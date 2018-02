Nezabudnuteľný "zlatý muž": Toto so slovenskými hokejistami nikto nedokázal

BRATISLAVA - Nech Bože dá, veď my na to máme... Vďaka tomuto mužovi boli slová slovenskej hokejovej hymny naozaj pravdivé. Mužstvo doviedol najprv k striebornej medaile a neskôr k vytúženému zlatu. Vďaka tomu sa stal najúspešnejším trénerom našej reprezentácie.

Účinkovanie Jána Filca na pozícii trénera reprezentačného “áčka” sa začalo 15. júna 1999. Už na MS v roku 2000 v Petrohrade vybojoval s reprezentáciou striebro, čo bola prvá medaila z MS v histórii samostatnosti Slovenska. O dva roky neskôr na MS v Göteborgu vybojoval národný tím pod jeho vedením historický titul majstra sveta.

A recept na úspech? „Miro Šatan ten spôsob nazval ,Nechaj koňa bežať´. Ja som sa snažil využiť čo najviac poznatkov a skúseností hráčov, ktorí postupne do tímu pred šampionátom prichádzali. Vedel som, že každý z nich hokej hrať vie, vedia, ako plniť svoju úlohu v nejakom hernom systéme a podobne. Dôležité bolo len spojiť do jedného celku ponímanie hokeja hráčov zo zámoria s tým, ktoré mali hráči pôsobiaci v Európe. To bolo rozhodujúce. Následne si už hráči vedeli rozdeliť úlohy, komunikovať a fungovať. Naše vstupy do toho už boli potom iba akýmisi úpravami a snahou využiť potenciál mužstva čo najviac,“ ozrejmil pre TASR Filc.

Po úspešnom švédskom šampionáte ukončil prvýkrát trénerskú činnosť a na dve funkčné obdobia sa stal členom výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). K reprezentačnému “áčku” sa na základe predchádzajúcej zmluvy vrátil v roku 2004, kedy viedol reprezentáciu na Svetovom pohári v Kanade.

Filcove skúsenosti využila aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), ktorej členom bol v roku 2003. V decembri 2004 zakladal Slovenskú úniu športu a istý čas bol jej predsedom.

Kormidlo slovenského reprezentačného A-tímu opäť prevzal v roku 2008. Na MS 2009 vo švajčiarskom Klotene síce jeho zverenci “dieru do sveta” neurobili, ale vo februári 2010 sa na olympijskom turnaji prebojovali až do semifinále a cenný kov im ušiel o vlások.

Po úspešnej olympiáde prišlo nečakané rozhodnutie a Filc národný tím druhýkrát opustil. Pripravil sa tak o možnosť viesť mužstvo pred domácim publikom na svetovom šampionáte v Bratislave a Košiciach.

Ján Filc sa narodil 19. februára 1953 v Bratislave. V roku 1976 ukončil štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) v Bratislave odbor telesná výchova – angličtina. Po doplnkovom trénerskom štúdiu získal v roku 1981 aj diplom trénera ľadového hokeja.

Nositeľ Radu Ľudovíta Štúra II. triedy či Kríža prezidenta SR I. triedy Ján Filc je ženatý a s manželkou Janou má dcéru Evu, bývalú reprezentantku v modernej gymnastike a syna Róberta, bývalého hokejového brankára.