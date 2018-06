7 faktov, ktoré by ste mali vedieť o virtuálnom sídle

Jednou z informácií, ktorú pri zakladaní firmy musíte dodať, je aj tá o sídle vašej firmy. Aj keď by ste túto informáciu neradi zverejňovali, musíte to spraviť, pretože tak káže zákon. Vďaka službe virtuálneho sídla však nemusí byť tento problém až taký horúci. Chcete vedieť viac? Tak poďme na to.

Virtuálne sídlo – charakteristika

Virtuálne sídlo či adresa je označenie pre službu, ktorú môže využiť každý podnikateľ, ktorý nepotrebuje alebo z rôznych dôvodov nechce uvádzať reálne sídlo svojej firmy, resp. miesto odkiaľ v skutočnosti vykonáva svoju podnikateľskú aktivitu. Informácia o sídle je len povinnosťou napríklad pre rôznych „ajťákov“, ktorým k práci stačí počítač a pripojenie na internet. Nepotrebujú si prenajímať kancelárske priestory a možno ani nechcú uvádzať adresu svojho trvalého bydliska, ktorá by ako potenciálne sídlo spoločnosti pripadala do úvahy. Riešenie? Prenájom adresy, virtuálneho sídla.

Pre koho je virtuálne sídlo v Bratislave vhodné?

Najčastejšie túto službu využívajú podnikatelia, ktorí musia uviesť sídlo pri jej zakladaní no prenájom reálnych priestorov je pren nich zbytočný, nakoľko im k práci stačí počítač a telefón. Ďalšiu skupinu tvoria majitelia eshopov z menších miest, predsa len sídlo eshopu v Bratislave znie dôveryhodnejšie ako v menšom meste na východe či juhu Slovenska. Službu využívajú aj úspešní podnikatelia z celej SR, ktorých už nebaví šikanovanie úradníkov v menších mestách kde majú na to úradníci dostatočné kapacity. Poslednú skupinu štandardných klientov služby virtuálneho sídla tvoria zahraničné spoločnosti, ktoré musia pri zápise slovenskej pobočky uviesť adresu sídla aj keď reálne priestory na Slovensku nepotrebujú, nakoľko ich podnikanie je celé riadené z materského štátu.

Anonymita Bratislavy – výhoda, ktorá vám dá priestor

V Bratislave k existujúcim desiatkam tisíc firiem každoročne pribúdajú ďalšie tisíce. Slovensko možno nemá more, no Bratislava áno – more firiem. Tá vaša tu bude len kvapkou, takmer nebadanou. Čo z toho? Minimalizovaná hrozba náhodnej daňovej kontroly takmer na nulu. Celkom fajn, no nie? Virtuálne usídlite svoju firmu do Bratislavy a máte svätý pokoj od šikanovania úradníkmi.

Prestíž – ďalšia z výhod, ktoré vám dá len sídlo v hlavnom meste

Ak firma sídli v Bratislave, razom získava väčší kredit a dôveryhodnosť. Toto nepísané pravidlo môže mnohým vadiť, no nikto nezmení nič na tom, že absolútne funguje. A to nie len v očiach domácich, ale aj zahraničných podnikateľov. Stavte sa, že ak majú nejaké informácie o Slovensku, budú tieto iste zahŕňať aj Bratislavu. Raz darmo, „Blava“ má v medzinárodných vodách stále cveng a vy by ste tento fakt mohli a mali využiť.

Virtuálna adresa je cenovo dostupná

Pri sídle firmy na adrese bydliska hrozí, že podnikateľ stratí pojem o pracovnom a súkromnom živote a tieto dva splynú v jedno. V prípade prenájmu priestorov sa zase treba pripraviť na vysoké a najmä pravidelné účty v stovkách eur. Uznajte – načo sa uviazať k takýmto výdavkom, keď v skutočnosti prenajaté priestory ani nevyužijete? Virtuálne sídlo je dobrým riešením aj preto, že vám minimalizuje náklady. Mesačný prenájom stojí desiatky eur (zhruba 30-40€/mesačne), čo je za výhody, ktoré táto služba prináša obrovská hodnota za zaplatené peniaze.

S virtuálnou adresou by ste mali získať aj správu pošty

Virtuálna adresa bude oficiálnou adresou vašej firmy, preto treba počítať s tým, že bude využívaná aj na príjem poštových zásielok. O tie sa profesionálny a overený poskytovatelia služby virtuálnej adresy bezpečne postarajú. Zásielky za Vás prevezmú, roztriedia a uložia. Následne naskenujú obálky všetkej vašej korešpondencie a obratom vám pošlu notifikácie formou emailu a SMS aby ste mali o všetkom dokonalý prehľad.

Virtuálna adresa reálne funguje

S virtuálnou adresou si prenajímate sídlo v reálnej nehnuteľnosti. Tá je v prípade profesionálnych poskytovateľov ich vlastníctvom, je reprezentatívne vyzerajúca budova na dobrej adrese. Na fasáde tejto nehnuteľnosti bude riadne umiestnené obchodné meno vašej firmy plus získate aj poštovú schránku. Všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon k označeniu sídla tak budete mať splnené. V prípade potreby rokovania budete mať k díspozícii aj reprezentatívne zasadacie priestory spolu s projekčnou technikou či občerstvením.

