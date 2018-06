Každý deň lesný kúpeľ? Prečo nie! Vo Verde Parku ho dostanete k bytu

Shinrin-yoku má dva významy. Okrem lesného kúpeľa znamená aj nasávanie atmosféry lesa. Princíp prastarého japonského učenia spočíva v čerpaní životnej energie z prechádzky lesom.

Lesný kúpeľ znižuje krvný tlak, redukuje stres a úzkosť, zlepšuje sústredenosť, čistí dýchacie cesty, urýchľuje zotavovanie po chorobách či úrazoch, posilňuje imunitu a zlepšuje spánok. Popri zdravotných benefitoch prináša Shinrin-yoku aj benefit zážitkový. Veď sledovať srnku, veveričku či sovu v ich prirodzenom prostredí dnes vôbec nie je samozrejmosť.

Zdroj: Verde Park

Za víkend v lese energia na mesiac

Priaznivci tejto blahodarnej aktivity sú presvedčení, že za jeden víkend strávený v lese sa organizmus nabije energiou, z ktorej môže čerpať celý nasledujúci mesiac.

A teraz si predstavte, že by ste sa vôbec nemuseli zapodievať počítaním energetických zásob a mohli sa po svoju dávku lesného dopingu vybrať hoci aj každý deň v rámci ranného behu či večernej prechádzky so psom.

Zdroj: Verde Park

Keď sa s rodinou zahniezdite vo Verde Parku, neostane len pri predstave. Zvieratká sa stanú vašimi susedmi a príroda vaším druhým domovom. Moderné apartmánové bývanie na okraji stupavského Zámockého parku je situované v bezprostrednej blízkosti lesa, takže zeleň a nevyčerpateľný zdroj energie budete mať hneď pod oknami.

Pri lese aj bio jazierko s možnosťou kúpania a bezpečný vnútropark

Tým sa ale spojenie s prírodou nekončí – neprehliadnuteľnou dominantou projektu je bio jazierko, kde sa môžete okúpať. Zveľaďuje areál a slúži tiež ako miesto výdatného odpočinku – či už sa sem vyberiete sledovať západ slnka, ovlažiť si nohy, alebo si len tak poležať v tráve.

Zdroj: Verde Park

Vnútropark s vlastným altánkom a neprebernými možnosťami na hry s deťmi či športové aktivity je zas vítaným rozptýlením od každodennej hektickosti. Rodičia malých detí obzvlášť ocenia bezpečnosť parku.

Projekt, čo ladí s prírodou aj s vašimi prianiami

Verde Park svojou architektúrou prirodzene nadväzuje na okolitú zeleň a necháva ju vyniknúť, nie zaniknúť v zástavbe. Zvnútra zas projekt zaujme praktickým dispozičným riešením dvoj-, troj- a štvorizbových apartmánových bytov na troch nadzemných podlažiach.

Zdroj: Verde Park

Na výber je viacero variantov, ktoré pokryjú nároky jednotlivcov, ale aj rozrastajúcej sa rodinky. Apartmánové byty s interiérovým priestorom vo výmere od 44 m2 až po 106 m2 ponúkajú tiež vlastnú lodžiu alebo terasu, ktorá môže mať až impozantných 76,12 m2. Keď na ňu vstúpite, naskytne sa vám výhľad do zazelenaného dvora. Niečo také sa nezunuje, ani keď sa budete rozhliadať po stýkrát v papučiach a so šálkou rannej kávy v ruke.

V papučiach môžete ostať, aj keď prejdete zopár krokov od domu a posadíte sa do jednej z útulných kaviarničiek, kde vás už čašník bude poznať po mene, prípadne keď zatúžite po čerstvom ovocí v biokvalite z potravín, situovaných priamo v areáli. Korzo Verde Parku bude verným odrazom vašich prianí – už dnes prebiehajú rokovania, aby vám v tamojšej polyfunkčnej zóne nechýbalo nič, čo potrebujete pre každodennú pohodu.

Rýchla cesta z ticha lesa do centra diania

Prostredie Verde Parku tak trochu „klame telom“. V pokoji a tichu lesného kúpeľa za domom sa ľahko zabúda, že ste len na skok od ruchu mesta. Do centra Bratislavy to trvá 20 minút, v Lozorne ste už za 5 minút a cesta do Devínskej Novej Vsi nezaberie viac ako 15 minút. Pešky sa do centra Stupavy dostanete už za 5 minút.

Zdroj: Verde Park

Kto pre vás stavia bývanie v prírode?

Za projektom Verde Park stojí developerská spoločnosť Inter Development, ktorá má na konte už niekoľko úspešných projektov: rodinné domy na hranici Bratislavy v projekte Nová Mariánka, moderný projekt Park pod Kolibou, inovatívny koncept semivillas v projekte Zig Zag alebo medzi Bratislavčanmi veľmi obľúbené bývanie Teslova v Ružinove. Svoj úspech pripisujú najmä citu pre nové trendy a nekompromisným nárokom na kvalitu. Architektonické riešenie projektu zverili developeri Petrovi Pagáčovi, architektovi s dlhoročnými skúsenosťami v navrhovaní rezidenčných budov po celom svete.

Zdroj: Verde Park

Neváhajte a spravte prvý krok k novému bývaniu už dnes. Prvých 10 apartmánových bytov je v predaji za uvádzacie ceny už od 122 824 € za dvojizbový byt. Viac na www.verdepark.sk.

