Ako ušetriť pri nakupovaní potravín? Stačí dodržať týchto 7 jednoduchých pravidiel!

1. Oči jedia – alebo zlaté dobré pravidlo – rozhodne nenakupujte hladní. Inak bez rozmyslu a impulzívne nahádžete do nákupného košíka naozaj čokoľvek.

2. Vždy pripravení – noste so sebou nákupný zoznam. Tak máte istotu, že na nič nezabudnete, a ak sa ho budete striktne držať, viete tiež, že nenakúpite nič navyše. Alebo môžete zvoliť prístup á la herec Jozef Vajda: „Nemám žiadne tipy a triky na to ako ušetriť pri nakupovaní. Ja ich totiž nepotrebujem, na nakupovanie mám manželku.“

3. Noste si svoj nákup v bavlnke – vlastná bavlnená taška je ekologický poklad, ktorý vám ročne ušetrí aj niekoľko desiatok eur. Touto radou sa drží aj známy herec Juraj Bača: „Žiadne triky ako ušetriť nemám. A keďže sa mi nedarí šetriť peniaze, snažím sa šetriť aspoň prírodu. Takže sa vždy snažím vziať si vlastnú tašku, aby som stále nekupoval ďalšie, čo bol v minulosti môj veľký zlozvyk. Na cenu asi ani nepozerám, nakupujem len to, čo potrebujem. Som toho názoru, že vaše telo vám vždy vráti, ak sa oň dobre staráte, preto nekupujem nezdravé veci, ale nakupujem veľa ovocia, zeleniny a čerstvých rýb.“

4. Sledujte zľavy – napríklad pravidelné týždenné akcie v obchodnom reťazci Kaufland, vďaka ktorým nakúpite potraviny ešte výhodnejšie. Pri nákupe potravín dennej spotreby nehádžte do nákupného košíka bezhlavo všetko, čo vám príde pod ruku, ale všímajte si aj to, na čo je práve akcia. Pozitívnym vedľajším efektom tohto prístupu je, že vaša rodina vyskúša vždy rôzne druhy potravín od rôznych výrobcov, nielen stále dookola rovnaké značky. Podobným pravidlom sa riadi aj známa moderátorka Vera Wister: „Ešte predtým, než sa vyberiem do predajne, prezriem si akciové letáky, ktoré mi chodia do schránky. A potom už idem cielene za tým, čo chcem kúpiť. Áno, aj ja využívam akcie, kedy sú ceny potravín výhodnejšie...“

5. Neberte so sebou deti - predstava ako spoločne nakupuje celá rodina je síce príjemne romantická, no v skutočnosti budete pri nákupe s deťmi v časovom strese, a navyše nakúpite aj to, čo nepotrebujete len preto, že sa to deťom práve zapáčilo.

6. Siahnite po privátnych značkách - privátne značky obchodných reťazcov sú rovnako kvalitné ako ich známejšie varianty, keďže ich vyrábajú často tí istí výrobcovia. Napríklad značka K-Classic sa v minulom roku už po druhýkrát stala najdôveryhodnejšou privátnou značkou na Slovensku. Ďalšími privátnymi značkami Kauflandu, ktoré sa určite oplatí vyskúšať, sú K-Purland (mäsové výrobky), bevola® (drogéria), či K-Bio a K-take it veggie (pre vegetariánov a vegánov). Chcete predsa platiť za kvalitu, nie za obal a reklamu.

7. Všímajte si dátum spotreby - pokiaľ ide o sladkosti alebo iné potraviny, ktoré sa u vás doma zjedia či vypijú do pár dní po nákupe, oplatí sa kúpiť ich zlacnené pred koncom dátumu spotreby.

