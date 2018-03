Kronerovej skvelý darček: Otec by bol hrdý

Jozef Kroner

BRATISLAVA/PRAHA - Už je to 20 rokov, čo tento svet krátko pred 74. narodeninami opustil herec Jozef Kroner. Dnes si pripomíname jeho nedožitých 94 rokov. A ten najkrajší darček by mu dala jeho dcéra Zuzana, ktorá pred pár dňami získala prestížne ocenenie. Otec by bol na ňu právom hrdý.