Toto je najlepšia legenda všetkých čias: Jeho výplata však tomu nenasvedčovala

Michael Jordan

NEW YORK - Kto žil v 80. a 90. rokoch, zrejme nikdy nezabudne meno Michael Jordan. Práve on je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa basketbal tak spopularizoval. Dodnes je považovaný za najlepšieho hráča všetkých čias. Ale žeby aj najlepšie zarábal, to sa povedať nedá...