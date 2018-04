Trápenie legendárneho herca: Vzdal to... Zastrelil sa pred raňajkami!

Legendárny herec Vlastimil Brodský vždy pôsobil akosi smutne. No niet sa čomu diviť, celý život totiž trpel depresiami. „Najhoršie je, že každý to chápe u Miloša Kopeckého a mne to nikto neverí,” posťažoval sa raz. Často hovoril o samovražde, no vždy dodal, že na to, aby to urobil, sa má príliš rád.

Nakoniec si však bohužiaľ, na život siahol, a to v dosť pokročilom veku ako 81-ročný. Ako sa kedysi vyjadrila jeho kamarátka a herecká kolegyňa Stella Zázvorková, podpísala sa na ňom návšteva nemocnice, kde spolu navštívili Miroslava Horníčka po mozgovej príhode. Pohľad na slávneho komika, ktorý bol už len akousi bezduchou schránkou, Brodského zlomil.

Celé roky sa bál nielen života, ale hlavne pomalého umierania. To, že sa s ním niečo deje, predznamenal aj fakt, že o dva týždne Stelle neprišiel zagratulovať k narodeninám. O pár dní sa jej ospravedlnil v zvláštne ladenom liste, ktorého význam ale pochopila až neskôr. Tri týždne po návšteve nemocnice, 20. apríla 2002, sa totiž legendárny herec zastrelil.

Večer predtým sedel s priateľmi a svojím osobným šoférom v reštaurácii. Ráno sa šofér a kamarát v jednej osobe vybral na nákup. Spoločné raňajky sa však už nikdy neuskutočnili. Keď sa totiž vracal do chalupy, začul výstrel...

Vlastimil Brodský sa pôvodne venoval tancu, vedel napríklad aj stepovať. V tejto oblasti sa chcel zlepšiť navštevovaním súkromnej školy Emila Františka Buriana, ktorý si ale všimol jeho talent a odporučil mu herectvo. Brodský je známy napríklad z filmov Rozmarné léto, Světáci, Noc na Karlštejne či Babí léto. Účinkoval aj v televíznom seriáli o Arabele.