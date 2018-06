CAR AT TUNING PARTY Najväčší a najpopulárnejší hudobno-motoristický festival tak, ako ho máte najradšej!

Príďte sa zabaviť na tradičný CARat so všetkým, čo k nemu klasicky patrí: skvelý sprievodný program, hip-hop hviezdy, EDM stage, Miss Carat Tuning, drifty, šprinty, leštenky, stuntriding, Audio Cup a tá najlepšia párty až do rána!

Festival CAR AT TUNING PARTY otvára tradične letnú festivalovú sezónu aj v roku 2018. CAR AT TUNING PARTY je spojenie motorizmu, športu, hudby, tanca, fashion a nekonečnej zábavy. Voľné šprinty, drift taxi, množstvo motoristických atrakcií, profesionálne preteky na medzinárodnej úrovni, najlepšie najvytunovanejšie autá a najkrajšie ženy – to sú hlavné znaky CAR AT TUNING PARTY!

Pre účastníkov sa brány piešťanského letiska otvárajú 15. júna o 12:00 hod. Majitelia platných vodičských preukazov si môžu počas voľných šprintov vyskúšať šprintérsku trať, výkonnosť svojich áut a svoje šoférske schopnosti.

Piatkový večerný festivalový program bude opäť plný zvučných mien hip-hopovej scény na čele s fenomenálnym KONTRAFAKTOM. Chýbať nebude ani raper KALI a PETER PANN. Premiéru nového hitu a videoklipu predstaví MAJSELF a GRIZZLY. Miesto na hlavnom stage-i získal aj mladý hudobník zo Senice Hely, raper PATER ale i speváčka Natália Hatalová.

Na veľkolepom finále prestížnej súťaže krásy MISS CARAT TUNING, celebritná porota opäť určí nastávajúcu kráľovnú krásy všetkých motoristov. Párty zavŕši populárny slovenský DJ MAIREE so svojími najnovšími hudobnými peckami a do skorého rána vás budú baviť VelkeVeci LIVE. Na IN DA CLUB stage-i sa predstavia poprední slovenskí DJ’s so svojimi skvelými setmi medzi, ktorých bezpochyby patrí Johhny de City, Balino alebo Lukas daLoop.

Sobotný deň bude patriť predovšetkým fanúšikom motorizmu. Priamo na zraze prebehne niekoľko pretekov a zaujímavých súťaží. Medzi najväčšie atrakcie patrí určite slovenský šprintérsky šampionát SAMŠ, ktorý z roka na rok predstavuje fantastické autá, excelentné výkony a neuveriteľné časy pretekárov. Mimoriadne obľúbené a z roka na rok vylepšené drifty aj tento rok prinesú množstvo skvelých jazdcov, vytunovaných áut a dychvyrážajúcich momentov. Adrenalínový moto-zážitok, ktorý sa oplatí vidieť na vlastné oči. Pre tých, ktorí preferujú audio tuning, je pripravená súťaž Audio Cup Slovakia, v ktorej sa meria hlasitosť stereo systémov v autách.

Kategória CAR FANS CUP patrí k najatraktívnejším súťažiam na CaTP, kde uvidíte tie najvytunovanejšie, najextravagantnejšie a najzaujímavejšie autá. O skvelú šou sa postarajú najlepší stuntrideri z MOTOTV SHOW, ktorí predvedú neskutočné kaskadérske akrobacie na motorkách a dokonca prebehne i certifikovaný slovenský rekord v jazde na prednom kolese.

Najkrajšie autá, exkluzívne moto-vychytávky, absolútny tuning a extravagantné modely áut. K tomu krásne hostesky a množstvo sprievodných atrakcií, ktoré pre Vás organizátori pripravujú. Toto všetko a ešte oveľa viac na motoakcii roka!!!…vidíme sa…

