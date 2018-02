Povesť miláčika žien poznačená škandálmi: To je ale poriadna špina!

John Travolta sa narodil 18. februara 1954 ako najmladšie zo šiestich detí. Jeho otec bol hráčm futbalu, mama učiteľkou herectva. Práve herectvo bolo to, o čom odjakživa sníval, a tak 16-ročný nechal školu, aby sa mu mohol naplno venovať.

John Travolta ako dieťa.

John najskôr účinkoval v reklamách a divadle. Pred filmovými kamerami prvýkrát stál v roku 1975. O tri roky neskôr získal úlohu Dannyho Zucca v Pomáde a razom sa z neho stala hviezda a idol mnohých žien.

John Travolta si v Pomáde zahral s krásnou Oliviou Newton-John.

Účinkovanie vo filme Pulp Fiction (1995) prinieslo Travoltovi nomináciu na Oscara.

Ďalším zlomovým obdobím v živote Travoltu bol rok 1991, keď sa oženil s Kelly Preston. Tá mu porodila dvoch synov a dcéru. Najstarší Jett trpel autizmom. Keď prominentná rodina v roku 2009 trávila Vianoce na Bahamách, Jett dostal epileptický záchvat, počas ktorého si buchol hlavu o vaňu a po prevoze do nemocnice zomrel. „Bola to tá najhoršia vec, aká sa mi kedy stala. Nevedel som, či to zvládnem. Život ma už nezaujímal a trvalo dosť dlho, aby som sa cítil lepšie,” uviedol v rozhovore pre BBC News s odstupom času.

John Travolta s manželkou Kelly Preston.

Travolta priznáva, že veľkou oporou mu bola scientologická cirkev. „Budem im navždy vďačný, že mi pomáhali celé dva roky, od pondelka do nedele. Pomocou rôznych techník mi pomáhali prekonať smútok a tú obrovskú stratu,² uviedol.

Smrť syna však nebola jedinou skúškou vzťahu Travoltu a Preston. V roku 2012 sa v médiách objavili informácie o tom, že istý masér obvinil slávneho herca zo sexuálneho obťažovania. A netrvalo dlho a ozvali sa ďalší traja. Tieto šokujúce informácie mnohých utvrdil v tom, čo sa v Hollywoode už roky šuškalo - že sa Travoltovi páčia muži.

Na dobrej povesti mu nepridali ani fotografie, ktoré sa dostali na verejnosť. John na nich zmaľovaný a prezlečený za ženu, pričom nejde o zábery z narúcania, ale o fotky z travesty klubu, kde sa v roku 1996 takto zabával.

Na Johna Travoltu sa v rokoch 2012 a 2013 valila poriadna špina.

A hoci sa v médiách skloňovalo slovo rozvod, napokon k nemu nedošlo. John a Kelly sa naďalej ukazujú v spoločnosti bok po boku a tvária sa ako hrdličky.