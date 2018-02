Zuzana Vačková v erotickom filme? TOTO by na ňu nikto nepovedal!

BRATISLAVA - No ale toto?! Hoci by jej vek nikto ani len netipol, Zuzana Vačková v tento deň oslavuje už svoje 49-te narodeniny. Sympatická blondínka má za sebou bohatú kariéru a úspechy vo svojej brandži žne dodnes. Skúsenú herečku sme nedávno stretli na premietaní známeho erotického filmu a nedalo nám neopýtať sa, či by sa na podobné scény nechala zlanáriť aj ona. Jej odpoveď vás zaručene dostane!

Celosvetový fenomén s názvom „50 odtieňov“ je prešpikovaný šteklivými scénami. Dominuje tam pikantná romantika, plieskanie bičom, sado-maso praktiky či iné eroticky ladené momenty. Stvárniť ich preto nebolo nič jednoduché a obaja protagonisti sa museli viackrát popasovať aj s takými úlohami, ktoré doslova búrali všetky predsudky.

Pred pár dňami sa v našom hlavnom meste konala slávnostná premiéra jeho poslednej, tretej časti, ktorú si okrem iných známych tvárí prišla vychutnať aj sympatická plavovláska Zuzana Vačková. Zaujímalo nás preto, či by sa ona ako skúsená herečka nechala zlanáriť na podobný typ filmu a strihla by si pred kamerami aj o čosi pikantnejšie scény.

„V divadle hrám ženu ľahkých mravov a nemám problém mať napríklad ani veľký dekolt. Veď keď to patrí k tomu, tak prečo nie?“ odpovedala nám Zuzka. „Natočiť film iba o nejakej fyzickej túžbe by bolo málo. Ale pokiaľ sa to pretkáva naším životom tak, ako sa to bežne pretkáva, tak prečo nie? Veď ja sa nemôžem teraz rozhodnúť, že budem točiť filmy iba o hrdinkách, ktoré po nikom nikdy netúžili, lebo sa to nepatrí. Patrí sa to – a je to pekné,“ uzavrela s úsmevom na perách Vačková.

Premiéru 50 odtieňov slobody si nenechala ujsť ani herečka Zuzana Vačková. V podobnom type filmu by si vraj pokojne zahrala aj ona.