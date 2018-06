Rezervujte si čas na parádne podujatie!

Ide o pokračovanie tradície Parády, ktorá odštartovala v roku 2010 na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom a každoročne v spojitosti s MDD prilákala do tohto areálu stovky detí s rodičmi, aby sa oboznámili s paralympijskými športami a prežili príjemný deň v kruhu paralympijskej rodiny.

V tomto roku sa podujatie presťahovalo do Piešťan a mení aj svoj charakter na bezbariérový festival. Organizuje ho Slovenský paralympijský výbor v spolupráci so svojím dlhoročným partnerom Kúpele Piešťany. Generálnym partnerom podujatia zostáva SPP, a.s. Prvý bezbariérový festival je súčasťou novej komunikačnej platformy „SME SI ROVNÍ“, ktorú odštartoval SPV tesne pred odletom výpravy na ZPH 2018.

SPV spojil sily aj s úspešnou minuloročnou akciou z Piešťan ,,Ruka v ruke“ a na tento deň pripravil viacero sprievodných akcií. Do života bude uvedená knižná pamätnica „ZPH 2018 Pjongčang“, DVD o týchto hrách „Dary života“, a bude slávnostne odhalená aj nová tabuľka na Chodníku slávy po najúspešnejšom zimnom vystúpení slovenských paralympionikov v histórii (11 medailí, z toho 6 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzová).

Chýbať nebude bohatý kultúrny program (Fragile, Sima Martausová, Babyband a ďalší), stretnutie s významnými športovcami, umelcami, Zóna zábavy SPP, športové stanovištia, Food Court či na záver bohatá tombola pre deti.

Kúpele Piešťany pripravili pre túto príležitosť špeciálnu ponuku PARÁDA 2018, ktorá zahŕňa ubytovanie s polpenziou od 43 eur/osoba/noc (viac v prílohe).

Sledujte www.parada.spv.sk, kde sa dozviete všetko potrebné o podujatí PARÁDA – prvý bezbariérový festival.

- reklamná správa -