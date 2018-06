Slovenská vodka v TOP londýnskom bare, kde sa zrodil drink Jamesa Bonda

Jeden z týchto výnimočných zberateľských kúskov limitovanej edície Goral Vodky Master, so siedmimi skvostami slovenskej novodobej architektúry, poputoval aj do legendárneho DUKES baru v Londýne, do rúk hlavného barmana Alessandra Palazziho. Alessandro sa so slovenskou vodkou mal možnosť oboznámiť počas anglického finále súťaže Goral Vodka Masters of Master, do ktorej prijal pozvanie ako jeden z hlavných porotcov. Zaujala ho hlavne svojou jemnosťou a nadčasovým dizajnom. DUKES bar je považovaný za miesto, kde sa zrodil klasický koktail Vesper Martini, známy z filmov Jamesa Bonda. Prominentná lokalita koktailového baru DUKES, v srdci londýnskeho Mayfair, len prispieva k jeho popularite najmä medzi politickou či hereckou smotánkou.



Goral Vodka Master robí slovenskému liehovarníctvu dobré meno vo svete už vyše sedem rokov a počas svojej existencie sa jej podarilo nazbierať mnoho významných ocenení nielen za svoju jemnú a nenapodobiteľnú chuť, ale aj za svoj luxusný a štýlový dizajn. Goral Vodka Master sa aktuálne vyváža do 24 krajín sveta a svojej popularite sa teší aj v mekke koktailového priemyslu Londýne, kde si ju môžete zakúpiť v luxusných baroch a reštauráciách medzi ktoré patria DRY Martini vedené pod taktovkou známeho mixológa Javiera de las Muelasa, či trendové reštaurácie Baltic a Ognisko, ktoré sú v Londýne známe hlavne vďaka svojej unikátnej ponuke vodky. Dôkazom toho, že Goral Vodka Master je vo svete obľúbená a uznávaná aj medzi barmanskou elitou, je medzinárodná barmanská exhibícia Masters of Master, ktorej sa každoročne zúčastňujú barmani svetového kalibru, aby nie len odbornému publiku ukázali nadčasovosť a výnimočnosť Goral Vodky Master spolu so svojimi unikátnymi koktailovými kreáciami. Finalisti súťaže strávia na Slovenku niekoľko dní, počas ktorých majú možnosť sa pokochať aj prírodnými a architektonickými krásami, ktoré Slovensko svetu ponúka. Svoju inšpiráciu a zážitky potom často pretavujú aj do koktailov namiešaných s Goral Vodkou Master vo svojich baroch.

