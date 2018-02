Najslávnejší Spock: Žil dlho a mal úspech

LOS ANGELES - Kto nepozná vetu "Live long and prosper", nie je pravým fanúšikom Star Treku. Tento pozdrav patrí postave Spocka, ktorého v pôvodnom seriáli a prvých filmoch stvárnil herec Leonard Nimoy.

Leonar Nimoy bol herec, režisér, básnik aj fotograf. Pre mnohých je však hlavne predstaviteľom Spocka – napoly človeka a napoly Vulkánca, ktorý mal svoj špeciálny pozdrav. Gesto pravej ruky dopĺňalo želanie dlhého života a prosperity.

Samotný Nimoy sa dožil pomerne vysokého veku. Zomrel presne pred tromi rokmi, 26. februára 2015 vo veku 85 rokov. Príčinou jeho úmrtia bola chronická obštrukčná choroba pľúc, o ktorej verejne prehovoril rok predtým. „​Pred tridsiatimi rokmi som prestal fajčiť, no nebolo to včas. Mám chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Starký odkazuje, prestaňte s tým hneď teraz!” odkázal vtedy svojim priaznivcom prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

Počas života napísal Leonard Nimoy dve autobiografie I Am Not Spock (1975) a I Am Spock (1995).