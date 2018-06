Predbehli štát. Súkromná spoločnosť prináša dotáciu na nízkoenergetické domy

Vo vyspelých krajinách je už dlhšie zabehanou praxou, že štát finančne podporuje nízkoenergetické bývanie. Deje sa tak napríklad v Rakúsku, Nemecku alebo aj v Poľsku. Cieľom je podpora stavebníctva, ale tiež ochrana životného prostredia. Prečo to ešte nefunguje u nás? Na Slovensku sa o možnej podpore štátu stále len hovorí...

Kompetentné orgány už síce pripravili nejaký legislatívny návrh, kým sa však reálne nepohne dopredu a neschváli, pôjde len o zámer, a teda stále len o reči. Je tu však stavebná spoločnosť, ktorá predbehla štát. „My v BAU holdingu - rodinné domy nerečníme, ale konáme. Práve preto sme pre záujemcov o výstavbu rodinného domu pripravili dotačný program, kde v podstate suplujeme úlohu štátu. Tým, že viacerým staviteľom prinášame dotáciu na nízkoenergetický dom,“ hovorí konateľ spoločnosti Mikuláš Stano.

Prečo to robia

Veľké množstvo zákazníkov sa neustále pýta, kedy štát spustí podporu na výstavbu nízkoenergetických domov. „Aby sme uspokojili tento veľký dopyt, rozhodli sme sa, že dlhoočakávané dotácie začneme poskytovať našim zákazníkom sami,“ vysvetľuje M. Stano. Jeho spoločnosť chce byť stále o krok vpred pred ostatnými.

Pre koho budú dotácie určené

Dotácia bude určená len pre občanov SR, ktorí stavajú na území SR. Dobrou správou je, že mimo záujmu nezostane ani Bratislava. „Našim zámerom je podporiť nízkoenergetickú výstavbu. Znamená to, že takto postavený rodinný dom musí spĺňať vysoké nároky, ktoré sú na domy, spotrebujúce len minimum energií, kladené.“ Nízkoenergetický dom musí spadať minimálne do kategórie A1 (spotreba domu na úrovni 55-108 kWh/m²) a musí mať nainštalované dodatočné technológie na úsporu energií, napríklad v podobe rekuperačnej jednotky. Rovnako musí dom, na ktorý bude možné získať dotáciu spĺňať podmienku minimálnych únikov tepla, ktoré budú overené cez tzv. blower door test a v ňom musia vyjsť do hodnoty 1,0.

Rečou čísel

Spoločnosť BAU holding – rodinné domy, ktorá je autorom Domu Snov, projektu Start Home a slovenských rekordov v rýchlosti a kvalite výstavby rodinného domu sa rozhodla prideliť dotáciu prvým 30-tim záujemcom o nízkoenergetický drevodom, výstavbu ktorého si zákazníci objednajú práve v tejto spoločnosti. „Naši klienti budú takto môcť získať finančnú podporu v hodnote 10 000 eur v prípade, ak sa rozhodnú pre dvojpodlažný dom a 5000 eur, ak si zvolia výstavbu jednopodlažného domu,“ približuje Mikuláš Stano. Ale pozor! O dotáciu bude možné požiadať len vo vymedzenom termíne, počas 4 dní, v čase od 15.6. do 18.6. 2018. „Pre získanie dotácie je potrebné navštíviť ktorýkoľvek vzorový dom našej spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, v Nitre, Prievidzi, Banskej Bystrici alebo Košiciach,“ uzatvára M. Stano. Spoločnosť rovnako poskytuje dotáciu 2500 eur na svojpomocnú výstavbu v projekte Start Home, pre viac informácií stačí navštíviť niektorý z už spomínaných vzorových domov.

Využite túto jedinečnú príležitosť, dotácie na dom v podobe niekoľko tisíc eur sa nerozdávajú každý deň!

Viac informácií o dotačnom programe získate aj na stránke www.dotacianadom.sk.

