Skončí Sajfa s vlogom a Dominika Cibulková s Instagramom?

Zdroj: Martin Bandžák/MAGNA

Bratislava, 11. júna 2018 – Slovenské osobnosti dostali radikálnu ponuku od humanitárnej organizácie MAGNA. Žiadna elektrina, žiadny internet, minimálna hygiena, ale najmä práca v konfliktnej vojnovej zóne. Zároveň však aj pomoc deťom, tehotným ženám a záchrana ľudských životov. A to všetko bez honoráru. Dali by ste to?