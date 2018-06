Jedna návšteva divadla môže zachrániť až 4 ľudské životy

Ak totiž prídete do vybraných slovenských divadiel v týždni od 11. do 14. júna 2018, v čase od 08:00 do 11:00, a v rámci projektu Divadelná kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž so spoločnosťou Kaufland darujete krv, môžete ňou pomôcť zachrániť až 4 ľudské životy. Toľko ich totiž môžu odborníci podľa prepočtov zachrániť vďaka objemu, ktorý zvyčajne pri jednom odbere krvi darcovi odoberú.

Slovenský Červený kríž (SČK) a spoločnosť Kaufland aktívne spolupracujú v rámci organizácie dobrovoľníkov na darovanie krvi už od roku 2014. Počet pravidelných darcov, ale aj prvodarcov, neustále rastie. Podľa oficiálnych štatistík sme mali na Slovensku v roku 2016 takmer 318-tisíc evidovaných dobrovoľných darcov krvi, z toho najviac v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Pravidelných darcov je približne 100-tisíc. Najviac odberov sa však uskutočnilo v Žilinskom, Prešovskom a Nitrianskom kraji. Tak neváhajte a pridajte sa do veľkej rodiny darcov krvi. Zahoďte obavy, tak ako 8 562 prvodarcov, ktorí sa vlani zapojili do lokálnych aj celoslovenských kampaní SČK zameraných na nových bezpríspevkových darcov krvi a urobte dobrý skutok, ktorý si zaslúži poklonu od nás všetkých.

VEDELI STE, ŽE ...?

Krvné skupiny sú v rôznych zemepisných šírkach zastúpené rôzne. Na Slovensku je najčastejšia krvná skupina typu A, potom 0, B a nakoniec AB.

Krv je pre ľudí mimoriadne potrebná najmä po úrazoch a nehodách. Darovaním krvi pomáhame pacientom s leukémiou, chorobami krvi, nádorovými ochoreniami či tým, ktorí čakajú na operáciu.

Muži môžu darovať krv 4x do roka, ženy 3x do roka.

V ostatných rokoch počet ocenených mnohonásobných darcov pravidelne prekračuje hranicu 11-tisíc.

Pravidelní darcovia bývajú oceňovaní bronzovou, striebornou, zlatou či diamantovou plaketou alebo Kňazovického medailou.

Od roku 2004 si pripomíname každoročne dňa 14.6. Svetový deň darcov krvi.​

A ČO BY STE MALI VEDIEŤ, AK SA CHCETE STAŤ PRVODARCOM?

Darovať krv môže každý zdravý človek od 18-60 rokov. Darovať krv však môžu stále aj ľudia nad 60, maximálne však do 65 rokov. Platí to pre pravidelných darcov a k odberu potrebujú súhlas svojho lekára.

Darca krvi musí mať minimálne 50 kíl.

Na odber krvi by ste mali prísť oddýchnutí a večer pred odberom by ste mali vynechať športové aktivity.

Pred odberom krvi by ste mali vypiť veľa vody (aspoň pol litra) a môžeme si dať aj kávu, najlepšie však bez mlieka.

Večer pred odberom a na raňajky by ste mali vynechať tučné jedlá (údeniny, mäso, mliečne výrobky,...). Radšej si dajte niečo ľahké napr. ovocie, zeleninu, sucháre, pečivo, džem, med,...

Fajčiari minimálne 6 hodín pred odberom nesmú fajčiť a rovnako nie je vhodný alkohol 12 až 14 hodín pred odberom.

Odber krvi trvá len necelých 10 minút.

Po odbere krvi nie je vhodné sa niekam ponáhľať, treba si posedieť, vypiť vodu, čaj, niečo zjesť, prípadne dať si kávu.

