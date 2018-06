Hrdinské výkony, nádherná trasa a 521 km naprieč Slovenskom

Vyše 350 odvážlivcov zdolalo 48 v priemere 10 km dlhých úsekov cez tie najkrajšie miesta Slovenska od Košíc po Bratislavu. „Chceme spájať Slovensko a prostredníctvom pohybu zviditeľniť aj naše krásne regióny. Pripájajú sa k nám aj samotné mestá a obce, ktoré svojou pohostinnosťou spríjemňujú celý beh, za čo im patrí obrovská vďaka“, hovorí organizátor Dušan Tarčák.

Počas troch dní THE RUN SLOVAKIA nechýbali búrky či vysoké teploty, ale aj osobné rekordy. Na štart v Košiciach sa s bežcami postavil aj 71 ročný maratónec, ktorý s bežcami prebehol viac ako 60 km. „Mám operované titánové koleno, ale pevná vôľa, tá všetko zdolá“, nadšene hovorí Emil Hudák z Kluknavy.

Víťazný tím Banovskí behúni do cieľa prebehol za 39 hodín, 37 minúť: „Obrovská hrdosť na tím a na chalanov, ktorí do toho dali energiu aj srdce. Dali sme do toho úplne všetko. Perfektne sme sa zabavili“. Druhí do cieľa v Bratislave dobehli bežci z tímu Turbočimbur v čase 43 hodín a 15 minúť, a tretí skončil tím DXC Dream Team s časom 45 hodín a 14 minút.

Jednou z hlavných noviniek THE RUN SLOVAKIA 2018 bola inovatívna mobilná aplikácia THE RUN APP. Bežci mohli sledovať členov svojho tímu, aktuálnu polohu, reálne poradie a pomohla im aj s orientáciou na trati. Aplikácia taktiež odpočítavala zostávajúce kilometre do konca danej etapy, ktorú konkrétny tím bežal. „Ukončenie danej etapy prebiehalo overením cez QR kódy, umiestnené na tabuliach v konečnom stanovisku etapy. K dispozícií boli aj výškové profily trás: klesanie a stúpanie v nadmorských výškach na trase, ktorú bežec absolvoval“, ozrejmil Peter Augustín zo spoločnosti PIXWELL, ktorá aplikáciu vyvíjala.

Bežcov podporili v Košiciach, v Tepličke nad Váhom aj v Bratislave deti počas detského minibehu PEPCO KIDS RUN 2018. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo prilákať množstvo detí v troch mestách a podporili sme záujem o podobné športové aktivity. Najkrajšie bolo sledovať ich radosť zo zapojenia sa do súťaže pri dospelých, hovorí Nikol Bobeničová Country Marketing Coordinator SK/CZ PEPCO.

„Naši žiaci zo ZŠ sv. Mikuláša v Prešove sa veľmi tešili, že mohli pocítiť atmosféru veľkolepého podujatia, ktorá sa len tak nevidí. Bola to pre nich veľká výzva“, hovorí Matúš Vlkovič, tréner atletického klubu AC Run is Fun, ktorý deti na podujatí sprevádzal. „Bol to jeden veľký zážitok. Užili sme si kopec zábavy“, dodáva Bobeničová.

Do detského behu sa zapojilo aj stredisko krízovej intervencie v Košiciach v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorej zamestnanci boli súčasťou tohtoročného THE RUN SLOVAKIA. Účastníčka behu Viktória Kopuničová: „Zapojenie sa do detského behu je pre nás vecou ľudskosti a vyjadrenia spolupatričnosti. Tak ako znie slogan nášho bežeckého tímu Bežíme pre Vás, bežíme za všetkých pracovníkov, ktorých práca je náročná a doslova behom na dlhé trate. Každý deň bojujú za klientov a my sme symbolicky bojovali na trati za nich“.

THE RUN SLOVAKIA 2018 sa niesol v znamení dôrazu na naše regióny vo folklórnom štýle. V Tepličke nad Váhom bežcov privítal detský folklórny súbor. „V športovom areáli vystúpili naše najmenšie deti zo 140 členného súboru SZUŠ Lietavská Lúčka“, spresnila Viera Hriechová, vedúca súboru.

Na trati nechýbal ani tím RTVS, ktorý zdolal trasu z východu na západ Slovenska po druhýkrát. „Našim poslucháčom sme sprostredkovali atmosféru z podujatia počas celého preteku“, uviedol Milan Urbaník, šéfdramaturg Rádia Slovensko.

Bežcov, ako aj organizačný tím THE RUN SLOVAKIA, mohla verejnosť stretnúť na trase v tričkách slovenského výrobcu športovej značky s folklórnym motívom: „Teší nás, že sme súčasťou tejto akcie, ktorá nás zaujala svojim obsahom aj rozsahom. Sme veľmi radi, že podujatie prebehlo úspešne“, uzatvára Peter Bobák, predseda predstavenstva v.d. ATAK.

Organizačný tím sa počas štafety presúval na autách značky VOLVO: „Sme radi, že sme sa mohli našimi autami ako partner mobility podieľať na organizácii a realizácii najdlhšieho štafetového behu na Slovensku a spojiť tak naše dynamické a príťažlivé modely s týmto jedinečným podujatím“, uviedol Peter Šatka, brand PR and Sales Specialist z T.O.P AUTO Slovakia.

THE RUN SLOVAKIA je prvý interaktívny štafetový beh na Slovensku, ktorého cieľom je spájať východ a západ krajiny. Štartuje v Košiciach na Hlavnej ulici a končí v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Nádherná, 521 km dlhá trať vedie cez významné kultúrne, prírodné a historické pamiatky – Spišský hrad, Vysoké Tatry, Kvačianska dolina, Oravský hrad, Terchová, Čičmany, Trenčín či scenérie kúzelných viníc v okolí miest Modra či Pezinok.

THE RUN SLOVAKIA ponúka tri hlavne štafety v kategóriách Marathon, Freestyle a Ultra :

THE RUN SLOVAKIA FULL: Košice až Bratislava

THE RUN SLOVAKIA EAST: Košice až Teplička nad Váhom

THE RUN SLOVAKIA WEST: Teplička nad Váhom

Viac informácií na www.therun.sk.

