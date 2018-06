Helena Růžičková by slávila 82 rokov: Viete, ako sa volala vlastným menom?

Helena Růžičková sa narodila ako Helena Málková 13. júna 1936 v Prahe. Po štúdiách na Vyššej zdravotníckej škole krátko pracovala ako zubná laborantka. Bola tiež absolventkou baletnej prípravky. Napokon ju zlákalo divadlo a film.

Zdroj: Filmové studio Barrandov / DEFA ​

Jej manželom bol herec Jiří Růžička (1932 - 2003). Spolu mali syna Jiřího Růžičku (1956 - 1999), s ktorým si umelkyňa zahrala aj v slávnej sérii Zdeňka Trošku Slunce, seno... Do sŕdc divákov sa však zapísala už viac než desať rokov predtým. A to ako Heduš Homolková z Papouškovej trilógie o rodine Homolkových.

K Růžičkovej najznámejším dramatickým rolám patrí postava ráznej aj citlivej kuchárky Anny v televíznom seriáli Karla Kachyňu Vlak detstva a nádeje. Zahrala si aj v televíznej adaptácii knihy Evy Kantúrkovej Priateľka z domu smútku. Ružičková sa uplatnila tiež v rozhlase a dabingu, napísala niekoľko kníh - okrem kuchárok vydala aj pamäte nazvané A tak som išla životom. V roku 2013 zas vyšla kniha Věštírna Heleny Růžičkové zaoberajúca sa výkladom snov tak, ako ich chápala herečka.

VIDEO: Scéna z filmu Slunce, seno, jahody - pozeranie Angeliky.

VIDEO: Scéna z filmu Slunce, seno, erotika - Echt gold!



VIDEO: Scéna z filmu Slunce, seno, a pár facek - Mami, co je to coura?! Hajzle jeden!



VIDEO: Josef. Takovej slušnej člověk. Do hospody nechodí, pivo nechlastá, družstevní byt má... zařízenej. Auto má, video má, tak co by si chtěla?