.

Nicholson je hercom, ktorý za svoj život získal najviac nominácií na Oscara v mužskej kategórii. Z dvanástich premenil na víťazstvo tri – ako najlepší herec za Prelet nad kukučím hniezdom a Tak dobre, ako sa len dá, plus ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe za Cenu za nežnosť. Posledné filmy, v ktorých Jack hral, sa objavili v roku 2010, vyzerá to však tak, že prestávka už skončila. Na tento rok je ohlásený film Toni Erdmann s jeho účasťou.