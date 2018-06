Je influencer marketing (s)hit? Opýtali sme sa content manažérov

Sledujete Youtuberov a slovenských influencerov na Instagrame či Facebooku? Do svojho súkromia dnes cez svoje sociálne profily nechajú nahliadnuť každému z nás a nehanbia sa zverejniť čo jedia, kam cestujú a čo si obliekajú oni a ich blízky. Sú v pozornosti ako nikdy predtým. Ako to s influencer marketingom vyzerá?

Opýtali sme sa organizátorky súťaže BLOGER ROKA Jany Malaga a Milana Stupku, PR manažéra značky automobilov MINI, ktorý je partnerom tejto ankety už po tretí raz, tentokrát ako Hlavný partner súťaže BLOGER ROKA 2018.

Kedy bolo možné spozorovať najväčší nárast záujmu o influencer marketing?

Jana: Je jeden kľúčový deň, kedy sa to podľa mňa na Slovensku prevalilo. Bolo to 15. mája 2015. Vtedy boli oznámení prví víťazi ankety BLOGER ROKA. Do vtedy sa o influencer marketing a spoluprácu s blogermi zaujímalo len pár väčších uvedomených medzinárodných značiek. Od vtedy pozorujem zvýšený záujem o nadviazanie rôznych druhov spoluprác s malými i väčšími influencermi.

Kedy začala značka MINI spolupracovať s influencermi na Slovensku?

Milan: Mali sme ako globálna spoločnosť určité vízie o tomto druhu komunikácie, ktoré prichádzali z nemeckej centrály kde je táto oblasť v istom prirodzenom predstihu. Súbežne ale musíte konať lokálne a na našom trhu v roku 2014-15 bola daná oblasť v tieni tých klasických nástrojov a súbežne aj ponuka blogerov a záujem čitateľov-fanúšikov bola skôr pred kritickou hranicou efektívnosti z nášho pohľadu. Ale práve náhoda zapracovala, a to si pamätám presne, keď som zhodou okolností cestou v novom MINI zastal na červenú na križovatke v Bratislave pred billboardom so súťažou Bloger Roka. No a „do roka a do dňa“ sme sa stali partnerom s MINI, čo trvá do dnes. Čo tu bolo a je dôležité, že tu prišiel niekto kto blogerov a vlogerov a influenserov zaškatuľkoval do nejakého systému a kategórii, nám zadávateľom sprehľadnil trh a pomohol v istej rovine a priestore zorientovanie v základných parametroch s istým levelom objektívnosť i subjektívnosti. Na začiatku sme mali „problém“ s limitovanou ponukou, dnes zase máme „problém“ s pretlakom ponuky zo strany zástupcov nových médií. To ale umožňuje cielenejší výber kvalitnejších, kultivovanejších a čo je dôležité, aj etických zástupcov na spolupráce.

Prečo je influencer marketing teraz taký populárny?

Jana: Faktorov nie niekoľko: využívanie blokovania bannerovej reklamy, smäd čitateľov po autentickom obsahu a aj to, že tento druh marketingu prináša pri malej finančnej investícii vysoký engagement.

Akú časť celkového media mixu značky MINI tvorí influencer marketing na Slovensku?

Milan: U nás je daná oblasť zastrešená vo väčšej miere pod PR aktivitami. A pri značke MINI má významný priestor oblasť influencerov , keďže značka sleduje hlavne neštandardné komunikačné riešenia, čo jej je príznačné a čo jej tento kanál umožňuje. Ergo, podiel v mixe je veľmi vysoký.

Ako vidíte prítomnosť, ale aj budúcnosť influencer marketingu na Slovensku?

Jana: Táto oblasť sa dynamicky mení. Pribúda mnoho nových influencerov, do popredia sa za posledný rok dostávajú práve mikroinfluenceri. Značky sa už bezhlavo nehrnú do spoluprác s influencermi a neberú to len ako experiment a skúšku. Nastaveniu spolupráce predchádza vytvorenie briefu, aby spolupráce zapadli do celkovej stratégie značky. Idea concept je prirodzený. Na druhej strane, blogeri si uvedomujú, že sú na vlne. Spolupráce už nie sú len barterové, ale aj honorované. Veľa blogerov na sebe pracuje, dokupujú si techniku a stávajú sa z nich profesionálne médiá.

Ktorých influencerov osobne sledujete a prečo?

Milan: Momentálne u mňa vládne Instagram a cestovateľské informácie, keďže aj súkromne s polovičkou veľmi často a radi cestujeme. Mám snahu vyvarovať sa na maximum informačnému balastu a nepodstatným informáciám a nájdenie kvalitného contentu, ktorý nám pomáha cestovať, ale aj odborne, intelektuálne a esteticky pohladí... A aby som lepšie chápal aj druhú stranu barikády (influenserov), tak som si založil malý cestovateľský instagramový účet a tiež spisujem naše road tripy do článkov pre magazín – umožňuje mi to lepšiu empatiu s procesmi druhej strany, poznať čiastočne ich problémy, možnosti, mind set...

