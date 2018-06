Potvrdené: Lidl je pre Slovákov stále jednotkou v čerstvosti!

Lidl je pre slovenských zákazníkov symbolom čerstvosti dlhodobo, za najčerstvejší reťazec ho zvolili už v prieskume verejnej mienky v roku 2015. Odvtedy získal diskontný reťazec a jeho výrobky od ľudí aj desiatky ocenení Best Buy za najlepší pomer kvality a ceny, ako aj mnoho medailí kvality Qudal. V čom teda spočíva tajomstvo jeho čerstvosti? „Napriek tomu, že mnohí z našich konkurentov často používajú slovo diskont či diskontné ceny, na Slovensku je jediným klasickým diskontom Lidl. Okrem výhodných cien a privátnych značiek znamená diskont aj jednoduchosť procesov a optimálne nastavenú šírku sortimentu. Vďaka tomu nájdu zákazníci v Lidli iba to, čo naozaj potrebujú. Ročne predáme v priemere státisíce kusov z každého produktu v našej ponuke a každý deň do našich predajní vozíme milióny kusov výrobkov. U nás teda žiaden výrobok neleží dlho na regáli a zákazníci si o to dlhšie môžu vychutnávať jeho čerstvosť,“ povedal Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu.

Čerstvosť je pre Lidl naozaj kľúčová, čo dokazuje aj pohľad na jednotlivé tovarové skupiny. Mäso je do všetkých 132 predajní reťazca dovážané každý deň. Pochádza z kontrolovaných chovov a od overených dodávateľov. Je balené v ochrannej atmosfére, čo zabezpečuje optimálne podmienky skladovania – od výrobcu až po chladničku. Čerstvé ryby sú hygienicky balené a pochádzajú z trvale udržateľných chovov. Všetka zelenina a ovocie z Lidl stánku je starostlivo vyberaná, kontrolovaná a dodávaná každý deň, dokonca aj v nedeľu. Niekoľkokrát denne pripravujú zamestnanci Lidla čerstvé a teplé pečivo Priamo z pece tak, aby ho zákazníci mali k dispozícii chrumkavé a voňavé od rána do večera. Rovnako ako pri celom sortimente, aj pri mliečnych výrobkoch, mlieku, vajíčkach a syroch platí, že na pultoch v Lidli nenájdete množstvo produktov jedného druhu, ktoré sa líšia v podstate iba obalom. Predvýber sortimentu znamená, že zákazníci nemusia strácať čas rozhodovaním sa medzi viacerými rovnakými výrobkami a tie zároveň nestrácajú zbytočne veľa času zo svojej čerstvosti na pulte.

Čo teda pre Lidl znamená čerstvosť?

Úplne všetko!

